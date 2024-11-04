美國大選｜誰主白宮影響美政府未來施政　摩通列六大投資關注主題

美國大選將於周二（5日）舉行，由前總統特朗普代表共和黨，其對手則為現任副總統﹑代表民主黨出選的賀錦麗。目前兩者在形勢可謂旗鼓相當。最終誰入主白宮難免影響該國未來政策制定方向，亦會波及投資者策略。大行摩根大通列出大選過後，投資者可以留意6大投資主題，當中涉及外匯﹑電動車及關稅等投資者關注的議題。



摩通分析師Samik Chatterjee在一份報告中預計，美國大選短期內最重要影響將與企業稅率有關，因為兩屆潛在政府在這方面的政策差異很大。其中共和黨提倡降低企業稅可能會起到推動作用，但硬件公司或面臨關稅等因素而抵消，因為相關企業依賴中國製造業；同時，美元潛在升值也是一個挑戰。

不過，考慮到需求的潛在積極因素，他相信會對該行大部分覆蓋股份產生淨積極影響。

以下則是摩通對其在硬件和網絡行業覆蓋股份、受不同潛在政策驅動的部份概述：

企業稅率

根據民主黨的政策，稅率可能會提高到28%，對蘋果、F5 Inc、惠普及思科有負面影響。

根據共和黨政策，潛在利率降至15%，對CDW Corp及Arista Networks具正面支持。

關稅

根據共和黨政策將制定10%至20%的全球關稅，對蘋果、戴爾科技、慧與科技、惠普及羅技有負面影響。

在共和黨潛在政策下，將大幅上調中國和墨西哥關稅，對偉創力利好，並對捷普科技長期利好。

美元、美金：A bank employee counts U.S. dollars banknotes at the headquarters of the Korea Exchange Bank March 12, 2003 in Seoul, South Korea.（Getty Images）

外匯

在共和黨政策下，預計美元將走強。對蘋果﹑康寧、羅技、慧與科技、惠普及泰科電子有負面影響。

併購

在共和黨政策下，監管將更加寬鬆，對高通、 思科、慧與科技及惠普影響正面。

Tesla Model Y SUV電動車。（龔嘉盛 攝）

電動車

共和黨對該行業持負面看法，對Wolfspeed、 泰科電子、安費諾利淡。

警察/邊境巡邏

在共和黨政策下，對警察或邊境資助持積極態度，對Axon Enterprise及摩托羅拉解決方案利好。