刺殺特朗普的「子彈還在飛」　全世界該繫好安全帶了│專家有話說

特朗普（Donald Trump, 川普）在賓夕法尼亞州遭遇槍擊，可以說是此次美國總統大選中的一個意料之外的突發事件，也是美國政治歷史上一個意料之外的突發事件。從一定程度上來說，這應該僅次於甘迺迪在總統競選期間遭遇的刺殺事件。當然，甚至可能與歷史上林肯被刺可以有相提並論的政治外溢影響。



作者：復旦大學國際政治系教授沈逸



賓夕法尼亞州是一個比較特殊的州。此次選舉中，該州被定義為搖擺州，或者說「戰場州」。但從1992年以來的總統選舉來看，8次選舉中，民主黨在該州的得票領先7次，分別是：1992年，克林頓（民主黨）；1996年，克林頓（民主黨）；2000年，戈爾（民主黨）；2004年，克里（民主黨）；2008年，奧巴馬（民主黨）；2012年，奧巴馬（民主黨）；2020年，拜登（民主黨）；共和黨贏的一次，就是特朗普在2016年擊敗希拉里·克林頓。

賓夕法尼亞為重要搖擺州，候選人往往以些微差距獲勝，但得賓州者往往能勝出大選。

賓州有20張選舉人票，該州整體定位屬於美國的「鐵鏽帶」，藍領、白人，鋼鐵工業、製造業等相關產業結構決定了當地選民對競選人的經濟主張更為關注。賓夕法尼亞州巴特勒，特朗普此次演講的舉辦地，本身就是美國吉普車的發源地。對於強調MAGA、關注藍領工人、追求製造業復甦的特朗普來說，無論是支持者構成，還是產業特徵，雙方的調性都極為相符。

後續事態發展中，槍擊者的身份、事件的性質，以及一些可以進行政治化解讀的關鍵訊息碎片的發掘與發酵，都可能對選舉進程帶來至關重要的影響。

到目前為止，流出的訊息還不多。現況發展還處於讓子彈再繼續飛一會兒的狀態當中，但至少有一點是值得關注的。

特朗普遇刺：特朗普由特工護送上車離開，一直高舉拳頭，向支持者示意。(Reuters)

就美國總統競選而言，現有的現場畫面及視頻材料都顯示，事件發生後，除了一開始尋找掩體庇護等動作之外，特朗普在被安保特勤人員帶離現場的過程中進行了非常強有力的政治宣誓——他躲避的動作，他在現場呼喊口號時表現出來的認知，都通過視頻和照片向外界傳遞着強烈的訊息——「帶傷仍堅定不移的意志」，不僅強化其基本人設，還讓美國選民意識到，這符合一個「硬漢」總統的形象。

種種表現，都與現任美國總統拜登為人詬病的體力、認知能力及行動能力方面的弱點，形成了極具感官衝擊力的對比。如果後續事態發展沒有什麼更新的、顛覆性意外的話，至少在拜登不被換掉，仍是特朗普對上拜登作為2024年總統選舉候選人的情況下，早在第一次總統辯論後，雙方的力量消漲態勢已非常明顯，尤其經歷了此次突發槍擊事件，在大眾的認知中，特朗普獲得了巨大優勢。按照特朗普之前的軍師班農（Steve Bannon）的說法：「你是否讓美國的民眾看到你像一個美國的領導人」。

特朗普遇刺：2024年7月14日，美國總統拜登（Joe Biden）發表講話，促勿妄加臆測槍手動機。（Reuters）

畢竟，在這樣一個總統競選集會上槍擊一個參加競選的候選人，不管有何種理由、後續如何發展，一般情況下政治正義性都是有利於被槍擊者的。不過，槍擊發生的時間仍比較微妙，距離11月5日還有超過3個月的時間，至少從理論上來說，還有相當充裕的時間去消化此次事件帶來的衝擊。這與島內曾發生的阿扁槍擊事件存在較大區別，「319槍擊」發生在投票前一天，等到投票時，槍擊引發的心理震盪與情緒衝擊正處於峰值，足以對投票行為產生顯著的直接影響。

槍擊案發生後，眾人的目光不約而同地投向了民主黨。在我看來，槍擊事件對民主黨的影響比較微妙。基於基本的政治遊戲規則，槍擊事件發生後的第一時間，各方、尤其是民主黨高層，關鍵選項當然是譴責這種違反政治遊戲規則的事件。但從實際收益來看，其實比較微妙。

客觀而言，伴隨槍擊事件的發生，各方至少在短期內會將關注焦點集中在槍擊事件的後續發展，尤其是圍繞槍手及其實施策劃行動等方面持續發酵，至少直觀來說，未來1-2周，美國媒體對其他選舉新聞的關注度將顯著讓位於槍擊事件，這給是否換人以及如何換人參選問題而持續成為關注焦點的民主黨，客觀上獲得了緩釋壓力的時間窗口。

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨總統候選人、美國總統拜登（Joe Biden）在美國有線新聞網絡（CNN）舉行的總統候選人辯論會上聆聽共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發言。（Reuters）

在情緒散去之後的選舉進程中，除非有實質性的證據指向清晰的策劃者，否則有相當概率是，這一事件會被定義為具有政治意涵的獨狼攻擊事件。在此問題上，由於民主黨在這一任期內，將特朗普誘發的國內極端主義群體和行為，作為恐怖主義來對待和打擊，同時在美國國內民間槍支控制問題上，民主黨參選人與共和黨參選人的主張也存在鮮明差異，所以如果槍擊事件確實被定義為獨狼式襲擊後，選舉期間圍繞槍擊事件的辯論，比起主要打人設牌的特朗普，民主黨候選人可能有的表述，或許還會比較反直覺的更多一些，也能在情緒散去後的政治博弈中，帶來更多的變數。

當然，在此過程中，槍手的肖像，以及民主共和兩黨核心群體與關鍵選民的距離，將成為一個至關重要的影響因素。

美國全國步槍協會年度大會，一支特別版手槍，槍身印有特朗普肖像及其「MAGA」口號。（Evelyn Hockstein／路透社）

2021年的時候，羅伯特·卡根（Robert Kagan）在《華盛頓郵報》上發表了一篇文章，稱美國面臨着一場已然來臨的憲政危機，指出2024年選舉將充滿動盪，對美國國內政治將產生深遠影響。如今槍聲已經在賓夕法尼亞州的競選現場響起，後續發展可能對於全世界來說，都到了需要繫好安全帶的階段。

毫無疑問，2024年的美國總統選舉預期註定、或已經成為美國曆史上最具懸念、最具複雜性和各種戲劇性色彩的重大政治活動。這對於美國、乃至世界來說，都是一個巨大考驗。

本文轉載自觀察者網

