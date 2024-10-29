賀錦麗的天生劣勢：搖擺州為何是民主黨的惡夢？｜美國大選

踏入美國大選投票日前的最後一里路，無論是共和黨還是民主黨的選舉機器，以至特朗普（Donald Trump）和賀錦麗（Kamala Harris）都將精力全部投放到總統選舉的7個搖擺州之上。根據實時廣告數據公司AdImpact的統計，單是10月1日至21日的這段時間，賀錦麗和特朗普在搖擺州中的廣告開支分別接近9000萬美元和7000萬美元之數，兩人在這些州份頻繁活動，在這段時間內，賀錦麗一共出席了25場個活動，特朗普則出席了18場活動。

「小州優勢」

美國雖然是個人口超過3.4億的國家，但在美國總統的選舉制度之中，真正決定選舉結果的就只有少數來來去去也是那麼幾個、兩黨差距非常接近的所謂「搖擺州」。在這次選舉的7個搖擺州－－賓夕法尼亞（Pennsylvania）、密歇根（Michigan）、威斯康星（Wisconsin）、內華達（Nevada）、亞利桑那（Arizona）、喬治亞（Georgia）、北卡羅來納（North Carolina）－－只代表美國大約兩成人口。從上次總統選舉的差距來看，這些州只要有幾萬人改變投票意向，當年的選舉結果就會不一樣。

美國總統並非由選民直接選出，而是由一個州按照選民投票結果選出一張選舉人名單。除了緬因州（Maine）和內布拉斯加州（Nebraska）兩個小州之外，投票採取領先者全取制，在一個州得到最多票數的候選人就會得到該州所有選舉人的支持。

美國各州的總統選舉人分布與國會兩院議員人數分布相同（按：再加上首都華盛頓哥倫比亞特區的3票），參議院是50個州每州固定有兩位參議員，眾議院則按照各州人口比例分配－－這樣得出的結果是，在美國人口第一大州加州，每張選舉人票平均代表70萬人；而在人口最少的懷俄明州（Wyoming），每張選舉人票只平均代表不足20萬人。

這就造成了「小州優勢」，一個黨如果在夠多的小州份有較多數支持的話，即使在全國得票上落後對手，也能透過選舉人團的制度勝出總統選舉。

民主黨浪費選票？

近幾十年的人口轉變和政治趨勢，也讓這種情況更為突顯。隨着去工業化和知識型經濟的發展，城鄉差距愈來愈大，民主黨的支持者集中在城市和美國東西兩岸的州份，而共和黨的支持者則集中在人口較少的內陸州份以及南部州份。這就造成了美國絕大多數州份幾乎都是「一黨獨大」的局面。

圖為2024年10月20日，美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪賓夕法尼亞州的費城（Philadelphia），於一家麥當勞炸薯條拉票。（Reuters）

從州政府控制權的維度來看，在1992年，美國大部份的州（31個）都是州長和州議會「兩黨共治」，沒有一黨控制州長兼州議會兩院；但到了2024年，兩黨分權的州份只剩下10個，當中有5個也就是這次總統選舉的搖擺州。

由於民主黨人集中在加州、紐約州這些大州，形成了大量的「無用選票」－－民主黨得票遠遠超過半數門檻所需，多餘出來的選票卻不會影響選舉人票的結果。

2000年以來的6次總統選舉中，民主黨在其中5次都獲得更多選票，但由民主黨總統候選人勝出的選舉則只有3次。

圖為2016年10月9日，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）與民主黨候選人希拉里（Hillary Clinton）出席密蘇里州的答問大會。（Reuters）

通常用來衡量選舉人團對一黨選情不利程度有多大的基準，是用一黨全國得票領先的比例，再減去「決勝州份」的該黨得票領先（或落後）比例。所謂的「決勝州份」就是在選舉中將勝選人推過過半數選舉人票門檻的那一個州。在過去的兩場總統選舉中，這個決勝州份都是有10張選舉人票的威斯康星州。

2016年，希拉里（Hillary Clinton）的全國得票比特朗普高2.1個百分點，但在威斯康星州卻落後特朗普0.8個百分點，因此，2016年選舉對民主黨的不利程度就是2.9%。也就是說，民主黨要在全國得票領先共和黨超過2.9個百分點，才可奪得白宮控制權（假設其他因素不變）。

2020年，拜登（Joe Biden）全國得票比得特朗普高4.5個百分點，但在威斯康星州則只以0.6個百分點的差距險勝特朗普。由此可見，2020年的總統選舉雖然由民主黨勝出，但該次選舉對民主的不利程度有增無減，達至3.8%的水平。

2024年10月21日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在威斯康辛州出席由與美國前眾議員切尼（Liz Cheney）的對話。（Reuters）

這一次選舉，賀錦麗7月接替拜登競選之後，全國民調支持度一直領先特朗普。雖然臨近選舉，兩人差距收窄，讓人逐漸看高特朗普的勝算，但即使是在賀錦麗人氣最高漲的時刻－－也就是8月下旬的民主黨全國代表大會（DNC）舉行的前後－－賀錦麗的平均全國民調領先幅度也不足4個百分點。如果這場選舉對民主黨的不利程度與2020年相約的話，其實在賀錦麗民望最高的時刻，她與特朗普的選情從民調來看其實也只說能是「50－50」，並無明確的高下之分。

踏入選舉前最後一周，賀錦麗全國民望領先幅度收窄至兩個百分點之內，她的勝算就更加微弱。

其實，在崇尚民主的美國，「得票較多卻輸掉選舉」是一件非常違反直覺的事。因此，過去24年來幾乎穩定地有超過六成美國人支持「落實普選總統」，廢除「選舉人團」制度。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）本年9月公布的最新數字，有63％人支持改行普選，認為應該保留選舉人團的則只得35％。在兩黨極端分裂嚴重的美國，這已經算得上是美國人罕有的「政治共識」。

然而，改制的權力卻掌握在靠着現行制度掌權的政客手中，即使大多數人有意願改制，要落實起來幾乎是天方夜談。因此，賀錦麗和民主黨在可見的將來也依然要面對在全國選舉制度中的天生劣勢。