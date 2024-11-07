美國大選｜特朗普再主白宮 中國淡定面對「愈壓愈強」新時代？
在全世界的高度關注之下，在美國國民警衛隊嚴陣以待、民眾瘋狂囤槍的空前緊張氛圍中，美國大選開出結果，特朗普（Donald Trump，川普）勝，賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）敗，共和黨料將拿下參眾兩院。四年前的白宮主人「又回來了」，這在美國歷史上是百年一遇。選前民調顯示，近六成選民相信，無論誰勝選，美國民意都會繼續分裂。本屆大選的激烈、膠着以及戲劇性，不會因結果的出爐畫上句號，強勢歸來的特朗普將帶着美國走向高度不確定的未來，也可能為世界埋下不穩定的因素。
本文轉載自觀察者網，原文標題《來吧，特朗普》
沉浸在這場世紀大戲中的，不僅有作為劇中人的美國選民，還有心態複雜的美國一眾盟友，歐盟國家需要為如何與特朗普搞好關係傷腦筋，烏克蘭需要為美國可能減少援助頭痛等等。全球南方國家反而相對超脫一些，特別是中國民眾更多以「吃瓜群眾」的心態在真地看戲，這種情形與8年前特朗普第一次競選時截然不同，說明美國政治與全球南方國家的利益和關切的距離越拉越遠。
實事求是地說，特朗普上次當選打了中國人乃至全世界一個措手不及。一是沒想到他會當選，當時不少人認為特朗普競選就是個笑話；二是沒準備好他不按常理出牌，包括對中國發動損人不利己的貿易戰，打壓中國的科技企業。拜登上台後，沒有扭轉特朗普時期啟動的錯誤對華政策，有些方面還變本加厲。面對延續至今的「特朗普衝擊波」，首當其衝的中國很快穩住陣腳，並展開反擊，到今天中國人有了「誰當美國總統都差不多」的觀感，中國人對美心態正變得日益成熟而強大。
貿易戰沒有打倒中國，更沒有給美國帶來特朗普宣揚的好處，它對美國利益造成的傷害以各種形式在各個點位不斷冒出來。被美國幾乎舉全國之力打壓的中國華為不但沒有垮掉，而且正在重回歷史巔峰。美國對中國惡意實施長達六年之久的關稅政策、出口管制和金融制裁已經不能僅用失效來形容，而是適得其反的徹底失敗。近日，彭博社感慨，在這六年多時間裏，中國已經在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路以及電動汽車和鋰電池等5項關鍵技術領域佔據全球領先地位，並正在另外7項技術領域迅速追趕。也就是說，被美國遏制最狠的地方，反而成了中國發展最快、自主創新最強的地方。
我們當然希望特朗普在重掌白宮後能汲取教訓，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的三原則與中國好好相處，但如果他不這麼做也沒甚麼大不了的。特朗普在競選期間稱要對進口商品加徵「歷史上最高的關稅」，這樣的威脅在中國社會沒有掀起甚麼波瀾，不僅是中國人對此產生免疫力了，看穿特朗普其實沒有多少新鮮的牌可打，還因為中國已經有了充分的應對之策和手段。兵來將擋水來土掩，中國人在丟掉對美幻想後，視野一下子變得開闊起來。即使美國建起「小院高牆」，院牆外的世界是更廣闊的天地，足夠中國和其他全球南方國家開拓進取。
在美國大選的同一天，第七屆進博會在上海隆重開幕。十月份中國製造業PMI重回擴張區間，殲-35A等國之重器即將在珠海航展亮相，再之前火箭軍成功發射洲際導彈，東部戰區演習對「台獨」的武力封鎖越勒越緊……這些都是中國人「淡定吃瓜」的底氣所在。美國大選歷來是中國人觀察「美式民主」以及反觀自身的窗口，最初好奇心是主要的，有些人可能多少還有點羨慕，但如今「美式民主」在經過幾次大選混亂之後已經褪去了光環和神秘感，中國人對它祛魅了。反倒是一些美國精英產生了怕被中國看了笑話的羞恥感，怕被中國佔了便宜的吃虧感，以及被中國後發趕超的危機感、焦慮感，它們混雜在一起，讓美國人的整體對華認知越來越扭曲。
毛主席1949年8月在《別了，司徒雷登》一文中以他特有的風格說，「多少一點困難怕甚麼。封鎖吧，封鎖十年八年，中國的一切問題都解決了。」在百廢待興的年代，中國人尚有這一份豪邁，何況今日之中國。中國網友曾給特朗普起了個外號叫「川建國」，這是幽默，也是灑脫。或許我們真該「感謝」特朗普，是他極大喚醒了中國人在承平年代的憂患意識，強化了中國人在核心領域自立自強的決心、意志和能力。
來吧，特朗普。