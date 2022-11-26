專訪房寧・四｜美古關係貌似衝突的兩面性

北京時間11月25日，中共中央總書記、國家主席習近平會見來華訪問的古共中央第一書記、古巴共和國國家主席米格爾·迪亞斯—卡內爾·貝穆德斯。雖然同為社會主義陣營的國家，但多數中國人對古巴的認識多停留在符號層面，比如切·格瓦拉、老爺車、雪茄、古巴導彈危機、周杰倫的mojito。2018年，中國社會科學院政治學研究所原所長房寧曾率團實地走訪古巴，《香港01》專訪房寧，帶來對古巴的一手觀察和思考。此為訪談第四篇。



01：隨着古巴的進一步的革新和開放，古巴將來會遇到類似於顏色革命的狀況嗎？

房寧：如果按照東歐的經驗推論古巴是極有可能的。但從古巴的歷史和國情看，這種可能性有但不大。

01：為什麼？

房寧：因為在古巴一個十分有意思的現象是，古巴人對於美國人的雙重態度。而這也許在外人看來恐怕是不可理解的，但古巴則是很正常的。

古巴人有着強烈的民族自豪感、愛國之心，對古巴共產黨有着很強的向心力。雖然古巴精英階層很多人將子女送到國外讀書，有美國親戚，過着中產階級生活。但這並不意味着這些「紅披族」不愛國，不愛古巴共產黨，不崇拜卡斯特羅和切·格瓦拉。

2015年4月9日，在古巴首都哈瓦那，一名女子在街头拍摄切·格瓦拉的涂鸦。（新華社）

不能把人看成簡單的經濟動物。人是有生命的，生命是有限的。在古巴整個一代人都是在美國製裁之下生存下來的。假如古巴人想推翻共產黨，那早就推翻了。甚至可以說，在一定程度上是古巴人自己選擇了接受美國的制裁和懲罰。是什麼支撐了古巴人？是古巴人的不畏強權的浪漫拉丁性格，是古巴人為民族尊嚴而不怕犧牲不怕吃苦的性格。

當年古巴跟着蘇聯搞世界革命，可以讓蘇聯導彈來古巴。但後來蘇聯卻退縮了，據說為此卡斯特羅大罵赫魯曉夫，認為赫魯曉夫出賣了古巴人。

美古關係具有貌似衝突的兩面性，一方面，古巴整個民族充滿着對自由的嚮往，自由是古巴獨立戰爭時期最著名的口號；另一方面，古巴如今事實上又非常依賴着美國。這種關係就如一款名叫「自由古巴」的雞尾酒一樣，其原料之一就是美國的可樂。據說，當年美國禁酒，對於飲料的酒精含量存在一個比例。一個美國軍官來到古巴，他到酒吧在朗姆酒中兑入可口可樂，結果勾兑之後的口味特別像古巴獨立時那些自由戰士愛喝的一種名叫「自由古巴」的飲料，這就是聞名遐邇的雞尾酒「自由古巴」的來歷。

古巴人的精神是自由、革命、獨立。只要古巴共產黨舉着自由、革命和獨立的旗幟，古巴人民就會始終追隨的。因此在未來一段時間，古巴在政治上還會繼續堅持古巴共產黨的領導。

古巴共產黨的領導地位不會喪失還有一個重要原因是，古巴人民對古巴經濟困難的歸因。和當年東歐人不一樣，當年許多東歐人認為是共產黨壓迫者，而蘇聯人也認為蘇聯制度、蘇共是蘇聯社會停滯不前的主要原因，所以當年在東歐和蘇聯追求的自由，希望改變社會過好日子就是變成嚮往西方。而如今古巴人並不認為共產黨壓迫他們，反而認為是美國人壓迫他們。所以古巴人可以和美國人做生意，也同時不會拋棄給了他們尊嚴和獨立的共產黨。

2016年，奧巴馬訪問古巴，成為88年來首位訪問當地的在任美國總統。勞爾與奧巴馬在行程中一起觀看棒球賽事，成為國際一時佳話。（Getty Images）

十年前我曾問過一個古巴婦女，她是古巴婦聯的領導人，她當時就提到古巴的這種看似矛盾的情況，但她並不認為這是矛盾的，我當時不太理解。從古巴回來我似乎理解了這個現象。古巴人希望與美國人合作，做生意，但他們不願意拿古巴的權益做代價去換。這也是古美關係僵持的原因。美國政府的意思是，古巴人要交出你驕傲的心財富就會給你。但古巴人不同意，他們不能同意交出他們驕傲的心。

在古巴的論壇上以及與學者交流的時候，他們每每講到「革命」，這使我們有些困惑。我們不太明白，今日的古巴總把革命掛在嘴上，而革命究竟是什麼意思呢？！慢慢地搞明白了古巴人愛講的革命，其實革命的意思就不向美國低頭。新領導人迪亞斯－卡內爾就被稱為「革命之子」。

01：這種貌似衝突的兩面性的確很有意思。雖然在外界看來，古巴共產黨一黨專制，古巴如今的困局與古巴共產黨存在不可分割的原因，但民眾層面總體上卻是滿意的。

房寧：我想大多數古巴還是擁護古巴共產黨的。古巴共產黨之前的巴蒂斯塔政權是美國人支持的，對內非常殘酷，抓住不同政見者就是殺。而古巴共產黨、卡斯特羅並沒有那樣做，最多是讓你去美國。古巴獨立後不聽從，美國人就來封鎖。古巴人並不認為是因為古巴施行了公有制和社會主義而被制裁，而是因為古巴人取得獨立，不聽美國人的話。而這的確在很大程度上是事實。

古巴人是堅定的獨立自由的嚮往者，不管過什麼生活，哪怕艱苦，都要自己去決定。古巴知識分子當提到這一件事時，是高度一致的。

2021年7月26日，美國一名男子在華盛頓的白宮附近參加示威，聲援古巴反政府示威者。（AP）

當然，在古巴被共過產的人是不滿意的，比如流亡的百加得家族（Bacardi），還有一些私營企業主，農場主。古巴人被囊括在一個完善的社會保障之中，雖然如今越來越難以維繫，但簡單的基本生活還是可以得到保障的。因此可以說，共產黨主政之後，古巴人總體是滿意的。他們天性自由，只要有朗姆酒、雪茄煙，有獨立、有「革命」，他們還是挺滿足的。古巴歷史上從來不窮，這和中國不同。假如美國不制裁古巴，古巴人生活很好的。

01：如果將古巴此次改革放在包括中國、越南等社會主義國家改革的整體來看，它具有哪些普遍性和特殊性？

房寧：普遍性表現在總的趨勢是從計劃經濟走向市場經濟，古巴也證明了計劃經濟是搞不下去了，雖然計劃經濟剛開始還是不錯的。鄧小平對計劃經濟有過著名的評論，他說：「計劃經濟時間短可以時間長了不行，少數人可以多數人不行。」

如今古巴對於城市居民的供應越來越少，改革必然提上了日程。

古巴改革的特殊性在於，古巴的經濟困難，雖然有計劃經濟的因素，但最主要的問題還在於美國。只要對外開放，古巴經濟就會自然好轉，更簡單說，只要美國遊客來到古巴，古巴就沒問題了。

另一個特殊性在於，其經濟的對外開放和政治上的獨立會長期共存，並不會因為開放而成為美國的一個州，失去其獨立性。

總體來說，美古關係的改善是大趨勢。

01：美古關係目前最大的阻礙是什麼？

房寧：我認為是，美國希望共產黨放棄古巴政權，聽美國的話。但這是古巴人民堅決不同意的。

奧巴馬當年恢復美古關係，是因為他已經清楚地看到，共產黨對其已經沒有威脅了，古巴不與反西方的勢力結盟，更不會再輸出革命了。

01：關於古巴的人權、訊息言論封鎖問題呢？似乎美國也很喜歡拿這些說事情。

房寧：這些都不成問題。對言論和訊息，古巴根本無法阻礙美國的訊息傳入古巴，畢竟太近了。外來的遊客也不少，封鎖訊息是做不到的。

古巴國家主席卡內爾（左）11月22日訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京會面。（AP）

01：據說，古巴醫療非常好，這是真的嗎？

房寧：這是一個需要澄清的傳言。簡單來說，首先這個所謂的「好」是什麼意義上的好？古巴經濟十分落後，沒有基本工業，人民生活水平也低，人均收入不到1000美元。所以這個好的意思是，在經濟困頓和在美國嚴厲制裁之下，古巴人還能享有基本醫療保障。古巴能做到這樣還應該說是不錯的。

古巴為何能做到呢？關鍵在於其三級醫療體系——家庭醫生、社區醫院和專業醫院。古巴人每100戶有一個家庭醫生，若沒有遇到急診，一般會找家庭醫生。只有家庭醫生同意和批准後，才允許去社區醫院治病，比如動手術等。當社區醫院仍然無法治療的話，才允許去專業醫院。因此，古巴將大量的醫療問題解決在家庭醫生層面。

相比來說，中國是大醫生治小病，古巴則是小醫生治絕大多數病。

另外，古巴醫療以預防為主。家庭醫生如片警一般，會去巡診，對地區和居民也熟悉，對他們定期檢查身體，因此在未病之時就已經檢查出來隱患。這是古巴特色的醫療文化。

當然，猶如古巴的供應體系，如今醫療體系也面臨着困難，也需要改革。古巴每年花在醫療上的錢非常多，也是古巴經濟困難的原因之一。除了醫療，古巴政府還在教育、食品供應和交通上承受着巨大壓力。這四大塊是古巴政府最大的支出。

不可否認的是，古巴醫療在某些領域是有特色的。比如疫苗領域，古巴治糖尿病感染疫苗對於患病者的傷口癒合非常有效。還有一種是治肺病的疫苗。另外，古巴還有從蠍毒中提取了一種抗癌藥。

但從總體上看，古巴醫療衛生水平不高。原因很簡單，一是古巴窮；二從醫療技術本身來說，現代醫療是建立在生物、基因技術層面。國際大型製藥集團每年花在研究上就上百億美元，和古巴GDP差不多。所以古巴的醫療衛生水平怎麼可能很好呢？！古巴醫療衛生以及社會保障體系並非傳說中的那樣。