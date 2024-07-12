中國和北約已正式對立

以美國為首的北大西洋公約組織，本周在華盛頓舉行了為期三天的75周年紀念峰會。除了痛批俄羅斯、並重申堅定不移支持烏克蘭外，北約32個成員國在周三（7月10日）發表的《華盛頓峰會宣言》，毫不含糊地指責中國是「俄羅斯對烏克蘭戰爭的決定性賦能者」（decisive enabler），並措辭強烈地表明：中國將為此付出代價。



中國立即強硬回擊，指責北約渲染亞太地區緊張局勢，充斥冷戰思維和好戰言論，《宣言》涉華內容充滿偏見、抹黑、挑釁。中國外交部還進一步反擊北約是「冷戰遺存、陣營對抗和集團政治產物」，「北約的黑手伸向哪裏，動盪和混亂就出現在哪裏」。

在西方媒體看來，北約與中國關係雖然不密切，卻也沒有多大瓜葛。然而，實際上，中國對北約宿怨已有20多年之久。1999年，北約的美軍轟炸機導彈擊中了中國駐南聯盟大使館，造成三名中國記者遇難，在中國激起了強烈的愛國主義情緒，一些中國青年甚至以此作為自己「覺醒」的標誌，認為北約欠中國一筆血債。

2024年7月9日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg ）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken ）舉行會晤。（Reuters）

當中美關係和諧時，這段歷史就不被提起；近年中美關係緊張，這場宿怨又浮現到台前。今年5月，中國國家主席習近平在炸館事件25周年之際出訪塞爾維亞，在當地媒體發表的署名文章中，特別提到炸館事件與三名遇難記者的名字，強調「我們不能忘記」。

北約一方，則是在近年愈來愈明確地把中國視為眼前的現實挑戰，而不是一個遙遠的威脅。2019年，北約峰會首次將中國形容為「挑戰」；在俄烏戰爭爆發後，北約2022年的戰略概念文件將中國升級為「系統性挑戰」 （systemic challenge）。今天，中國在北約眼中成了俄羅斯對烏戰爭的「決定性賦能者」(decisive enabler)。

北約的強烈措辭，讓觀察人士普遍感到意外，並認為這是北約對華態度的重大轉變。由於德國等歐洲國家視中國為重要市場，北約對於譴責中國一直是有所保留。這次它首次加入華盛頓譴責中國的行列，凸顯了美國的外交勝利，也意味着美國收集到的情報說服了歐洲。

圖為2024年7月8日，美國華府，北約旗幟與美國國旗並列高懸在艾森豪威爾行政辦公樓（Eisenhower Executive Office Building）。（Reuters）

本周三公布的北約《華盛頓峰會宣言》（(Washington Summit Declaration)）指，中國通過與俄羅斯「上不封頂」的夥伴關係以及對俄軍事工業基礎「大規模的支持」，成了「決定性賦能者」，加大俄羅斯對歐洲大西洋安全的威脅。北約要求中國「停止對俄羅斯戰爭行為的一切物質與政治支持」，停止運送軍民兩用物資與武器部件等， 並威脅稱中國「為歐洲近期歷史上最大規模的戰爭賦能，不能不受到利益和聲譽的負面衝擊」。

這些「負面衝擊」會是什麼？《宣言》沒有明說，但顯然已為經濟或貿易制裁留下伏筆。美國國務卿布林肯同日在華盛頓出席2024北約公共論壇時，就直接提到制裁的可能性。

布林肯明確說，北京繼續給俄羅斯軍事工業基礎添柴火是不可接受的， 隨之而來的行動包括必要的制裁，以及不允許北京在尋求改善對外關係方面取得進展。

2024年7月10日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）、美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）和匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban），同在華盛頓出席北約峰會。（Reuters）

中國的強烈反應則表明它「沒有在怕的」，也反映中國對於改善與美國和歐洲的關係，也不抱持太大希望。

在北約峰會的當兒，中國與白羅斯就在北約東部邊境舉行聯合軍事演習。中白「雄鷹突擊-2024」陸軍聯合訓練從7月8日開始舉行，演習以反恐為主題，演練營救人質等課目，但對北約示強的含義十分清晰。

而在北約峰會前幾天，上海合作組織峰會十國領導人與代表7月4日剛在哈薩克舉行了峰會，兩場峰會日期的靠近引起了歐洲的關注，尤其7月4日還是美國獨立日。

大概也是意識到這個中國與北約強勢硬槓的含義，印度是上合組織成員，總理莫迪缺席了上合峰會，卻單獨訪問了俄羅斯，這又反映出中國要以上合組織制衡北約，也不會一帆風順。

圖為2024年7月9日，俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮會見印度總理莫迪後，兩人道別。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

俄烏戰爭持續了兩年多，疊加中美原已不斷激化的競爭與對抗態勢，讓中國與西方世界的關係不斷惡化。歷史可能會記下北約75周年峰會是一個分水嶺，代表美國主導的「民主對壘專制」意識形態劃界，又再往前走了一步。不過，亞洲國家中的韓國、日本、新西蘭的領導人今年連續三年出席北約峰會，澳洲卻只派出了副總理，又可見亞太國家對北約東擴也非全無保留。

當前，美國再次拉攏與團結歐洲，而「中俄白軸心」的形容也在歐洲浮現。但美國與歐洲團結的局面能持續多久，還真不好說。最終，決定美國圍堵中國戰略成敗的關鍵，還是11月的美國大選。現任總統拜登是否會參選到底，還是未定之天；而特朗普若上台，美國對盟友的態度又會換上一副面孔。

說到底，東西方陣營都沒有真正堅定一致理念或利益基礎，一些西方國家面臨的棘手內部問題，也會限制他們的外交選項。但無論如何，從大的態勢看，中國和北約已正式對立，中國與歐洲也越走越遠，這態勢預計將持續。

作者：韓咏紅，聯合早報副總編輯與聯合早報網（中國）主編

