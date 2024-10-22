歷史大逆轉：朝鮮抗美援俄，韓國為何反應強烈？

如果你能穿透表象抓住俄烏戰爭的本質，關注到與朝鮮有關的歷史與國際新聞，那麼應該很容易理解這篇文章談的內容。

俄烏戰爭，就其本質而言，是一場代理人戰爭。戰爭的一方，烏克蘭，是美西方的戰爭代理人。戰爭的另一方，俄羅斯，從初期以及表面上看，並沒有明顯的代理人色彩。作為一場侵略性戰爭的挑起者和一個核武大國，又沒有人指示它去幹這件事，你可能很難把它和「代理人」這個角色聯繫起來。

但是，隨着戰爭持續，所造成的外溢影響越來越大，在以美國為首的狹義西方和廣泛意義的東方之間形成的衝突越來越結構化，俄羅斯的代理人色彩正越來越豐滿。

作為一個老牌帝國和聯合國常任理事國，這樣的角色於俄羅斯而言確實有些尷尬。俄羅斯其實並不想作為一個代理人存在，也不會公開承認自己具有某種程度的代理人角色，但在顛覆由美西方主導的國際舊秩序的視角下，事實如此，就算一般俄羅斯人認識不到，俄高層與國際政治觀察家們也會這樣認為。

韓國家情報院2024年10月18日公布的這張照片中，聲稱有400名朝鮮士兵在俄羅斯烏蘇里斯克（Ussuriysk）的軍事設施聚集。（韓國家情報院網站）

就像七十多年前那場發生在半島的戰爭，於中國而言是立國之戰，於朝韓是衛國之戰，但是在歷史和國際政治的高度，在美蘇二元爭霸的冷戰背景下審視，它就是一場由蘇聯主導的代理人戰爭。為獲得蘇聯老大哥的認可和經濟援助，中國也做過蘇聯老大哥的戰爭代理人。

只是如今，風水輪流轉，仰賴全民族智慧和奮鬥犧牲，在幾代中國人前赴後繼努力下，中國翻身成為新世界的兩大主導者之一，而昔日的主導者卻成了代理人與受援助對象。

但俄羅斯畢竟是個老牌帝國，從參與歐洲爭霸鬥爭開始，在尖鋭、複雜、激烈的國際鬥爭中歷練了好幾百年。就像一個在生意場打滾了一輩子的生意人，就算淪落到成為代理人的地步，也仍不失一個商戰老手的精明。

眼看戰爭已經進行了兩年多，給自己造成的損失越來越大，獨自再支撐下去成本將越來越高，俄羅斯就把目光轉向朝鮮，開始做起了代理「轉包分包」生意。而朝鮮恰好在各方面都是俄羅斯最好的下家，最理想的「二級分包代理人」。

朝鮮2024年10月19日公布墜落無人機相片，指屬韓國軍方裝備（朝中社）

朝鮮和美國有不共戴天之仇，幾十年反美宣傳深入人心，對內動員和美西方作戰具有近乎天然的政治正確。朝鮮和美西方幾乎沒有經濟與科技聯繫，制裁根本就沒有效果。俄羅斯有朝鮮需要的糧食、能源和核武技術，朝鮮則擁有大量練了一身腱子肉的士兵，具西方估計，朝軍的單兵作戰能力是一般國家的兩倍左右。俄羅斯因為前線死傷減員嚴重，又有漫長的邊界線需要強化防守，朝鮮正好可以滿足俄羅斯的要求。

於是，俄朝雙方一拍即合，才幾個月時間就達成了「轉包分包」協議。昔日的被援助對象就這樣拿起武器入俄，承擔起了「抗美援俄」角色，完成了一次歷史大逆轉！

所以，韓國說朝鮮已經出兵援助俄羅斯，人數多達四個旅團，12000人，並且召見了俄羅斯駐韓國大使抗議，這個情報大概率是準確的。而俄羅斯含糊其辭回應，只是說「俄朝合作完全是在國際法框架下進行，完全不影響韓國的安保利益」，就更證明了朝鮮出兵的可能性。

若真如此，看似與戰爭無關的韓國，在蝴蝶效應下，將成為這場代理人「轉包」戰爭的最大倒黴鬼之一，因為朝鮮通過戰爭交換得來的核武技術，將會是韓國揮之不去的噩夢。

世界就是這樣不可思議，它總是在不知不覺中完成角色轉換，譜寫出新歷史。現實不都是歷史的簡單重演，但又處處可見歷史投下的影子。（本文轉自微信公眾號 杭子牙）