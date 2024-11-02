沉迷教訓小國的優越感，美國已經輸了！

近日聯合國大會以187票贊成、2票反對、1票棄權的壓倒性多數通過決議，敦促美國終止對古巴的經濟、商業和金融封鎖。這是聯大連續第32年通過類似決議。

在1992年譴責美國制裁古巴的決議首次提出時，只有59個國家表示支持，之後投贊成票的國家逐年遞增，近年來除了美國和以色列投反對票，哥倫比亞、烏克蘭等極個別國家投下棄權票，其他大部分聯合國成員國都投下贊成票。

這是聯合國每年都要進行一次的民意檢測，有聲音認為一年一度被全世界打臉的投票是對美國的羞辱。但美國絲毫沒有將古巴從支持恐怖主義國家名單移除的意思，絲毫沒有放鬆制裁的意思。

美國外交官每年的辯解大同小異：「制裁是為在古巴推進民主、促進尊重人權和基本自由而對古巴做出的更廣泛努力的一套工具。」

圖為2024年10月20日古巴哈瓦那，該國電網當日再次崩潰，整座城市陷入黑暗。（Reuters）

這不過是一套用強權推行美國價值觀的操作。

從1961年和古巴斷交，美國就開始對古巴實行經濟、金融封鎖和貿易封鎖。根本原因是古自1959年卡斯特羅領導古巴革命勝利，古巴成為社會主義國家走上了和美國截然不同的道路。尤其是經歷了吉隆灘之戰、導彈危機，美國和古巴奠定了政治意識形態敵對的關係。

古巴位於加勒比海西北部，北部距離美國佛羅里達半島頂端僅有217公里。在近在咫尺的美國後院，美國容不下古巴的背道而馳。封鎖禁運是為了以壓促變。

美國原本認為，只要對古巴實施封鎖，古巴經濟就會被摧毀，古巴當局就能屈服。事實是，美國對古巴以壓促變的政策早就失敗了。60多年過去了，社會主義對古巴的統治根深蒂固。封鎖給古巴經濟帶來了一定的傷害，卻遠未到崩潰的程度。

距離上帝太遠，距離美國太近，是每一個拉美國家的哀嘆。巴西在2021年聯合國涉古巴的決議中投下棄權票。今年投下贊成票的阿根廷外長被親美的阿根廷總統米萊解除了職務。即便全世界不支持美國，拉美的大國巴西和阿根廷也不得不忌憚美國。對古巴的封鎖，是美國的大國「威嚴」所在。60多年不曾解除制裁，是一個大國對小國的蔑視和無視。

揮別「卡斯特羅時代」的古巴政治交接平穩。圖為古巴國家主席迪亞斯-卡內爾，2019年10月當選古巴國家主席。2021年4月19日，古巴共產黨第八次全國代表大會閉幕，迪亞斯-卡內爾當選第一書記，正式成為古巴最高領導人，是1959年古巴革命以來第三位最高領導人。（REUTERS）

現實就是如此赤裸裸。對中國這樣的意識形態不同的大國，美國競爭、對抗的同時注重合作。對於古巴這樣和美國完全不在一個量級上的意識形態對立國，美國的態度就只是制裁制裁制裁，封鎖封鎖封鎖。

奧巴馬政府時期，為了集中精力應對亞太局勢，美國和古巴的關係一度出現緩和。2014年底，美古宣佈開啟關係正常化進程，2015年，兩國恢復外交關係。但奧巴馬政府未能全面解除對古封鎖。2017年特朗普上台後，推翻了奧巴馬的政策，2021年拜登上台後未取消特朗普政府對古採取的任何一項制裁措施。越是美國單極霸權面臨挑戰的關鍵時刻，美國對制度尊嚴大國強權看得越重。霸權的優越感建立在教訓古巴之上。放過古巴，對美國來說是越發不可能的選擇。

真正的制度自信從來不是靠打壓顛覆和封鎖獲得的，真正的大國威嚴又何必建立在教訓他國之上。美國的一意孤行說明正義從來不是靠投票實現的。而全球大多數國家投出和美國不同的票意味着，美國的霸權從來不是理所當然，也不會一直暢行無阻。

從1992年只有59國贊同解除對古巴的制裁，到如今187國贊同解除對古巴的制裁。這是世界之變，更是美國面臨的國際環境的根本之變。對霸權憤怒的量的積累是為了等待質的改變。美國可以裝聾作啞，但持續等閒視之必然喪失因時而變的最後機會。