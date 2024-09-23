QUAD再次碰頭時，又是只有外表而無實質內容？

周末，四方安全對話（QUAD）領袖將再次聚首，這次是在美國總統拜登（Joe Biden）的故鄉特拉華州威明頓（Wilmington）。這次峰會將是其中兩位領導人的送別儀式——這也是岸田文雄（Kishida Fumio）作為日本首相的最後行程之一，而拜登則將在這次會面的四個月後結束任期。



作者：拉籌伯大學人文社會科學院院長兼國際關係教授Nick Bisley



QUAD是一項野心勃勃的工作。正如四國在冗長的首份領導人公報中所解釋的，其存在是為了促進 「自由、開放、以規則為基礎的秩序，根植於國際法，不畏強權，以加強印太及其他地區的安全與繁榮」。

為了區別於東盟 (ASEAN) 和亞太經合組織 (APEC) 等範圍更廣的多邊區域機構，政策專家將其稱為 「小邊」，它將一小部分自稱為「志同道合」的國家聚集在一起，為世界上人口最多的地區推動一系列具野心的目標。

2024年9月21日，在美國特拉華州克萊蒙特舉行的四方安全對話（QUAD）領導人峰會將是日本首相岸田文雄卸任前的最後行程之一。（Reuters）

QUAD最早成立於2007年，當時四個合作夥伴聚集在一起，討論中國日益增長的國力所帶來的共同安全問題。其最初版本主要由美國和日本推動，澳洲和印度則不太情願參與。2008 年，該組織基本上被其成員放棄。他們認為，在中國外交政策保持謹慎的時候，這種明確的反中協調沒有什麼好處。

2017年，QUAD重獲新生。四國現在對亞洲地緣政治環境有著共同的暗淡評估。習近平的中國擁有雄心勃勃且自信滿滿的外交政策，這令該地區感到不安，也促使四國塵封了四方結構。

第一次正式聚會是在2017年東亞峰會的場外。隨後在2018年舉行了一系列高級官員會議，並在2019年在聯合國大會期間舉行了外長級會議。隨後的部長級會議於2020年在東京舉行，並於2021年初在線上舉行。

四方安全會談（QUAD）在美國特拉華州克萊蒙特舉行，美國總統拜登送別印度總理莫迪。（Reuters）

拜登在2021年主持了第一次領導人級會議。在該次會議上，四國承諾每年舉行一次會議，以確保政治動力得以持續。

在成立初期，QUAD專注於軍事合作，並推動共同的軍事關注。但在相對較短的時間內，它就擺脫了這一安全焦點，現在已經發展了一個廣泛的職權範圍。該組織已經建立了與氣候變化、公共衛生、疫苗接種、高科技、基礎設施、教育交流、海洋領域意識、人道主義和災難救助，甚至太空有關的工作計畫。

雖然QUAD從未言明，但其目的都是為了管理對中國崛起的集體回應。QUAD關注北京日益繁榮的軍事層面，同時也關注這個野心勃勃的專制強國對該地區運行體系所帶來的更大風險。儘管軍事問題促成了QUAD的成立，但後者目前已成為討論的焦點。

奇怪的是，經濟問題目前並不是等式的一部分。考慮到中國利用地緣經濟來促進其利益的方式，這是一個顯著的缺點。

美國總統拜登、日本首相岸田文雄、澳洲總理安東尼阿爾巴尼斯、印度總理莫迪和美國國務卿布林肯於2024 年9 月21 日在美國特拉華州在克萊蒙特舉行的四方安全對話（QUAD）領袖會談上會面。（Reuters）

QUAD重回國際舞台已超過半個世紀。在媒體的關注下，該組織迅速發展成為一個 「領導人領導 」的組織，並大幅擴大了其政策範圍。儘管該集團發表了令人印象深刻的宣言，並列出了一長串的優先工作清單，但實際情況是，該集團在具體合作方面並未取得重大成果。

作為一種外交示範，它的作用是顯著的，在國際事務中，象徵意義是重要的，但僅限於某一點。實質合作的成果有限，對地區戰略平衡的影響也有限。

儘管組合顯然是優先考量，但各國仍未具備QUAD合作的條件。這是基本經驗以及官僚能力限制所造成的。隨著時間的推移和投資的增加，我們可以預期情況會有所改善，但值得注意的是，到目前為止，這種情況還沒有出現。

用最近一份部長聲明中的話來說，如果QUAD成員希望他們的合作能夠「帶來具體的效益，並成為一股良好的力量」，那麼該集團就需要開始進行實際的政策合作。

另一項重大挑戰在於確保QUAD未來的利益一致。他們都對中國日益增長的影響力感到擔憂，但除此之外，要保持集團的一致性還存在一些重大挑戰。這一點在俄羅斯問題上最為明顯，印度對莫斯科的態度與其他三國不一致，對經濟的不同態度也使該方面的合作變得極為困難。

領導人聚集在特拉華州時，預計會有很多關於美國和日本領導人離任在即的說話，以及一套更廣泛的工作計劃，並有很多關於中國挑戰的順口溜和冠冕堂皇的言論。但是，在四方真正開始行動之前，其影響力將是有限的。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。