日本「米荒」是天災或人禍？看來有幾分蹊蹺

大米限購、漲價、供給不足的話題頻頻登上日本社交媒體熱搜。根據媒體報道，東京和大阪的超市似乎從8月20日之前就陸續出現了大米斷供的現象，北海道近日也出現了類似情況，超市裏一袋大米也沒有。



日本最新公布數據顯示，今年7月，該國的大米價格較去年同期上升17.2%，為20年來的最大升幅。據悉，日本主要白米產地今年產新米成本價格比去年大幅上漲20%至40%。日本各大電商平台更出現白米高價轉賣的亂象，更有拍賣網以1萬2000日圓（約650港元）的價格售出10公斤白米。

但即使面對如此嚴重的米荒，日本政府仍然拒絕投放儲備米。據報道，大阪府官員9月2日再次發出呼籲，投放儲備米以緩解供應緊張、平抑大幅上漲的米價，但仍遭到日本政府官員拒絕。日本官房長官林芳正同日表示，政府儲備米是在全年大米供應不足的情況下投放，而現階段新米陸續上市，大米緊缺狀況將隨之緩解。

日本這次米荒很嚴重，上一次日本出現這麼嚴重的米荒，還要追溯到1993年。日本企業研究院院長表示，1993年，日本經歷了罕見的冷夏，導致大米短缺。當時日本政府釋放了儲備大米，但仍有近200萬噸的缺口，每天都能看到米店前排着長隊。那麼這次導致日本米荒的原因又是什麼？

圖為2024年8月7日，研究人員在日本埼玉縣熊谷市政府營運的埼玉農業技術中心培育「耐熱」稻米。（Reuters）

日本官方給出的原因有三個：其一，日本政府認為，造成本次米荒的主要原因是去年夏季酷暑，高溫與乾旱導致主要產區的稻米產量下降。第二，今年夏天外國遊客人數大幅增加，推動了餐飲業對大米的需求，造成國內大米的供不應求。第三，日本氣象廳在8月早些時候發布的南海海槽「巨大地震」警報，地震預警引發了大量民眾搶購併囤積大米，導致市場上流通的大米減少。

但日本前農林水產省官員山下和仁認為，熱浪高溫以及激增的海外遊客，並不是日本「米荒」的根本原因。他表示，即使每月有300萬海外遊客在日本停留一週，並像日本民眾一樣一日三餐都吃米飯，其消費量也僅佔總消費量的0.5%左右，影響很小。他提供的數據還顯示，2023年日本稻米收成指數為101，與平均年份大致相同；相比之下，1993年的日本米荒，該指數僅為74。所以，日本給出的這3個理由，雖然是有影響，但頂多只是導火索，算不上根本原因。

值得注意到的是，日本農協一直長期引導日本大米減產。山下和仁表示「為了保證大米價格穩定，日本政府50多年來一直推行控制耕地面積的政策，為改種小麥或大豆等其他作物的稻農提供補貼。在這一政策的影響下，日本大米產量逐年減少，提高單位面積產量的稻米品種培育計劃也陷入停滯。因此，在政府的嚴格調控下，一旦需求量稍有增加，比如當前海外遊客的湧入，就會出現短缺現象。」在日本農協長期引導下，日本全國3600萬畝的水田，到現在只有2000多萬畝種植水稻，其餘的都被要求減產轉產。

另外，日本現在每年大米消費量是700萬噸，而日本政府儲備米有100萬噸。但日本在米荒這麼嚴重情況下，仍然那不願意釋放儲備米，結果是否就是有意推高大米價格？這裏還有個信息，日本現在米荒這麼嚴重，但日本農林水產部3日公布1-7月農林水產品和食品出口情況。其中，大米金額為64.62億日圓（約3.54億港元），比去年同期增長29.1%，數量為2.4萬噸，增長23.0%，均創同期歷史新高。雖然，日本大米出口量跟其每年消費量比起來，佔比很少。但是，現在日本米荒這麼嚴重，日本農協卻還在加大對外出口大米，這顯然是有些異常的。

圖為2024年8月30日，日本西南部大分縣由布市，一名農民在颱風珊珊來襲期間，在被洪水損壞的稻田進行收拾。（Reuters）

做兩個大膽的猜測。

其一，大米是日本主要消費糧食，對日本物價有着不小的影響。日本大米價格如此瘋漲，勢必會加劇日本通脹，而日本通脹加劇，就會迫使日本央行加息縮表。日本7月通脹率仍然維持在2.8%的水平。很多人把日本當前的高通脹，認為是日本走出通縮的一個結果，是日本政府想要的好結果。一定程度上來看，政府樂於看到這個米價高漲。

但，一個習慣了20多年通縮環境的社會，貿然進入到高通脹環境裏，這不單單是適應問題，而是會引發巨大的問題，包括經濟問題和金融問題。日本大米價格如此飆漲，是會加劇日本當前的通脹問題。這次日本米荒，至少會導致一個結果，就是日本還有可能被迫進一步加息縮表。但另一個問題也會出來，當前日債規模過於龐大，其中將近一半的日本國債是由日本央行持有。一旦日本央行不印鈔購債了，日本就很難進行如此大規模發債，來借新還舊，維持財政。

日本央行持有的589萬億日圓（約32.26萬億港元）國債，單單明年，可能就有78萬億日圓的國債會到期。而日本2023年的稅收收入達到72萬億日圓（約4.27萬億港元）。也就是說日本一年的稅收收入，都還不夠償還每年到期的國債規模。所以，只要日本開始真正實質性縮表，那麼日債危機是大概率爆發。

圖為2020年5月12日，宮城縣丸森町沢尻梯田，一名當了52年農民的男子，正將插秧機拉上稻田的斜坡。（Getty）

第二個猜測：日本農協在此輪大米價格瘋長的過程中角色吃重。日本農協在日本農業生產活動里有着近乎壟斷的影響力，日本農協總共擁有1000萬名會員，其中400萬為正式會員，從事農業活動；600萬為準會員，是利用農協服務的其他非農業人員。日本農協基本掌控了日本農業從生產到銷售一系列流程，是一個極其強勢的組織。

1999年之後，日本農協開始金融化，通過JA銀行為會員提供儲蓄和信貸服務，經營農協所有金融服務活動，2023年3月，JA銀行系統的存款餘額超過6700億美元（約52231億港元），佔日本個人儲蓄總額的10%，JA的保險服務部門在2022年的總資產為3800億美元（約29624億港元）。並且JA銀行系統旗下的農林中央金庫是日本第五大銀行，擁有3570億美元（約27831億港元）的投資組合，是國際金融市場上最大的日本投資機構之一。

而農林中央金庫日前爆出大規模赤字。6月18日，日本農林中央金庫突然宣布，將在截至2025年3月的一年內出售規模超過10萬億日圓（約5477億港元）的美國國債和歐洲債券，以彌補巨額未實現損失。該銀行預計，隨着債券出售，今年的淨虧損將升至1.5萬億日圓（約821.55億港元）。這是本輪美聯儲局激進加息週期裏，首次有日本銀行因為持有的美債出現嚴重浮虧，而被迫拋售大量美債，把浮虧變成實虧。如此，也有可能是日本農林中央金庫出現嚴重虧損，讓日本農協想要從其他地方補回來，推高米價也可能就是其中之一。

但這都不過是推測罷了。當然，尚未到引發騷亂的地步，畢竟日本政府目前還沒有計劃釋放儲備大米。比對日本多年數據，以及政府應對情況來看，還是頗有蹊蹺。