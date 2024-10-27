歐盟焦慮　特朗普「助攻」：對華電動車徵稅案不到最後一刻難定案

從今年6月中歐雙方磋商機制的確立，到現在雙方已經進行了持續的磋商談判。現在，距離歐盟擬定的終裁日期——10月30日，只剩數天了。歐盟貿易發言人吉爾（Olof Gill）表示，歐盟貿易負責人東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）10月25日與中國商務部長王文濤進行了視頻通話，雙方「回顧了八輪技術談判的進展，以及目前尚存的重大分歧」。 吉爾說，雙方「同意近期將進一步展開技術談判」。討論對中國電動汽車徵收關稅的可能替代方案。

上周，歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula vonder Leyen)稱，歐盟希望在汽車關稅問題上與中國公平競爭，並正在與中國政府就價格承諾或在歐洲投資等機制進行談判，以尋求解決方案。

10月14日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與總理朔爾茨（Olaf Scholz）會晤後舉辦新聞發佈會。（Reuters）

本月初，歐盟針對是否對中國進口電動汽車加徵反補貼關稅的最終投票中，歐盟成員國以10票贊成、5票反對、12票棄權，未能阻止歐委會的徵稅提案。距離終裁日期僅10日的時候，為何緊急展開技術談判，討論對中國電動汽車徵收關稅的可能替代方案？

主要是兩方面。其一，歐盟27個成員國並不是一條心，有的與中國保持密切的經貿往來，不願意自己的利益因為中歐經貿爭端受損；有些則是在刻意迎合「去風險化」的政治正確。歐洲那邊越愛越大抱怨的聲音，是德國、法國兩個大國「太無能」，沒有在關鍵事務上起到表率作用，導致歐盟委員會主席馮德萊恩在貿易事務上「大權獨攬」才導致了現在的僵局。

媒體已經大面積報導，歐盟已經收到了中方的「最後通牒」。 有消息人士就透露，如果雙方無法在10月底之前達成最終解決方案，那麼從下個月開始，也就是關稅政策正式生效後，中方將會對歐盟的敏感經濟領域發起數十項反制措施。至於中國醖釀中的對歐投資計劃，歐盟也可以提前死了這條心。

2024年9月19日，中國商務部部長王文濤在歐盟總部會見歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）。（中國商務部）

如此一來，歐盟的關稅政策反倒是弄巧成拙。本來想通過加徵關稅，倒逼中國企業在歐洲進行投資，再不濟也能保住自家的電動車市場。結果關稅方案落地了，但中國對歐投資這扇大門被關上了不說，還要面臨中方一系列精準反制。

據悉，這一方案中方已經籌備了好幾個月，這意味着，當歐盟的關稅政策進入意向投票階段以後，中方就開始為最壞的情況做準備了。當然，中方就是要表現出這個意圖，以及相應的能力，才能讓歐盟回歸理性的軌道，而不是在「去風險化」的誤區裏越陷越深。這一輪反制，集中在歐盟「敏感經濟領域」，說明是衝着歐盟的長期發展戰略的「七寸」去的，這就不只是警告意味，多少帶有一點讓對方傷筋動骨的意圖。歐盟各國感受到「狼真的來了」。

但，事實上，這個演變，歐盟其實本應該有這樣的思想準備，打了這許多年的交道，中國會做出精準反制是常理當中的。本就不應意外。臨到眼前才緊張，只能說這對中國的認識偏差有多大？

2024 年6月18日在德國萊比錫舉行的葡萄牙與捷克隊F組比賽之前，中國汽車製造商比亞迪在歐洲足協(UEFA)官方球迷區的看台。（Getty）

而另一個很重要的時間點其實是美國大選，特朗普成了「助攻」。在美國總統大選進入倒計時的關鍵時刻，相比全國民調數據反映全民普選下的支持率，搖擺州民調在美國「選舉人團」制度下比普選民調更為關鍵，博彩賠率更是大選的高頻觀測指標。

近期，特朗普（Donald Trump）在關鍵搖擺州和博彩賠率都反超了賀錦麗（Kamala Harris, 又譯哈里斯）。而從金融市場的反饋來看，市場面已經全面押註特朗普將贏得美國大選。華爾街股市的「特朗普概念股」持續走強，顯然已經站隊特朗普。（更多內容見：《美國大選2024 | 金融市場已經選擇了特朗普》）

實際上就是投資者信心增強的表現，或者說是投資者更看好特朗普，這對於普通的選民來說，應當是一個強烈的誘導信號，這等於是華爾街為特朗普做了一個最好的宣傳，這可遠比候選人耗巨資舉辦造勢大會效果更佳的宣傳了。

2024年10月15日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在佐治亞州亞特蘭大出席競選集會。（Reuters）

特朗普這一次是勝利在望，捲土重來的可能性是極大。

這對歐洲來說，是一個太壞的消息！對於歐洲來說，雖然並沒有在拜登這4年間修復雙方撕裂的關係，也對拜登政府不是那麼滿意，可畢竟最怕的還是特朗普。

一怕特朗普真的停止對烏克蘭的軍事支持，歐洲自己是無法面對烏克蘭戰爭局勢演變的，二是怕特朗普上台後，真的是再一次挑起全球性貿易戰，這會讓歐洲經濟雪上加霜，三是特朗普現象很可能強力助推歐洲的極右勢力崛起。

也正因為如此，歐盟與中國繼續就關稅問題的技術性磋商談判，就是想拖到美國大選後再做出要不要取消「關稅」的最後決定。