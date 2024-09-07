日本發生「令和米荒」　都是訪日旅客急增的錯？

日本最近面對大米供應不足問題，共同網9月6日指，有業界人士表示，新米每5公斤的價格達3000日圓，比2023年的水平增加約1000日圓。大米彷彿變成奢侈品，有出席討論大米供應問題會議的人士憂慮，假如米價居高不下，或進一步打擊消費者對米的需求。



日本出現「令和米荒」，很多地方的超市和商店的賣米貨架「清零」，外界將問題歸咎於去年的酷熱夏天影響收成，以及訪日遊客急升刺激消費量。不過有專家認為，這些都不是主要原因。

根據日本農林水產省的數據顯示，當地每人每年平均大米消費量由1962年的高峰118公斤降至2022年的51公斤左右。

前農林水產省高級官員、現任日本智庫佳能全球戰略研究所（Canon Institute for Global Studies）研究員山下一仁認為，表示米品質的「作物表現指數」在2023年的水平為101，與正常年份大致相同；而在1993年「平成米荒」的指數為74。

他稱有人覺得 2023年大米收成中，最優質稻米收成不理想，導致消費者需求下降，但這不代表大米失收。

日本大米：圖為2024年8月30日，位於大分縣由布市的一台白米打磨機。（REUTERS）

至於觀光客增加而影響大米消費量，山下指這個說法亦不準確。他假設每個月大約有300萬訪日遊客在日本逗留一週，並像日本人一樣一日三餐都是吃飯，他們的消費量都只是佔總數的0.5%左右。而事實上，赴日本吃三餐米飯的遊客不多，消耗量應該會更加少。

山下稱，發生「令和米荒」的真主原因，是日本政府長期以來對大米生產調節和控制的「減反政策」。這個一項減少大米生產，提高市場價格的政策。假如米農改種大豆和小麥等農作物，可獲政府提供的補貼，而這政策已實施超過50年。

他指出，美國和歐盟等都曾短暫實施「減反政策」，以應對收成過盛及維持價格，但沒有像日本一樣長年執行政策，而是知道刺激收成和出口可以帶來更多好處。山下相信，日本若完全廢除「減反」，改為生產及出口更多大米，將有助提升糧食自給率。

事實上，日本民眾對麵包和意粉等食物的消費量提升，大米的生產量保持不變的話，理應可以拖低米價。不過當地大米的生產量逐年減少，山下提到最近的稻田面積減少約4成，利用率只有6成左右，產量不到高峰期1,445萬噸的一半。他表示，政府將生產情況控制至僅可運作水平，一旦需求像因為遊客湧入而稍為增加，就會迅速導致供應不足及價格急升，變成目前的狀況。

日本大米：圖為2024年8月7日，埼玉縣的農業技術中心的新品種耐熱大米。（REUTERS）

山下警告，只要「減反」政策沒有廢除，米荒的情況只會不斷再現。他估計，日本假如完全廢除政策及出口1000萬噸大米，可以成為世界最大規模的大米輸出國之一，為穩定全球糧食安全帶來貢獻。

日本政府似乎未有更改路線的迹象，亦無意回應大阪府知事吉村洋文提出的釋放儲備米的要求，農林水產大臣坂本哲志8月底就表明沒有相關計劃。對於面對生活成本持續上漲的日本民眾而言，大米不足再加價格高企的夾擊，絕對是百上加斤。