英國騷亂背後問多　工黨政府蠟燭烛多頭燒

英國工黨狂勝7月4日大選後，以411個議席（下議院共650個席位）擁有過去保守黨執政14年都未曾有過的權力高度，比1997年同為工黨的貝理雅（Tony Blair）狂勝（418席）僅有七個席位差距。

但此時非彼時。1997年工黨意氣風發，當時俄羅斯和中國都與西方交好，民主世界一片繁榮，經濟向好，全球經濟一體化勢頭正盛。時隔27年後，中國經濟實力已迅速崛起並開始挑戰美國的世界領導地位，中國領頭的全球南方開始有膽量與西方叫板；全球經濟一體化開始脫鉤斷鏈倒退；俄羅斯進攻烏克蘭；哈馬斯侵犯以色列繼而引發以色列持續至今的報覆性反擊。各種事件暫時孤立或交錯，似乎只在等待未來一個偶然事件升級激化。

工黨新首相施紀賢繼承的就是這樣背景下的英國。這裏的人民，尤其左派人民熱切追求愛與和平，反對戰爭，似乎未來的民主將一馬平川；他們對國際政治無甚概念，亦無興趣。這可以視為強者的視線，亦可理解為生活在象牙塔裏的不知世事。只有未來中美爭霸的結果，才能為英國人目前的「超然」視野找到最終注釋。

在位一個月，施紀賢仍然處於權力頂峰，擁有無可阻擋的法律制定權。7月23日，七名工黨議員「反叛」，在取消兩個孩子福利上限的修正案投票中，反對本黨政府，被施紀賢暫停黨權六個月。沒有這七名議員，工黨在下議院裏的多數議席仍然高達167席。也就是說，要有84個工黨議員反叛，工黨才會失去在下議院裏的主導權。

盡管如此，施紀賢面臨的壓力來自四面八方：經濟建設、如何準備未來可能發生的戰爭、非法移民、國內右翼勢力增加、綠色轉型、住房建設、醫療服務、其他各種福利建設等等。此前在大選裏不重要的外交關系，在政府的實際操作中，已無法忽略。

開始與歐盟的關係修復

對於中國的看法，英國社會至今還多從經濟角度理解中國挑戰，甚至是威脅；從地緣政治角度理解中國的人，大都是社會精英，不占英國多數。施紀賢將經濟建設視為頭等重要大事，故英中關系暫時保持不動。

對於俄羅斯，工黨政府繼續上屆保守黨政府路線，堅定支持烏克蘭，繼續站隊美國和北約。但後兩者定位受美國大選影響極大，故不穩定；此外，經濟建設是經濟與軍援支持烏克蘭的前提，所以該承諾亦受到未來經濟好壞走向的掣肘。

2024年8月1日，英國紹斯波特（Southport）傷人案發生後，首相施紀賢（Keir Starmer）在唐寧街10號首相府舉行新聞發布會。（Reuters）

脫歐後，英國時任首相約翰遜與歐盟政府關系一落千丈，信任不再。前首相辛偉誠曾試圖修覆，但進展不佳。施紀賢就職後，亦欲修覆與歐盟關系，成功機會將高於保守黨，因為工黨並不曾主導脫歐，甚至多數人支持留歐。7月18日，施紀賢在前首相邱吉爾出生地牛津布倫海姆宮主持歐洲政治共同體會議，借此開始與歐盟的關系修覆。

從去年就開始的每周六在倫敦舉行的支持巴勒斯坦遊行，至今不斷，組織者每周都安排大巴將支持者從各地送往倫敦。上周六我在倫敦觀看了遊行，隊伍人數明顯下降，維持秩序的警察松弛，遠非「嚴陣以待」。施紀賢對以色列和巴勒斯坦局勢的處理，基本保留上屆政府態度。這在目前並非他的重要事項，而遊行亦無法對其政策造成影響。

新政府上任爆出的第一個新聞是，因為上屆保守黨政府的無能，監獄系統已人滿為患，新建監獄計劃未按時完成，所以從9月開始，將有數千名囚犯提早獲釋。

主管住房的副首相安吉拉·雷納已公布英格蘭規劃規則的全面改革方案，以幫助實現工黨到2029年新建150萬套住房的承諾。她表示，2022年被保守黨淡化的地方住房目標，將再次成為強制性目標。在英國推行住房建設項目阻力頗大，因為英國民眾對在綠化帶建造新住房反對強烈，雷納計劃將一些綠化帶定義為「灰帶」，即將低質量的綠化帶土地更名為「灰帶」，以減少建造房屋的輿論阻力。

上周一，財政部長李韻晴（Rachel Reeves）在電視講話里說，「將做出一系列難以置信的艱難選擇」，如削減15億英鎊（約25億新元）的冬季燃料補貼，取消修建道路和醫院的計劃，以及放棄限制社會保健成本的計劃（但監獄計劃不在取消範圍內）等，以填補「從保守黨那里繼承來的220億英鎊的財政缺口」，據信，這將為她今年秋季增加預算稅鋪平道路。但她同意向英國國家醫療服務體系的初級醫生，提供兩年加薪22%的待遇，以結束罷工浪潮。此舉將改善目前處於窘境的醫療服務。

英國騷亂：2024年8月4日，英國羅瑟勒姆，右翼示威者襲擊一家尋求庇護者入住的酒店。（Reuters）

施紀賢譴責「極右翼暴行」

就保守黨政府留下的「非法移民從法國偷渡到英國」的痛點，施紀賢試圖以「粉碎人販子」取代前政府的「阻止小船入境」。但「英國納稅人為上萬非法移民提供酒店住宿費」的事實，經媒體反複報道，對右翼民眾產生極大影響。配合歐盟選舉的右翼勢力上升，在7月的英國大選里，首次出現右翼改革黨議員，而且一次產生了五名。

上周，在謠言煽動下，一移民後裔殺人事件，迅速演變為全英右翼騷亂事件。7月29日，一名持刀者闖入英國小鎮紹斯波特一舞蹈班的活動場地行兇，導致三名兒童身亡，多人受傷。因為嫌犯只有17歲，警方不能報道其身份，導致相關嫌犯身份的謠言在網上大量傳播，回教徒成了替罪羊。

當警方最終公開嫌犯身份——生於英國的盧旺達移民後裔，為時已晚，後果已經擴大，反移民聲浪被卷起。上周末在英國各地爆發多起騷亂，數百人被捕。法庭晝夜不停開放，以確保及時審訊；據報已特意安排足夠的監獄位置等待這些肇事違法者。

施紀賢譴責英國各地正在發生的騷亂，稱為「極右翼暴行」。他說英國人民「有權享有安全」，但人們卻看到「回教社區成為襲擊目標……在街上行納粹禮」。他說，參與騷亂的人將「面臨法律的嚴懲」。此話符合英國大眾價值觀，即無論任何不同政見，都應該以和平方式表達，暴力必須受到譴責和懲罰。

上任僅一個月，工黨政府裏裏外外面臨的難題已無數。蜜月期？別想了。直接進入深水區。

作者何越是定居英國的雙語作家

