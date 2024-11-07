美國候任副總統萬斯「比特朗普更特朗普」　煽惑能手擅操作支持者

特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮，競選搭檔萬斯（JD Vance，另譯范斯）將成為副總統。



萬斯在競選過程成功扮演特朗普「政治打手」，將移民與媒體污名化並點燃民眾怒火，未來他可能持續採取攻勢，維持「讓美國再次偉大」（MAGA）活力，爭取4年後接棒特朗普代表共和黨角逐總統。

萬斯推銷的「非法移民吃寵物論」成電視辯論亮點，令特朗普被民主黨支持者嘲笑，現在他卻成了最後笑的人。（BuzzFeed）

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特朗普依法在新任期結束後不能再連任，萬斯成了當然的接班人。對許多特朗普支持者來說，萬斯的本土與民粹色彩讓其成為本次大選兩大議題的最佳信差：移民與經濟。

今年9月他在社交平台X上發布：

不該出現在這個國家的人綁架吃掉人們的寵物。我們的邊境沙皇在哪？

隨後特朗普回應持續發酵，萬斯卻積極應戰，在接受CNN主播巴希（Dana Bash）訪問時說：

如果我編故事讓美國媒體關注民眾苦難，我就會這樣做。

萬斯在競選期間的言論，證明其樂於透過挑動爭議來掌握話語權，且無視後果。

他在9月17日威斯康星州的活動上，迴避移民吃寵物是「編故事」的質疑，認為誤解其意是媒體的錯。當記者詢問「你是否有責任先查證」，他回應：

我認為媒體有責任先求證。

佛州共和黨前黨工斯蒂潘諾維奇（Mac Stipanovich）說：

我本以為他能成為沒有特朗普包袱的下一代政治人物，吸引廣大群眾。但從多個角度來看，他比特朗普更特朗普。

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特朗普於2016年崛起，萬斯一開始是特朗普的反對者，後來一變成為特朗普鐵粉，再轉向「新右翼」，擁抱限制移民、推廣經濟民粹主義，以及傳統價值家庭。

萬斯也透過電視採訪與造勢活動證實自己的戰力。成為特朗普搭檔以來，萬斯經常去賓夕法尼亞州等藍牆州，煽動「鐵鏽帶」（Rust Belt）選民的共鳴。

在辯論舞台上，他在「美國優先」前提下爭取溫和派，他無視民主黨對手沃爾茲（Tim Walz，又譯華茲）攻勢，將砲火反推到賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）身上，畢竟選民只在乎誰是總統。

萬斯能有效操作特朗普支持者是另一重點。在網路上，他好鬥的作風讓他成為MAGA最愛，每次在演說過後記者提問，他不急著回答，而是讓群眾搶答，甚至淹沒記者聲音，這套很討觀眾歡喜。

在威斯康星州造勢活動上，一名記者詢問如何看待賀錦麗譴責仇恨移民言論，一旁特朗普支持者吶喊，聲音壓倒記者音量，萬斯隨後將大拇向下比：

這就是我回應。

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