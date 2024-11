美國大選｜誰主白宮影響美政府未來施政　摩通列六大投資關注主題

美國大選將於周二(5日)舉行,由前總統特朗普代表共和黨,其對手則為現任副總統﹑代表民主黨出選的賀錦麗。目前兩者在形勢可謂旗鼓相當。最終誰入主白宮難免影響該國未來政策制定方向,亦會波及投資者策略。大行摩根大通列出大選過後,投資者可以留意6大投資主題,當中涉及外匯﹑電動車及關稅等投資者關注的議題。



摩通分析師Samik Chatterjee在一份報告中預計,美國大選短期內最重要影響將與企業稅率有關,因為兩屆潛在政府在這方面的政策差異很大。其中共和黨提倡降低企業稅可能會起到推動作用,但硬件公司或面臨關稅等因素而抵消,因為相關企業依賴中國製造業;同時,美元潛在升值也是一個挑戰。

不過,考慮到需求的潛在積極因素,他相信會對該行大部分覆蓋股份產生淨積極影響。

以下則是摩通對其在硬件和網絡行業覆蓋股份、受不同潛在政策驅動的部份概述:

根據民主黨的政策,稅率可能會提高到28%,對蘋果、F5 Inc、惠普及思科有負面影響。

根據共和黨政策,潛在利率降至15%,對CDW Corp及Arista Networks具正面支持。

根據共和黨政策將制定10%至20%的全球關稅,對蘋果、戴爾科技、慧與科技、惠普及羅技有負面影響。

在共和黨潛在政策下,將大幅上調中國和墨西哥關稅,對偉創力利好,並對捷普科技長期利好。

