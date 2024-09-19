以色列深陷加沙泥淖　北伐黎巴嫩就能得救？

9月17日，上千台傳呼機在黎巴嫩境內爆炸，導致至少12人死亡、超過4,000人受傷，其中多數是黎巴嫩真主黨成員，受傷的還包括伊朗駐黎巴嫩大使亞曼尼（Mojtaba Amani）。

毫無疑問，這是一次方法特殊的大規模攻擊。

首先是媒介選擇。眾所周知，傳呼機現已不常用，之所以在這次事件成為主角，還是因為真主黨的「特殊需求」：2024年2月，真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）要求組織成員改用傳呼機聯絡，因為「以色列已經滲透了我們的手機網絡」。只是這次攻擊同樣透露，以色列滲透的恐怕已不只手機，還有真主黨的供應鏈。

再來就是上千台傳呼機的接連爆炸。雖說調查結果尚未正式出爐，但「預置爆裂物」一說已成主流，也就是傳呼機在抵達用戶手中前，就已被以色列情報部門截獲，接著安裝少量炸藥，最後遠程引爆。那麼下一個問題當然就是：爆裂物究竟是在哪一個階段安裝的？是廠商生產時就已裝入，還是出口過程遭到滲透，或是在抵達黎巴嫩後才被改裝？雖說相關細節也還未確認，但被認為疑似傳呼器輸出地的台灣，已經成為衝突下的「另類焦點」，相關廠商金阿波羅還為此澄清：傳呼器是由歐洲經銷商生產，而非金阿波羅直接製造。

9月18日，黎巴嫩再度發生真主黨通訊設備爆炸事件，但這次媒介換成對講機，並且造成20人死亡、450人受傷。一名安全消息人士表示，發生爆炸的無線對講機，是真主黨在大約5個月前購入，時間與17日爆炸的傳呼機批次差不多。

無論如何，前述事件都暴露真主黨的資安漏洞，也側面突顯以色列的情報與滲透能力。從組織視角來看，傳呼機與對講機淪為攻擊媒介，極可能干擾接下來的真主黨內部通信，因為前者顯然處於手機、傳呼機、對講機都不可信的尷尬狀態，短時間內恐怕不易找到可靠的替代方案，且以色列的「火力展示」也可能挫傷真主黨士氣，讓部分成員陷入「無人可信」的恐慌中。

再從區域安全的視角來看，這次事件無疑是加沙戰火外溢下，以色列與黎巴嫩衝突的再升級，且綜合近來加沙局勢，傳呼機的爆炸也可能預示一個危險發展：戰火即將從加沙北移，在2006年衝突後的第18年，黎南恐再成為以軍與真主黨的戰場。

2024年9月17日，據貝魯特安全部門消息人士指，黎巴嫩真主黨成員的傳呼機當日接連發生爆炸，造成大量人員傷亡，圖為貝魯特美國大學醫學中心（AUBMC）外，一名傷者躺在擔架上。（Reuters）

加沙困局：看不到盡頭的戰略泥淖

首先觀察近來的加沙情勢。基本上可用一句話總結：以色列雖然重創哈馬斯，卻無法徹底殲滅對方，更解決不了人質問題。

8月21日，以色列防長加蘭特（Yoav Gallant）宣布擊敗哈馬斯拉法旅，為拉法戰役取得了階段性戰果。華府智庫戰爭研究所（ISW）的相關統計也側面證實：自以軍5月7日進攻拉法以來，哈馬斯對拉法的襲擊率便穩步下降，且與7月襲擊率相比，8月襲擊率更是迅速下降，甚至在8月13日至19日這段期間，哈馬斯連續6天沒有發動襲擊。顯然，拉法旅即便沒有崩潰，也已被大幅削弱。

而在某種程度上，拉法旅就是哈馬斯的縮影。觀察近期事態，哈馬斯的行動節奏不只與去年10月的縝密閃擊存在差異，也與今年6月、7月有所不同：缺乏明確戰術與行動目標，且大多使用火箭推進式手榴彈（RPG）或簡易爆炸裝置（IED），從加沙發射火箭的頻率更是大幅下降，並在8月罕見宣布為特拉維夫的自殺式襲擊事件負責。這是哈馬斯2008年以來首次發出相關聲明，背後原因或與火箭庫存減少、大量發射地被毀有關，導致慣於使用火箭打擊以色列的哈馬斯，被迫重走自殺式襲擊的老路。

9月9日，加蘭特再稱哈馬斯已不是加沙地帶「有組織的軍事力量」，因為以軍已經破壞哈馬斯「作為常規軍隊的行動能力」。回顧此前，哈馬斯的軍事架構確在歷次行動扮演重要角色：結構化的指揮體系、由班成旅的部隊梯隊，確保了指揮官一旦傷亡，整體行動也不會太受影響。但這次以軍的猛烈進攻顯然突破某個臨界點，不僅大幅削弱哈馬斯的作戰能力，也嚴重衝擊其指揮體系。

圖為2024年9月4日，在加沙南部的汗尤尼斯，一名巴勒斯坦人走過在以色列與哈馬斯衝突下變成廢墟的房屋。（Reuters）

例如9月11日，加蘭特就公布一封被截獲的哈馬斯高層信件，撰寫人是汗尤尼斯旅指揮官拉法阿·薩拉馬（Rafe Salamah），收件人則是現任哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar），時間是7月薩拉馬陣亡前夕。薩拉馬在信中表示，汗尤尼斯旅已經損失50%的戰士，倖存戰士中則有25%「在精神或身體上不適合戰鬥」，且該旅已經耗盡或損失超過60%的小型武器和至少65-70%的反坦克武器。顯然，這種損失已經超過指揮體系所能彌補、負荷的程度。

從哈馬斯近期行動愈發游擊化、火箭發射頻率大幅下降來看，汗尤尼斯旅、拉法旅的重挫應該不是孤例，而是哈馬斯整體軍事結構與能力嚴重退化的縮影。但即便如此，這也不代表以色列徹底贏了。

9月11日，以軍南方司令部火控指揮官就在受訪中表示，雖說哈馬斯不再是常規軍事組織，「但以軍還需要一年的時間，才能完全摧毀哈馬斯的軍事和治理能力」。顯然，「重創」與「連根拔起」還是不同的兩件事，哈馬斯的軍事能力確實有所退化，但這恐怕只是暫時現象，如果以色列沒有施加足夠的軍事能量，例如持續空襲、進行地面攻勢、攔截走私補給，哈馬斯的復起恐怕只是時間問題。而這正是以色列的戰略難題：為了這場戰爭，以色列不只付出大量經濟成本，國家形象也因此重創，眼下的內外政治與輿論情勢，是否能夠支持戰爭再打一年？甚至一年以上？

從另一個角度來看，這正好就是哈馬斯的戰略籌碼：由於戰力相差懸殊，哈馬斯當然無法在軍事上擊敗以色列，但巧妙利用各種政治、輿論風向，哈馬斯還是有機會迫使以色列「接受失敗」，並讓自己的殘部繼續統治戰後加沙，方法除了利用全球輿論譴責，當然還有握在手中的人質籌碼。

圖為2024年9月14日，以色列民眾在特拉維夫示威，促政府盡快達成停火協議，促成人質獲釋。（Reuters）

10月閃擊觸發戰爭以來，哈馬斯便持續發布人質宣傳視頻，傳遞以下訊息：以色列只能透過談判、而不是軍事行動，來確保人質活著獲釋，而要達成談判的前提，就是以軍徹底停火並且完全撤出加沙地帶。但眾所周知，目前的停火談判已因以色列堅持駐軍費城走廊（Philadelphi Corridor）而陷入僵局，各方從卡塔爾多哈談到埃及開羅，就是無法達成共識。哈馬斯於是開始劍走偏鋒：9月1日，以軍在拉法隧道中找到6名人質的遺體，研判應是在兩三天前被哈馬斯處決。而哈馬斯雖不否認殺害人質，卻將整體責任歸咎於內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與美國，並且重申要讓人質平安回家，只有談判一條路。

而從後續發展來看，這一事件引發了以色列內部辯論。例如防長加蘭特就批評以色列安全內閣，不該在8月29日決定支持內塔尼亞胡駐軍費城走廊的相關提議，而是應該優先爭取釋放人質，因為這次被處決的人質中，就有3名原本處於第一階段獲釋名單中。加蘭特表示，即便以軍暫時撤出，以哈馬斯目前的孱弱程度，以方也能在8小時內奪回走廊；但內塔尼亞胡依舊堅持，妥協只會鼓勵哈馬斯殺害更多人質，且撤軍費城走廊將讓過去努力前功盡棄，因為哈馬斯很快就能通過走私補充軍備、恢復能力。

9月2日，以色列全國工會宣布舉行大罷工，要求立即停火與釋放人質，不過以色列法庭隨即宣布罷工違法，示威者只好離開街頭、回歸崗位；接下來，以國媒體紛紛報道加蘭特可能被解除防長職位的內幕消息，這背後顯然有內塔尼亞胡的推波助瀾，目的就是迫使前者在人質議題上「閉嘴」。

圖為2024年9月14日，以色列民眾在特拉維夫示威，促政府盡快達成停火協議，促成人質獲釋。（Reuters）

但這樣一來問題還是沒有解決。哈馬斯與以色列依舊堅持原有立場，例如9月3日哈馬斯高官馬哈茂德·馬爾達維（Mahmoud Mardawi）就告訴半島電視台，只有通過囚犯交換協議才能釋放加沙的以色列人質，而要達成協議，以色列就必須從內扎里姆和費城走廊完全撤軍；但內塔尼亞胡也在同日的新聞發布會上重申，控制費城走廊是以色列的核心戰爭目標，「如果以色列撤軍，國際壓力會讓以軍很難返回走廊。」

接下來的日子就是各種類似場景循環上演：哈馬斯不斷發布人質影片，希望迫使以色列民意向政府施壓，但內塔尼亞胡不斷表示絕不退讓，急於促成的美國則通過不具名官員，不斷對談判前景表示「樂觀」，即便以方官員自己都承認，「達成協議的可能性很小」。

整體來說，戰爭已持續將近一年，以色列當然在加沙取得顯著戰果，但贏得戰役不等於贏得戰爭。從眼下局面來看，哈馬斯雖然損失慘重，以色列卻也陷入政治與軍事的雙重泥淖：人質問題引發政敵對於內塔尼亞胡的批評，甚至連自己人都承認，要徹底殲滅哈馬斯至少還要一年。

2024年9月11日，加沙中部努塞賴特（Nuseirat），以巴衝突期間，巴勒斯坦人站在一所被襲的學校外。（Reuters）

黎巴嫩邊境成為新焦點

在這種情況下，內塔尼亞胡顯然需要一個新議題、新戰場，讓自己擺脫「救不回人質」的罵名，並讓以軍跳出「短期內無法再有顯著表現」的加沙泥淖，打出一些「讓民眾有感」的新戰果。從近期發展來看，內塔尼亞胡挑中了已經疏散10萬人的以黎邊境。

早在這次傳呼器、對講機爆炸前，以色列就有相關動作。

9月8日，以軍針對敘利亞的馬斯亞夫（Masyaf）發動數次空襲，重點打擊了伊朗在當地的導彈工廠，同時派出特種部隊潛入進行摧毀。長期以來，這一工廠持續為黎巴嫩真主黨在內的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）生產軍備，以色列此舉顯然是要打擊真主黨的軍備供應鏈。

9月10日，以色列防長加蘭特訪問以色列北部邊境，表示以軍正在「結束南部的任務」，未來的戰鬥重點將從加沙地帶轉向以黎邊境，只待時機成熟，以軍就要準備執行北線任務。

9月12日，內塔尼亞胡也表示，僅靠政治解決無法將流離失所的公民送回北部，接下來以色列「即將有大動作」。9月16日，以色列安全內閣批准，「讓北部居民安全返回家園」成為正式戰爭目標，這一動作標誌著，加沙戰爭開始以來，以色列北境首次被正式納入戰爭議程。接著便是9月17日與18日的傳呼器、對講機爆炸。

9月18日，黎巴嫩西頓的一家電子商店裡陳列着沒有電池的對講機，店主稱，真主黨使用的對講機週三在黎巴嫩南部和貝魯特南部郊區引爆後，他出於安全原因將其移走。(Reuters)

顯然，以黎邊境正面臨去年10月以來的最危險升級。而有鑑於真主黨與伊朗的緊密關係，德黑蘭當然也對相對情勢進行了評估。9月1日，真主黨駐伊朗代表阿卜杜拉·薩菲·阿爾丁（Abdallah Safi al Din）會見伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi），討論「黎巴嫩反以色列陣線的最新局勢」。

9月2日，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）下屬媒體更是發布分析報告，研究以色列和黎巴嫩真主黨之間可能的衝突形式。報告評估稱，未來幾個月以方最有可能採取的行動，就是沿著以黎邊境繼續進行有限戰鬥，而不是對黎巴嫩南部發動大規模軍事進攻，原因有四。

第一，以軍已因加沙哈馬斯、約旦河西岸民兵而疲於奔命；第二，伊朗不斷威脅要向以色列發動攻擊，為前哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）之死復仇，這個威脅依舊有效；第三，以色列內部對於戰爭走向存在分歧；第四，美國不贊成以色列擴大戰線，因為這樣會有引爆以伊全面戰爭的風險。

當然這只是伊斯蘭革命衛隊的主觀評估，未必全面反映伊朗高層的看法，也不代表現實會照這個方向發展。但報告中的幾點，也不是完全沒有道理，因為以色列確實在打擊真主黨上面臨難題：要用什麼方式打擊？打擊是否就能解決當前的戰略難題？

2024年9月18日，黎巴嫩南部與首都貝魯特再有真主黨通訊設備爆炸。圖為黎巴嫩軍方在貝魯特美國大學醫學中心外，準備受控引爆一個對講機。（Reuters）

首先是打擊方式。擺在以色列面前的有空襲、派遣部隊大打地面戰、進行有限戰鬥建立緩衝區幾個選項，但平心而論，每個選項都有其極限。

空襲基本上就是以色列既定政策的延續，只是過去多年空襲都嚇不倒真主黨，就算未來提高空襲力度，其邊際效應恐怕也不如預期，正如過去以色列也持續空襲加沙，以為能夠就此震懾哈馬斯，卻沒想到會在2023年迎來「阿克薩洪水行動」。

如果是派遣地面部隊進入黎南決戰真主黨，以色列當然可以直接破壞其根據地、清剿其軍火庫。問題是，真主黨是一支規模遠大於哈馬斯的軍事部隊，以軍在加沙耗時一年都不能徹底殲滅哈馬斯，如果對手換成真主黨，戰爭時程想必然要拉長許多。而深入當地的以軍即便實現佔領，恐怕也要面對永無寧日的游擊攻勢，最終以色列北境還是不得安寧。

如果選擇有限的地面入侵、建立緩衝區，或許也是一個方法，基本上這也是以軍北方司令部指揮官奧里·戈爾丁（Ori Gordin）一直以來的主張。但這個方案會面臨一個根本挑戰：所謂「緩衝區」如果不夠大，有跟沒有其實差別不大。也就是說，即便以色列成功建立緩衝區，如果真主黨增加其短程火箭火力，那麼北境還是在打擊範圍內，安全問題依舊存在。

2024年9月18日，黎巴嫩南部與首都貝魯特再有真主黨通訊設備爆炸。圖為一間位於黎巴嫩南部城市西頓（Sidon）的手機商店升起煙霧。（Reuters）

再來是打擊真主黨能否解決當前的戰略難題。這個問題說的更直接，就是入侵黎巴嫩能否實現以色列在加沙的三大戰爭目標：推翻哈馬斯、救回人質、確保以色列未來不會受到來自加沙的威脅？答案顯而易見，完全不行。

回顧2019年，時任以色列防長阿維夫·科哈維（Aviv Kohavi）曾聚集軍方高層召開「勝利研討會」，為軍隊的下一個多年計劃決定方向，當時會上就已出現針對哈馬斯、真主黨的擔憂，認為以軍30年來享有的軍事優勢正在消失。根據以媒報道，當時的科哈維如此闡述，「他們（哈馬斯與真主黨）以分散方式部署在城市中心地區，這使得定位和摧毀變得非常困難，並讓敵人有機會攻擊以色列軍隊，而且隨著時間推移，後方的存在會變得越來越重要。」

毫無疑問，這正是當今以色列面對哈馬斯的場景，以及加沙戰略泥淖的根源。以軍當然有能力重創哈馬斯、炸毀大量房舍、殺害大量平民，但當前戰果距離瓦解哈馬斯仍有很長一段路，除非哈馬斯自願投降、解除武裝，否則以色列要徹底實現三大戰爭目標，短期之內機率都不高。

而在這種情況下升級北境局勢，如前所述，充其量就是轉移內部民意與外界關注的政治手法，是治標不治本的飲鴆止渴；如果以色列真的動手開打，實際效果就是讓戰略泥淖從一個變兩個，最終也雞飛蛋打兩頭空：哈馬斯與真主黨都被削弱，但兩場戰爭最終都沒有達到宏觀戰略目標，哈馬斯保住了在加沙的實控權，真主黨則繼續在黎南出沒，以色列卻要付出更多軍事、經濟與輿論成本。

說到底，以色列其實沒有能力同時應付兩場複雜戰爭，如今加沙問題尚未解決，就貿然要開啟北部戰線，真主黨或許會哭泣，哈馬斯卻反而要偷笑。如果內塔尼亞胡真的動手，那麼這場北伐最終拯救的，或許不會是尷尬的以色列，而是其長年宿敵哈馬斯。