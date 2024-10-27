歐盟焦慮 特朗普「助攻」：對華電動車徵稅案不到最後一刻難定案
從今年6月中歐雙方磋商機制的確立，到現在雙方已經進行了持續的磋商談判。現在，距離歐盟擬定的終裁日期——10月30日，只剩數天了。歐盟貿易發言人吉爾（Olof Gill）表示，歐盟貿易負責人東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）10月25日與中國商務部長王文濤進行了視頻通話，雙方「回顧了八輪技術談判的進展，以及目前尚存的重大分歧」。 吉爾說，雙方「同意近期將進一步展開技術談判」。討論對中國電動汽車徵收關稅的可能替代方案。
上周，歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula vonder Leyen)稱，歐盟希望在汽車關稅問題上與中國公平競爭，並正在與中國政府就價格承諾或在歐洲投資等機制進行談判，以尋求解決方案。
本月初，歐盟針對是否對中國進口電動汽車加徵反補貼關稅的最終投票中，歐盟成員國以10票贊成、5票反對、12票棄權，未能阻止歐委會的徵稅提案。距離終裁日期僅10日的時候，為何緊急展開技術談判，討論對中國電動汽車徵收關稅的可能替代方案？
主要是兩方面。其一，歐盟27個成員國並不是一條心，有的與中國保持密切的經貿往來，不願意自己的利益因為中歐經貿爭端受損；有些則是在刻意迎合「去風險化」的政治正確。歐洲那邊越愛越大抱怨的聲音，是德國、法國兩個大國「太無能」，沒有在關鍵事務上起到表率作用，導致歐盟委員會主席馮德萊恩在貿易事務上「大權獨攬」才導致了現在的僵局。
媒體已經大面積報導，歐盟已經收到了中方的「最後通牒」。 有消息人士就透露，如果雙方無法在10月底之前達成最終解決方案，那麼從下個月開始，也就是關稅政策正式生效後，中方將會對歐盟的敏感經濟領域發起數十項反制措施。至於中國醖釀中的對歐投資計劃，歐盟也可以提前死了這條心。
如此一來，歐盟的關稅政策反倒是弄巧成拙。本來想通過加徵關稅，倒逼中國企業在歐洲進行投資，再不濟也能保住自家的電動車市場。結果關稅方案落地了，但中國對歐投資這扇大門被關上了不說，還要面臨中方一系列精準反制。
據悉，這一方案中方已經籌備了好幾個月，這意味着，當歐盟的關稅政策進入意向投票階段以後，中方就開始為最壞的情況做準備了。當然，中方就是要表現出這個意圖，以及相應的能力，才能讓歐盟回歸理性的軌道，而不是在「去風險化」的誤區裏越陷越深。這一輪反制，集中在歐盟「敏感經濟領域」，說明是衝着歐盟的長期發展戰略的「七寸」去的，這就不只是警告意味，多少帶有一點讓對方傷筋動骨的意圖。歐盟各國感受到「狼真的來了」。
但，事實上，這個演變，歐盟其實本應該有這樣的思想準備，打了這許多年的交道，中國會做出精準反制是常理當中的。本就不應意外。臨到眼前才緊張，只能說這對中國的認識偏差有多大？
而另一個很重要的時間點其實是美國大選，特朗普成了「助攻」。在美國總統大選進入倒計時的關鍵時刻，相比全國民調數據反映全民普選下的支持率，搖擺州民調在美國「選舉人團」制度下比普選民調更為關鍵，博彩賠率更是大選的高頻觀測指標。
近期，特朗普（Donald Trump）在關鍵搖擺州和博彩賠率都反超了賀錦麗（Kamala Harris, 又譯哈里斯）。而從金融市場的反饋來看，市場面已經全面押註特朗普將贏得美國大選。華爾街股市的「特朗普概念股」持續走強，顯然已經站隊特朗普。（更多內容見：《美國大選2024 | 金融市場已經選擇了特朗普》）
實際上就是投資者信心增強的表現，或者說是投資者更看好特朗普，這對於普通的選民來說，應當是一個強烈的誘導信號，這等於是華爾街為特朗普做了一個最好的宣傳，這可遠比候選人耗巨資舉辦造勢大會效果更佳的宣傳了。
特朗普這一次是勝利在望，捲土重來的可能性是極大。
這對歐洲來說，是一個太壞的消息！對於歐洲來說，雖然並沒有在拜登這4年間修復雙方撕裂的關係，也對拜登政府不是那麼滿意，可畢竟最怕的還是特朗普。
一怕特朗普真的停止對烏克蘭的軍事支持，歐洲自己是無法面對烏克蘭戰爭局勢演變的，二是怕特朗普上台後，真的是再一次挑起全球性貿易戰，這會讓歐洲經濟雪上加霜，三是特朗普現象很可能強力助推歐洲的極右勢力崛起。
也正因為如此，歐盟與中國繼續就關稅問題的技術性磋商談判，就是想拖到美國大選後再做出要不要取消「關稅」的最後決定。