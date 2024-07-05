英國大選2024｜施紀賢入主唐寧街　工黨4個外交立場一文看懂

【英國大選2024／工黨／保守黨／BNO／移民／辛偉誠／施紀賢／香港人】 英國7月4日舉行大選，施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）領導的工黨大勝保守黨。本文彙整最新資訊，整理出外界預期工黨上台後，將在中國、歐盟、俄烏戰爭、北約事務採取什麼立場。



對華關係：遵守「3C準測」

工黨指出，執政後將採取「長期戰略方針」來管理中英關係。

該黨表示，將重新審視中英關係來提高英方理解和應對中國帶來的挑戰和機會的能力。它還提到將向移居英國的香港社區成員提供支持。

美媒《政治報》（Politico）6月25日報道，工黨影子外交大臣拉米（David Lammy）曾承諾要徹底改革中英關係，英國智庫中國戰略風險研究所（CSRI）已向拉米的團隊提供建議，並已起草一份初步計劃。

英國大選：2024年7月5日，英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）在慶祝該黨選舉勝利的招待會發表勝選宣言。（Reuters）

2024年7月5日英國工黨黨魁施紀賢（又稱斯塔默，Keir Starmer）贏得其所代表選區霍爾本與聖潘克勒斯（Holborn and St Pancras）選區席位。圖為他在倫敦發表演說。（Reuters）

英國7月4日舉行大選，有機會成為外相的工黨影子外相拉米（David Lammy）表示，工黨倘勝選，他將推動更多各級官員訪問中國，他認為英國必須持續與中國這樣重要的國家保持接觸。

拉米7月1日在外國記者協會（Foreign Press Association）組織的活動向新華社記者提到工黨6月發表的競選宣言，概述該黨與中國交往奉行的3個C指導方針，合作、競爭和挑戰（Cooperate，Compete，Challenge），而他7月4日接受新華社記者訪問時提出多一個C、即是「一致」（Consistency）。

圖為2017年1月18日，一列由中國義烏出發、駛入英國巴金（Barking ）鐵路貨運站的列車到達，一名婦女手持英國和中國國旗在場歡迎。（Getty）

英國工黨影子外相拉米（David Lammy）7月1日在倫敦出席外國記者協會的活動時見記者。（x@DavidLammy）

無意重新加入歐盟

工黨承諾英國不會重新加入歐盟，包括不會回歸單一市場、關稅同盟或重啟人員流動自由。不過，工黨期望能重建並加強與歐盟的關係，例如消除雙方「不必要」的貿易壁壘。

工黨擬尋求與歐盟簽署新的安全協議及其他雙邊協議，以加強與法國和德國等主要歐洲盟友的合作。

他們又宣言，工黨希望與歐方重新談判獸醫協議，以消除不必要的邊境檢查，並確保達成互相承認專業資格的協議。

圖為2019年3月11日，反脫歐示威者在英國倫敦議會大樓外舉起英國及歐盟旗幟。（Getty）

英國大選：2024年7月5日，英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）在慶祝該黨選舉勝利的招待會發表勝選宣言。（Reuters）

堅定支持烏克蘭 追究俄戰爭責任

工黨承諾維持英國對烏克蘭的軍事、金融、外交和政治支持。工黨強調，支持追究俄羅斯發動戰爭的責任，支持設立審判侵略罪的特別法庭，並與西方盟國協調扣押和重新利用被凍結的俄羅斯資產，以支持烏克蘭。

工黨提到，它希望為烏克蘭最終加入北約提供一條明確的道路。

施紀賢在兩年前、俄羅斯入侵烏克蘭之初，已公開指「普京是戰爭罪犯」。上月，他再重申英國將會減少進口化石燃料，對普京「關上大門」。

主張「國家安全」 支持北約

工黨前黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）一直反對北約及英國的核武政策，但施紀賢在此方面持相反立場，目前工黨強調，英方對北約作為歐洲和全球安全基石的承諾是「不可動搖」。

施紀賢於4月表示英國對於核武器計劃「不會動搖」，「是絕對的」。但他亦表示，英國的北約軍費開支必須減至佔GDP的2.5%。