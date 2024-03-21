日本加息│日本又被美國祭旗　全球金融危機恐在路上

日本央行宣佈結束執行8年的負利率政策，將基準利率從-0.1%上調至0-0.1%。這也是日本央行2007年以來首次加息。此外，日本央行取消抑YCC收益率曲線控制，停止購入交易所交易基金（ETF）、房地產投資信託（REIT）等風險資產的框架。對於日本這樣加息，市場整體並不意外。早在2月份日本央行的口風開始180度轉向後，市場對日本3-4月份加息的預期是非常強烈。



但顯然，這次日本加息結束長期負利率政策是被華爾街給逼着乾的。可以直接說，日本已被美國拿來祭旗了。因為現在最怕加息的是日本政府，負債那麼重，這幾年經濟一直在下滑，常年高赤字財政，哪裏還能扛得起利率飆升呢？去年12月，日本央行還硬撐：「要等美聯儲降息之後，再去考慮加息」。可想，美國方面給的壓力甚大。



但最關鍵的是，日本央行仍然維持印鈔購買國債。坦白說，就是採取「一邊加息，一邊印鈔」的模式來敷衍一下美國，整體還是能拖一時是一時的態度。這也說明日本自身債務壓力巨大，自然就是一副不情願加息的模樣。

日本央行稱，在國債收益率快速上升的情況下，日本央行將做出靈活的反應，比如增加日本國債的購買量。其實結束負利率不重要，因為日債收益率早就已經漲到0.7%，市場已經實質加息。關鍵是日本央行是否繼續印鈔購債。現在取消YCC，只不過說日本央行不會為了維持日債收益率，去無限購債，但仍然還是會印鈔購債。這說明日本央行這次加息是比較虛的，更多隻是敷衍。

日本這次加息極不符合本國利益

首先，要清楚，日本央行這次加息極不符合本國的利益。作為調整經濟冷熱的貨幣政策，加息主要發生在通脹的情況下，當市場上流通的貨幣越來越多而導致商品價格不斷攀升時，央行需要通過提高利息的政策行為來提高銀行的借貸成本和存款利息，如此一來，市面上的貨幣就會向銀行迴流，商品和貨幣的供應便能重新得到平衡。

發達國家對通脹的定義在2%-2.5%之間，一般認為，通脹率超過2%就需要高度關注，超過2.5%就需要動用貨幣政策了。但詭異的是，去年11月份之前，日本通脹率已連續15個月超過3%了，經濟明顯熱得不正常，特別是日圓的匯率，在10月底直線下挫，對歐元匯率突破160，創下2008年金融危機以來最低紀錄。

日本加息：2024年3月19日，日本央行行長植田和男在記者會上表示：「實現可持續的2%通脹目標已經指日可待, 大規模的貨幣寬鬆政策達到了目的。」（Reuters）

當時就有人指出，如果央行再不加息回收貨幣以提升匯率，那麼在以美元計算的GDP不斷跌落的背景下，日本極有可能失守世界第三大經濟強國的寶座。三個月後，此言一語成讖。根據1月發布的官方數據，2023年德國名義GDP為4.5萬億美元，年增速為6.3%，日本名義GDP為4.2萬億美元，年增速為5.7%。德國超過日本，成為世界第三大經濟體。

但即便如此，去年12月中旬從日本央行傳出來的口風，仍然是維持大規模寬鬆政策。今年初，受擴大從中國進口和國際原油價格下行的影響，日本的通脹率逐漸回落到2.2%。去年經濟熱到寧願痛失全球第三大經濟強國的寶座，也不加息，今年通脹轉陰反而宣佈加息，這能不詭異嗎？

自2022年3月美國聯儲局加息後，多國紛紛跟進，以G20為衡量標準的世界主要經濟體中，只有中國和日本沒有跟着加息。中國不加，其一是有獨立的貨幣主權政策，不用緊盯美元；其二是經濟要走向復甦，就不能加息回收貨幣，否則很多企業的現金壓力會非常大。日本不加，則多是因為還債成本太高了。

截至2023年底，日本政府總債務規模高達1286萬億日圓。這也就意味着如果日本央行每增加一個百分點的利率，政府就要多償還12萬億日圓的利息，兩個點就是24萬億，但日本一年的財政收入也不過70萬億日圓。除此之外，加息還涉及到另一個經濟問題：出口。工業品出口是日本的經濟支柱，但這幾年由於中韓的擠壓，日本製造本身的產品優勢逐漸丟失，核心賣點就靠寬鬆政策下的低匯率日圓，以增加產品的價格競爭力。日本加息後，日圓匯率將逐漸升高，價格競爭力喪失，出口一定會遇到大問題。

所以，不論是從日本經濟現狀抑或是從其國家利益出發，在通脹轉陰時突然加息絕對事出反常必有妖——被美國逼！

日本加息：去年12月中旬從日本央行傳出來的口風，仍然是維持大規模寬鬆政策，但今年首季已轉口風。（Reuters）

美國逼迫日本加息進行收割 日本沒得選

美國為什麼要逼迫日本加息。歷史上就有跡可循。

1980年以來，基本每次美國聯儲局加息後，日本大多數時候都會跟隨加息。比如，1979年聯儲局開始激進加息，一口氣加息到15.5%利率，1980年3月加到20%的利率峰值。當時日本央行也是在1980年加息到9%利率。聯儲局1980年那次激進加息，收割目標是拉丁美洲，引發1982年拉美債務危機。

但日本是躲得過初一，躲不過十五。日本90年代泡沫，同樣是因為聯儲局先加息，然後逼迫日本加息，才全面戳破日本資產泡沫，收割了日本。美國先是推升日本資產全面泡沫化，然後聯儲局在1988年是精準加息。那一波美國是在1988年3月開始加息，一直加到1989年2月，利率從6.5%加息到9.75%；然後聯儲局是在1989年6月開始降息，一直降息到1994年，從9.75%利率，降息到3%利率。

就在聯儲局1989年6月降息的時候，日本也在同月開始加息。一定程度上來說，跟現在是很雷同的。日本從1989年6月，一直加息到1990年8月，把利率從2.5%，加息到6%；而日本股市在1989年加息途中仍然瘋漲，一直到到1990年1月才開始崩盤。日本一直維持6%的高利率將近一年時間，到1991年6月才開始降息，然後日本股市又開始一波大跌，一直跌到1992年8月才跌到谷底。

需要注意，美國聯儲局是在1989年6月降息，然後日本接力加息，戳破日本泡沫後，美聯儲開始大幅降息，一直降息到1994年，在這個過程裏，趁着日本泡沫破裂，大量日本資產跌成白菜價，海量美元開始大量抄底日本核心資產，最終完成本輪對日本的收割。美元潮汐的收割套路一向如此，先在上一輪美元放水周期裏，海量美元推升目標資產全面泡沫化，製造虛假繁榮。

然後聯儲局在泡沫頂端開始加息，回收海量美元，戳破對方資產泡沫。而在聯儲局降息之後，往往才會爆發金融危機，這時候聯儲局降息又釋放，抄底對方白菜價資產。高價賣出，低價抄底，中間的價差，就是美國資本收割的利潤。這還只是第一重收割。

美國國會議員在國會前砸毀日本東芝的收音機，象徵著1980年代的美日半導體戰爭打響，結局以日本的半導體產業被拆分作收。（維基百科公有領域）

美國利用金融霸權，往往會利用對方爆發金融危機的時候，利用IMF這些收割鐮刀，以救市名義要求對方按照新自由主義經濟來改革，改造成便於美國資本收購的模樣，全面放開金融。這時候美國資本就以救市名義，大量抄底對方核心資產，實現金融殖民，入股對方核心資產。

比如韓國就是1997年亞洲金融危機期間，國家差點破產，最後為了獲得IMF的貸款，全面放開經濟和金融，所以三星這些韓國頭部企業，超過一半股份都被美國資本買走，這使得韓國三星這些核心企業過去20多年的發展，大部分利潤都流入美國資本的腰包裏。通過收割，完成金融殖民，長期分走對方發展紅利，這才是真正的收割。

日本在90年代泡沫破裂之後，日本金融長期萎靡不振，隨後30多年裏，有兩次聯儲局激進加息，日本也有小幅跟隨。一次是聯儲局1999年6月開始加息，一直加到2000年5月，利率從4.75%，加息到6.5%；然後日本是2000年8月才開始加息，只加息一次0.25%，基本可以忽略不計，只是象徵式加息，2001年日本就很快降回0利率。

還有一次是聯儲局2004年6月開始加息，一直加到2006年6月，從1%利率，加息到5.25%利率。聯儲局2006年6月加息停止，然後日本在2006年7月才開始加息，一直加到2007年2月，然後2008年次貸危機爆發後，才降回0利率。不過，日本2007年那次加息幅度也不大，只加息2次，加息到0.5%，只比2000年略微高了一點。

這兩次的邏輯是：因果邏輯應該是，聯儲局1999年6月開始激進加息，才戳破2000年網路泡沫，日本2000年加息0.25%，只是在聯儲局激進加息影響下，小幅被動加息。2008年次貸危機也是如此。聯儲局2006年開始激進加息，是戳破2008年次貸危機的重要原因之一，日本2007年小幅加息，也是受聯儲局影響，才被動小幅加息。

日本加息：美國還未開始降息，日本於2024年3月已率先加息，顯然是受美國所迫。（Reuters）

以史為鑑可以看到，1980年以來，基本聯儲局激進加息，日本大都會被迫加息，只是幅度有所差異。1990年日本那次加息，是把利率從2.5%，加息到6%，這個加息幅度還是很大的。但可能也是那次被收割之後，日本金融長期萎靡不振，所以2000年和2007年日本雖然被動加息，但幅度都很小，基本可以忽略不計。必須認識到，日本加息是果，聯儲局加息是因。

從歷史軌跡看，1980年以來，基本每次聯儲局激進加息幅度超過5%，而後開啟降息之後，極易爆發金融危機：

1980年加息到20%， 1982年開始降息，然引發1982年拉美債務危機。

1988年加息到9.75%，1989年開始降息，戳破1990年日本泡沫。

1994年加息到6%，1995年年中開始降息持續到1996年，引發1997年亞洲金融危機。

1999年加息到6.5%，加息途中被戳破2000年的網路泡沫。

2004年加息到5.5%，2007年開始降息，2008年次貸危機爆發。

只有2015年那輪加息屬於加息到一半，就戛然而止，所以沒有引發較大的金融危機。

這次聯儲局是2022年開始加息，去年加息到5.25%，如今開始有強烈降息預期，按照歷史規律看，2024年-2026年，有可能爆發金融危機。全球都需要謹慎！