美國前總統特朗普（Donald Trump）日前在賓夕法尼亞州競選集會現場遭遇槍擊。在右耳流血的情況下特朗普揮舞拳頭高喊「戰鬥！戰鬥！」，這一經典形象足以讓他在總統選舉中勝算在握。雖然不少人對特朗普代表的民粹主義嗤之以鼻，甚至認為槍擊事件帶來的利好只是僥倖。但不得不承認，特朗普有異於常人的臨場反應能力。

據報道，槍手是來自賓夕法尼亞州的20歲男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），現場共傳出8聲槍響。8槍都未打中，不是因為特朗普命好，而是特朗普作為一個盡心盡責的政客，在舞台上演講時經常各種動作不斷，一直在同台下的支持者進行互動。沒有呆板僵硬的宣傳，不是照本宣科的講話，特朗普是個稱職的拉票者。這才是他沒有被擊中要害部位只是耳朵受傷的原因。

正常情況下，當鮮血直流，特勤人員已經撲上來告知危險時，普通人輕則嚇得驚慌失措，重則屁滾尿流也不為過。但特朗普居然做出了一個足以流傳史冊，甚至足以把自己送上神壇的動作。有多少人會有特朗普這般臨場反應能力，危急時刻還記得要揮舞拳頭高喊口號？這樣的危機處理無疑是出色的。

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在賓州巴特勒（Butler）舉行的造勢活動上遭遇槍擊，子彈擊中特朗普右耳，當場血灑演講台。（X@thogge）

特朗普時刻都記得自己在做什麼，時刻都知道應該怎麼做對自己有利。這不是幸運，不是命大，不是僥倖。這是機會一直留給時刻準備着的人。危急關頭方顯本色。就憑這次槍擊事件特朗普的出色應對，足以證明他靠譜。

在國旗倒懸、現場一片混亂的時刻，特朗普高舉着緊握的右拳，滿臉堅毅地怒吼着「fight」，宛如力挽狂瀾的超級英雄，耳朵和臉上的血跡更是屬於點睛之筆，平添了一股悲壯。拍攝這張經典照片的記者，是普利茲獎得主埃文·武奇（Evan Vucci）。在槍擊事件的現場，普通人的反應是躲避。而這位記者的第一反應居然是快步搶上前，在最危險的地方展開拍攝。

當被問到有沒有擔心過自己的安危。武奇說，他只是關心如何拍好這歷史性的一刻，腦袋裏想的都是機位、光線、構圖，「身為攝影記者，你必須就在現場。我沒法事後再來寫稿，我也無法回到過去重拍一遍，所以你必須做好你的工作。」

美國投資管理公司貝萊德（Blackrock）7月14日確認，13日在賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）造勢大會上槍擊前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的20歲槍手克魯克斯（Thomas Crooks）曾短暫出現在他們的廣告。（影片截圖＋Reuters）

這位記者有着高超的職業素養。突發事態中，他敏感的捕捉到了有大事發生，並及時去記錄了這一經典時刻。他和特朗普一樣，不僅能敏鋭洞察時機而且還能迅速投入實施，這種內驅力和執行力着實讓人驚歎。

而事實也證明，一個頂級政客和一個頂級記者的不謀而合，足以改變美國選舉的走向。

八年前人們鄙視特朗普的商人出身，認為他沒有從政經驗，只是利用流量和知名度博取政治利益。四年前人們責罵特朗普煽動國會騷亂，煽動民粹政治對抗，沒有政治格局，極為不負責任。但是現如今，特朗普還是那個特朗普，為什麼說他勝選的概率大大增加了？

特朗普用行動告訴人們，從政就全力以赴好好做一個政客。真正讓特朗普贏得支持的，是他的認真、執着、投入，是危急時刻的一腔真性情流露。他用政治品格完成了對政治經驗和政治格局的降維打擊。這一次特朗普贏得其所。