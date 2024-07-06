保守黨，再見 ！　英國迎接工黨政府明天會更好？

施紀賢宣布工黨迎來歷史性大選勝杖，呼籲國民擁抱「希望的曙光」。工黨取得逾四百席成為英國議會歷來最大單一政黨。儘管是壓倒性大勝，工黨也未受到民眾廣泛支持，這個結果更大程度反映的是英國人對保守黨政府的憤怒、厭倦。脫歐公投已仿如隔世，疫情以來的通脹之苦猶未盡，用英國人的說法，這趟14年的保守黨過山車，坐到想吐了。



票摑保守黨 投的卻不是工黨

這次大選，工黨以毫不令人驚訝的姿態重返唐寧街10號，儘管拿下的議席數目創下工黨記錄，但全國得票率僅約34%，比保守黨只多出10個百分點，亦遠低於1997年貝理雅（Tony Blair）領導的勝杖。這意味兩黨的實際得票其實分流到其他政黨或獨立候選人。

事實上，工黨是次的全國得票率，還比不上郝爾彬（Jeremy Corbyn）於2017年大選領導工黨的取得的四成得票。

民意調查專家柯蒂斯爵士（Sir John Curtice）：「這看起來更像是一場保守黨輸掉的選舉，而不是工黨獲勝的選舉。」

而且，今次無懸念的大選只有六成投票率，是自1945年其中一次最低的選舉。利物浦大學政治學教授Stuart Wilks-Reed表示，工黨的得票率更像是貝理雅的第三個首相任期時。而從來沒有英國政黨以如此低的得票率贏得這樣多的議席。

另一方面，工黨之所以能贏得歷來最多的議席，其中一個原因是法拉奇（Nigel Farage）領導的民粹右翼政黨改革黨（Reform UK）冒起，收割了不少右翼選民的票，削弱了保守黨候選人，變相令工黨取得更多議席。

改革黨今屆贏得四個議席，也是法拉奇首次贏得下議院議席，入主國會，也為歐洲極右派立下新標誌。有分析甚至已預視，今屆轉投改革黨的保守黨選民，「不會再回頭了」。

辛偉誠在唐寧街10號門外發表任在最後演說，對國民致歉，聽到英國民眾的「憤怒與失望」。

14年的鬧劇

這種對保守黨的憤怒恐怕是累積了14年——經歷2010年歐債危機下，卡梅倫政府推動緊縮政策，繼而在2016年推動了一場「計算錯誤」的脫歐公投；由公投至啟動脫歐進程，保守黨內的撕裂、互相背叛，政客的虛偽與自私亦盡現大眾眼前；約翰遜在疫情期間的「派對門」事件，堂堂首相不僅公然違反抗疫措施，更被揭蓄意誤導國會及撒謊；乃至「49天首相」卓慧思的「迷你預算」風波，使民眾對於保守黨能搞好經濟的信心跌至谷底，不只突顯卓慧思不諳經濟，也突顯保守黨高層成員之無能、荒謬。

不難理解，英國人鐵定要把保守黨投下來。

何況英國經濟增長自2008年金融危機以來已處於停滯狀態，「體感經濟痛苦」近年已越見明顯。扣除通脹後，英國民眾薪酬自2010年以來幾乎沒有增加，平均周薪比起2010年僅增加15鎊（約150港元）。不包括獎金的實際薪酬在過去14年只增長3.2%。

2024年7月5日英國工黨黨魁施紀賢（又稱斯塔默，Keir Starmer）贏得其所代表選區霍爾本與聖潘克勒斯（Holborn and St Pancras）選區席位。圖為他在點票中心觀看點票情況。（Reuters）

Bregret？

英國媒體的街頭訪問，大家都在抱怨着電費、水費、食物貴等基本生活問題。而事實上，保守黨一手策劃的脫歐，經濟後果也開始呈現。預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility）的數據推測，英國脫歐損害了商業投資，預計與英國留在歐盟的情況相比，長期來說，英國的經濟產出將減少4%，貿易更預計將減少約15%。

脫歐公投八年後，可以肯定的是，英國出現了嚴重的「Bregret」（brexit regret—後悔脫歐）現象。大約65%的英國人表示，如今看來，離開歐盟是錯誤的，只有15%的人認為迄今為止，脫歐的得大於失。

如今, 任何黨派都無法讓英國回到歐盟了，英倫海峽之間人員自由流動的時代也結束。長年作為反對黨的工黨在民意大潮下上台，相信英國民眾對於新政府的寄望只是搞好經濟。

當然， 施紀賢要接過這個經濟攤子的確很不容易，統計局數據顯示，英國上月公共債務佔經濟總量比重升至1961年以來最高。5月不包括國有銀行在內的公共部門淨債務，升至2.74萬億英鎊，佔GDP比例升至99.8%。這意味新任政府無可避免要加稅或削減支出，這也許得失工黨內左派。