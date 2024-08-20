上任15天急速訪華，越共總書記蘇林在中國得到了什麼？

越共總書記、越南國家主席蘇林8月18日至20日對中國進行國事訪問。蘇林8月18日到訪廣州，8月19日至20日在北京同中國國家主席習近平、總理李強、全國人大委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧輪番進行了會晤。

中越兩國簽署了14項合作文件，包含就諒山—河內和芒街—下龍—河內兩條標準軌鐵路規劃技術援助項目進行可行性研究等。

世界上鐵路的軌距（也就是寬度）主要有米軌、標準軌和寬軌三種，其中米軌就是寬度1435毫米以下，甚至小於1000毫米；標準軌是1435毫米，寬軌大於1435毫米。越南大部分鐵路為米軌，且出於國家安全考慮不願大幅度同中國並軌，如今越南同意和中國進行合作是重大進展。

但蘇林此次訪華顯然不只是為了在鐵路合作上做出重大讓步。

中共中央總書記、中國國家主席習近平2024年8月19日上午在北京，與來華進行國事訪問的越共中央總書記、越南國家主席蘇林舉行會談。（Reuters）

蘇林8月3日剛剛當選為越共總書記，今年5月當選為越南國家主席。當選國家主席3個多月，當選總書記僅僅15天就啟程訪華，這在以往是不多見的。為什麼蘇林如此急切訪問中國，值得深思。

前越共總書記阮富仲今年7月突然去世，蘇林8月當選總書記較為倉促。他急切訪問中國有尋求中共支持之意。

今年5月蘇林當選為越南國家主席的背景非常複雜。越南自2016年開始推行了轟轟烈烈的反腐敗鬥爭，力度非常大。兩任國家主席阮春福、武文賞，國會主席王廷惠，中央書記處常務書記張氏梅、常務副總理范平明、河內市委書記丁進勇和越共中央經濟部長陳俊英先後因涉腐敗被迫辭職。這七人均是越共中央政治局18名成員，其中5位是政治局排名前八位的重要成員。蘇林當選為國家主席是越共中央政治局人事劇烈變動的結果。

2024年8月19日，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。這是會談前，習近平和夫人彭麗媛同蘇林和夫人吳芳璃合影。（新華社）

原本阮富仲扶植他擔任國家主席有挑選接班人之意，但無奈將他扶上馬僅兩個月，阮富仲就病逝了。可以說蘇林在阮富仲去世後當選越共中央總書記是繼當選國家主席之後職位的再次重大升遷。以勢弱的地位接連擔任高位，其壓力之大可想而知。

和其他國家反腐涉事政治局委員被法律清算投入監獄不同。阮春福、武文賞、王廷惠、張氏梅等一眾越共中央大佬僅僅是引咎辭職，除了被褫奪大位，沒有影響。 這些人下野之後的政治能量相當大。蘇林在當選為國家主席之前僅僅是公安部部長。他是阮富仲推行一系列反腐行動的幹將，這決定了他樹敵頗多。阮富仲三次連任總書記，過去十多年已經是越共中央名副其實的核心人物，核心驟然去世後，蘇林的政治威望不足以震懾各派大佬。

外事活動是彰顯其最高政治存在的最佳載體。蘇林升任總書記僅僅15天就急切訪華，希望以外部承認的形式獲得在位合法性的意味非常濃。

越共十三大2021年1月召開，按計劃，越共十四大將於2026年1月召開，也就是一年半後越共還將進行人事大調整，蘇林能否在這一年半內坐穩位置並在十四大上實現連任？根據越南媒體的報道，此次蘇林訪華向中共領導人介紹越南近期情況，並「為成功召開越共十四大做好準備」。這是兩黨關係緊密的象徵，同時也是蘇林作為一個初登大位的人對於中共的示好和示弱。

8月19日下午，國務院總理李強在北京釣魚台國賓館會見來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林。（新華社）

蘇林訪華首日在廣州黃花崗烈士陵園敬獻鮮花和進香，並參觀越南青年革命同志會舊址。眾所周知，二十世紀二三十年代越共領導人胡志明曾在中國廣州進行革命活動，越南革命青年同志會總部就曾設在廣州。蘇林以胡志明革命歷史為切入，以繼承阮富仲遺志為開端，和中共領導人密切討論越共十四大相關事宜，這種恢復革命友誼的操作，對中共來說非常難得。

近年來越南同美國建立了密切的關係，尤其是2023年9月正式確認將把與美國的關係提升為「全面戰略夥伴關係」，連升兩級至最高級，和越中關係同等級別。但蘇林以越共總書記和國家主席的身份急速向中共靠攏，並多次表示中國是越南外交的頭等優先，是排在第一位的。他應該是近年來最親華的越南領導人。中共自然在同本屆越南政府合作時願意提供幫助，投資和援助的力度和積極性方面必然和以往不同。

因此總體來看，蘇林如此急切訪華，歸根結底還是借中共之力鞏固自身政治地位。而從熱烈歡迎蘇林看，中國全盤接受了因越共內部政治變動而引發的對華關係利好。