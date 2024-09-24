無法約束以色列是美國的無能　被內塔尼亞胡綁架是以色列的悲哀

當地時間9月23日，黎巴嫩南部和東部多地遭到以軍大範圍襲擊，死者近500、傷者超過1600，其中包括婦女和兒童。當地媒體稱，以軍當天發動的打擊已成為2006年以來以軍針對黎巴嫩方面的最大規模軍事行動。而此前22日，黎巴嫩真主黨發布聲明，稱其向以色列海法北部的拉斐爾軍事工業基地發射了數十枚火箭彈，作為對無線通信設備爆炸事件的初步回應。以色列和黎巴嫩之間的戰爭是否會升級為大規模地面戰爭，備受關注。

曾幾何時，中東最大的危機是加沙戰事。去年10月以來，以色列進攻加沙造成數四萬餘人死亡，人道主義危機嚴峻。在國際社會一片聲討下，美國不得不贊成聯合國的停火決議，以色列和哈馬斯的停火談判提上日程。原本各方認為加沙停火，雙方交換人質，是中東和平的曙光。

但現在看來未必。戰火已經延續到了黎巴嫩。從加沙到黎巴嫩，只要以色列需要戰爭，就一直會打下去。中東的和平，並不是加沙停火就可以實現。根本在於以色列，在於內塔尼亞胡政府，內塔尼亞胡需要戰爭來延續政治生命。只要有需要，戰爭就一直會持續下去。打加沙和打黎巴嫩對以色列來說沒什麼區別。

2024年9月21日，巴勒斯坦民眾正在試察加沙北部一間遭以色列轟炸的學校收容所。（Reuters）

不少人認為以色列和黎巴嫩真主黨之間的互相襲擊是否會演變為大規模地面戰爭要看伊朗的態度，而事實上，7月31日以色列在伊朗首都德黑蘭暗殺哈馬斯領導人哈尼亞，不只是給哈馬斯的下馬威，更是對伊朗的嚴重警告。能夠在伊朗的首都德黑蘭動手，能夠在伊朗安保嚴密的接待各國政要的賓館動手，以色列展現了強大的震懾能力，足以讓伊朗不敢輕舉妄動，等於是給以色列在黎巴嫩的行動安裝了防護網。

以色列在加沙將哈馬斯打到元氣大傷，利用暗殺讓伊朗不敢輕舉妄動，然後對黎巴嫩開展襲擊。從戰術上看以色列是聰明的。由於英美都將黎巴嫩真主黨視為恐怖組織，以色列打擊黎巴嫩真主黨能夠得到英國美國更多的支持。這和以色列攻擊加沙讓美國顏面掃地進退兩難迥然不同。

同時，以色列同哈馬斯和談，給了美國以及國際社會一個交代，也給了國內反對加沙戰事的民意一個交代。打擊黎巴嫩真主黨也給了內塔尼亞胡相當大的政治生存空間。從目前看以黎戰爭勢在必行。以色列國防部長已經公開宣佈戰略重心向北移動，今後將重點打擊黎巴嫩真主黨。

在這張2024年9月21日於黎巴嫩南部城市Marjayoun拍攝的照片中，可以看到黎巴嫩南部被以色列襲擊後冒出濃煙。（Reuters）

想打就打，這才是問題的癥結所在。為什麼以色列內塔尼亞胡當局需要戰爭就必須維持戰爭？是戰是和竟然是根據一些政客的政治需要來決定的，這才是荒唐的。數萬人的生命，無數人的家園，灰飛煙滅，太輕率、太草率了。

猶太人是聰明的，但是現如今以色列的領導人內塔尼亞胡卻在賣弄聰明。在百年未有之大變局之下，美國正在從中東戰略轉移，以色列到了認真考慮如何構建持久和平的時候了。而對哈馬斯和黎巴嫩真主黨的這些作戰行動，與以色列的需要背道而馳。不是因為以色列武力強大所以就能夠締造和平。過去以色列靠強硬的拳頭沒有換來真正的和平，反而是衝擊升級。內塔尼亞胡政府以戰事續命，考慮的是個人榮辱得失，而不是以色列的真實需要。

為政幾十年，內塔尼亞胡有能力運籌帷幄。問題是當政時間太久之後，自負自以為是，利用權謀將政治規則玩弄於鼓掌，以色列竟然被內塔尼亞胡綁架到如今的地步，已經偏離了冷靜理智的政治道路。這才是可悲的。

2024年9月23日，黎巴嫩南部城市泰爾（Tyre），以色列向黎巴嫩南部真主黨目標發動新一輪空襲後，當地濃煙滾滾。（Reuters）

加沙戰爭中，美國被以色列拖累到名譽掃地、國內民意分裂的地步。美國的指令在以色列已經不太行得通了。美國需要推進沙特等國和以色列的和解進程，需要一個和平的中東來助陣美國大選。但是以色列內塔尼亞胡的眼裏只有自身的政治生命，美國的政治需要不是優先考量。

猶太資本對美國政治尤其是美國國會的影響是深刻的，美國兩黨都無法有效從美國的國家利益出發約束以色列。明明知道以色列所作所為不符合美國的需要，還處處表態支持以色列。本國政治被他國利益資本綁架，這也是可悲的。與其說美國是以色列的最大靠山，不如說以色列已經綁架了美國。

而這一切為什麼會發生？美國的政治為什麼發展到了無法有效維護本國利益的地步？以色列的政治為什麼發展到了被一個政客根據自己的需要牽引的地步？是民主選舉催生了政治惡棍，還是民主對政治惡棍失去了效力？這是值得深思的問題。