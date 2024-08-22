民主黨大會：從沃爾茲身上看到奧巴馬的影子

芝加哥時間8月21日，民主黨全國代表大會（DNC）第三晚的重頭戲是賀錦麗（Kamala Harris）副手沃爾茲（Tim Walz）接受民主黨提名的演說。曾是高中美式足球教練的沃爾茲以「賽前激勵之談」（pep talk）來包裝他的演講，以大約16分鐘的極短時間包攬了自己的生平、對特朗普和共和黨人的批判，以及對賀錦麗的稱頌，言簡意賅，句句切中主題，果然有高中老師的風釆。

沃爾茲全篇演說都點中了民主黨這次競選的關鍵字：「歡樂」（joy）是賀錦麗－沃爾茲名單所代表的正面態度；「奇怪」（weird）是民主黨對特朗普（Donald Trump）-萬斯（J.D. Vance）名單的「客觀陳述」；「自由」（freedom）是民主黨正要從鼓吹「政府本身才是問題」的共和黨人手中爭奪回來的政治理念，用以批判他們管制墮胎、施壓學校禁制敏感議題書籍等干犯平民自由的主張。

比賀錦麗年長幾個月的沃爾茲看起來老很多，但談話卻充滿活力。（Reuters）

相較於特朗普副手萬斯長達36分鐘、毫無新意的接受提名演說，沃爾茲的演說不只簡單直接，為了避免到場參會幾乎到凌晨的支持者失去注意力，他還刻意運用問句引起觀眾思考，並多次邀請觀眾同他一起喊口號（「我們不會回到過去」），最後以他一句「當我們投身戰鬥」（when we fight）、觀眾一句「我們就會贏」（we win）的口號重覆三次作結，體現出其「賽前激勵之談」的定位。

從現場觀眾的反應來看，沃爾茲講話所引起的熱情當然比不上前一晚的奧巴馬夫婦。可是，對於2016年以來一直尋找下一個奧巴馬（Barack Obama）而未得的民主黨人而言－－不要忘記，拜登退選前不少民主黨人都在幻想魅力或許更勝奧巴馬的前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）會為大局着想投入選舉，而特朗普在2020年大選之時已開始擔心米歇爾會參政－－他們大概能在沃爾茲看到幾分奧巴馬的影子。

美國前總統奧巴馬2024年8月20日在伊利諾州芝加哥舉行的民主黨全國代表大會（DNC）第二天會期發表演說，多次表明他認為賀錦麗是能為美國人而戰的總統人選。（Reuters）

從政治訊息的層面來看，沃爾茲和奧巴馬的結論是完全一樣的，他們都希望能將美國從政治兩極化當中挽救出來。

奧巴馬2004年在民主黨大會上讓他一舉成名的演說，就是以拒絕分裂、團結美國在一個共同的更大的美國故事之中為主題；在20年之後的黨大會，奧巴馬談的依然是拒絕分裂，直稱所有美國人都知道「就算我們不同意對方，我們也能夠找到共同生活的方法」，引用林肯「情意之紐帶」（bonds of affection）一語來勉勵聽眾，又呼籲民主黨人要記得自己也有盲點和偏見，要像對待自己家中政見不同的長輩一樣去對待政治不同的國人。

沃爾茲與家人一同在台上向支持者致謝。（Reuters）

相較於將自己定位為檢察官、特朗普定位為罪犯的賀錦麗，沃爾茲所宣揚的也是一種團結國人的訊息，跟奧巴馬一樣。

不過，不同於奧巴馬的抽象用詞，沃爾茲將其團結訊息圍繞到一個簡單的概念上，那就是「鄰里關係」，「鄰里／鄰居」一詞在他的演說中出現了8次－－政治人物要代表要服務的對象是他們的鄰居，鄰居的個人自由是人們應該尊重的，不懂得當好鄰居的是特朗普和萬斯，共和黨的政策不能服務鄰居……

鄰里關係，在美國兩極化的政治當中，扮演了一個極其重要的角色，卻經常為人忽略。在24小時電視新聞節目上、在社交媒體上，人們看到的是一個分裂的美國。但走到美國各地的社區之中，人們看到的卻是鄰里每個個人之間的親切和關懷。這不只是美國人普遍對於自己社區的高度參與，也包括美國人日常互相交往之時的正面態度和熱情。

沃爾茲與女兒親切互動的影片在網上流傳爆紅：

沃爾茲想要宣揚的，是這一種鄰里關係不限於每一個人真正的鄰里，而是放諸全美皆準的。也就是說，每一個美國人互相之間都是鄰居。而特朗普、萬斯和共和黨的錯誤，不是他們威脅民主，而是他們沒有把每一個美國人都看成是自己的鄰居，把價值觀不同的人當成敵人。

這就緊扣起其「自由」理念：「在明尼蘇達州，我們尊重我們的鄰居以及他們所做的個人選擇。即使我們不會為自己做出同樣的選擇，我們也有一條黃金法則：管好你自己的事（mind your own damn business）。」

這種宣傳方式當然源自沃爾茲的出身：在數百人的小鎮成長；在無人認識的大學畢業；長年在中東部小城鎮教書；至今也沒有股票投資、沒有物業；曾在國會代表明尼蘇達州的深紅選區；自幼擁槍、愛好打獵、槍法比不少國會共和黨人為佳……

沃爾茲打獵野雞的照片。（X@Tim_Walz）

沃爾茲充滿鄉土味的出身，完全是奧巴馬的對照。前者是典型的中西部鄉下白人，後者卻是混血少數種群、黑人、在美國邊垂的夏威夷出身、自幼已有不少國外生活的經歷、哥倫比亞配上哈佛法學院的學歷……

雖然如此，但兩個人都是主流政治中的異類，一個是2008年尚罕見於全國政壇的混血黑人，一個是遠離美國東西岸精英圈子的鄉下大叔。兩個人，站在同一個舞台上，是兩種截然不同的同一個美國夢的體現。兩個人都以個人的經歷為基礎，試圖用不同的方式去宣揚同一個團結的訊息。

沃爾茲當然不是另一個奧巴馬，但人們卻能在他身上看到奧巴馬的影子。