美國大選｜特朗普再主白宮　中國淡定面對「愈壓愈強」新時代？

在全世界的高度關注之下，在美國國民警衛隊嚴陣以待、民眾瘋狂囤槍的空前緊張氛圍中，美國大選開出結果，特朗普（Donald Trump，川普）勝，賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）敗，共和黨料將拿下參眾兩院。四年前的白宮主人「又回來了」，這在美國歷史上是百年一遇。選前民調顯示，近六成選民相信，無論誰勝選，美國民意都會繼續分裂。本屆大選的激烈、膠着以及戲劇性，不會因結果的出爐畫上句號，強勢歸來的特朗普將帶着美國走向高度不確定的未來，也可能為世界埋下不穩定的因素。



本文轉載自觀察者網，原文標題《來吧，特朗普》



沉浸在這場世紀大戲中的，不僅有作為劇中人的美國選民，還有心態複雜的美國一眾盟友，歐盟國家需要為如何與特朗普搞好關係傷腦筋，烏克蘭需要為美國可能減少援助頭痛等等。全球南方國家反而相對超脫一些，特別是中國民眾更多以「吃瓜群眾」的心態在真地看戲，這種情形與8年前特朗普第一次競選時截然不同，說明美國政治與全球南方國家的利益和關切的距離越拉越遠。

實事求是地說，特朗普上次當選打了中國人乃至全世界一個措手不及。一是沒想到他會當選，當時不少人認為特朗普競選就是個笑話；二是沒準備好他不按常理出牌，包括對中國發動損人不利己的貿易戰，打壓中國的科技企業。拜登上台後，沒有扭轉特朗普時期啟動的錯誤對華政策，有些方面還變本加厲。面對延續至今的「特朗普衝擊波」，首當其衝的中國很快穩住陣腳，並展開反擊，到今天中國人有了「誰當美國總統都差不多」的觀感，中國人對美心態正變得日益成熟而強大。

特朗普曾在2018年宣布對華600億美元商品加稅，為中美貿易戰拉開帷幕。圖為他與中國國務院副總理劉鶴在華盛頓白宮簽署第一階段貿易協議，兩國貿易關係才有所緩和。（Getty Images）

貿易戰沒有打倒中國，更沒有給美國帶來特朗普宣揚的好處，它對美國利益造成的傷害以各種形式在各個點位不斷冒出來。被美國幾乎舉全國之力打壓的中國華為不但沒有垮掉，而且正在重回歷史巔峰。美國對中國惡意實施長達六年之久的關稅政策、出口管制和金融制裁已經不能僅用失效來形容，而是適得其反的徹底失敗。近日，彭博社感慨，在這六年多時間裏，中國已經在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路以及電動汽車和鋰電池等5項關鍵技術領域佔據全球領先地位，並正在另外7項技術領域迅速追趕。也就是說，被美國遏制最狠的地方，反而成了中國發展最快、自主創新最強的地方。

我們當然希望特朗普在重掌白宮後能汲取教訓，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的三原則與中國好好相處，但如果他不這麼做也沒甚麼大不了的。特朗普在競選期間稱要對進口商品加徵「歷史上最高的關稅」，這樣的威脅在中國社會沒有掀起甚麼波瀾，不僅是中國人對此產生免疫力了，看穿特朗普其實沒有多少新鮮的牌可打，還因為中國已經有了充分的應對之策和手段。兵來將擋水來土掩，中國人在丟掉對美幻想後，視野一下子變得開闊起來。即使美國建起「小院高牆」，院牆外的世界是更廣闊的天地，足夠中國和其他全球南方國家開拓進取。

2024年11月6日，美國佛羅里達州西棕櫚灘棕櫚灘縣會議中心，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普在集會上與妻子梅拉尼婭（Melania Trump）慶祝勝出總統大選。（Reuters）

在美國大選的同一天，第七屆進博會在上海隆重開幕。十月份中國製造業PMI重回擴張區間，殲-35A等國之重器即將在珠海航展亮相，再之前火箭軍成功發射洲際導彈，東部戰區演習對「台獨」的武力封鎖越勒越緊……這些都是中國人「淡定吃瓜」的底氣所在。美國大選歷來是中國人觀察「美式民主」以及反觀自身的窗口，最初好奇心是主要的，有些人可能多少還有點羨慕，但如今「美式民主」在經過幾次大選混亂之後已經褪去了光環和神秘感，中國人對它祛魅了。反倒是一些美國精英產生了怕被中國看了笑話的羞恥感，怕被中國佔了便宜的吃虧感，以及被中國後發趕超的危機感、焦慮感，它們混雜在一起，讓美國人的整體對華認知越來越扭曲。

殲-35 原型機。（Twitter@Nickatgreat1220）

毛主席1949年8月在《別了，司徒雷登》一文中以他特有的風格說，「多少一點困難怕甚麼。封鎖吧，封鎖十年八年，中國的一切問題都解決了。」在百廢待興的年代，中國人尚有這一份豪邁，何況今日之中國。中國網友曾給特朗普起了個外號叫「川建國」，這是幽默，也是灑脫。或許我們真該「感謝」特朗普，是他極大喚醒了中國人在承平年代的憂患意識，強化了中國人在核心領域自立自強的決心、意志和能力。

來吧，特朗普。