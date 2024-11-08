特朗普的「東山再起」是幸運，還是命運？

在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），特朗普（Donald Trump）正向在場支持者發表一場歷史性的講話。不過，在場人士沒有幾個是人們熟悉的，當中最有名的商界人物大概就是美國枕頭企業MyPillow的創辦人Mike Lindell。特朗普自己的家人也沒有到齊，長子小特朗普（Donald Trump Jr.），以及在他第一任期極其高調的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）都沒有在場。

這，是2022年11月15日特朗普在美國中期選舉結束後不久宣布再次參選總統時的場景。這確實也是一場歷史性的講話－－自1892年以來，從來沒有一位連任失敗的美國總統能代表同一個政黨再次參選，甚至再次贏得總統選舉。

當時的情況跟2024年11月6日清晨特朗普在全球首富馬斯克（Elon Musk）和政治盟友小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）等人眾星拱月下發表勝選講話的情景相比，可算是恍如隔世。

2022年11月15日特朗普宣布參選總統：

2022年，從來沒有接受2020年敗選事實的特朗普依然是共和黨基層選民的崇拜偶像。但流放在野的特朗普淡出媒體的鎂光燈。下台後的他也發現「前」總統的身邊已經再沒有可以隨傳隨到的記者群。雖然特朗普沒有停止政治籌款，也經常到全國各地舉行集會直接和支持者溝通，可是他給人的感覺就是一個放不下昔日功業的「過氣老人」。

第二次彈劾特朗普的一念之差

2021年1月6日的國會暴亂之後，共和黨領導層一度想同拜登割席。參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）和眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）都有公開發言指特朗普應為試圖推翻總統選舉結果的國會暴亂負責。

不過，很快他們就意識到大多共和黨選民相信特朗普的選舉舞弊陰謀論，繼續支持特朗普。於是，在民主黨主導眾議院就國會暴亂彈劾特朗普之後，麥康奈爾就反對在參議院判定特朗普罪成，拒絕支持通過剝奪特朗普參政權的決議。麥康奈爾當時稱特朗普有罪與否是法院的問題，不應該由立法機關定奪。

美國會騷亂：圖為2021年1月6日位於美國華盛頓的國會大樓外，警方炮火爆炸，映得國會大樓火光熊熊。（Reuters）

麥卡錫也知道，要爭取在2022年重奪眾議院，不跟特朗普協調、消除共和黨內矛盾的話，絕無可能。於是，他也在特朗普下台後親赴海湖莊園向特朗普負荊請罪、重修舊好。也許，在此刻，麥卡錫跟大多數人所相信的一樣，社交媒體帳號被封、失去白宮權力的特朗普將會自然被世人遺忘；特朗普或許在黨內還會有一定的影響力，東山再起則是痴人說夢。

麥康奈爾和麥卡錫的一念之差，可說是特朗普的幸運。如果麥康奈爾挺身反對特朗普，又或者任黨人按良心投票，恐怕參議院將能通過彈劾定罪，禁止特朗普再次參選。像如今被禁參政的巴西右翼前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的景況一般，即使特朗普依然保留其獨特的政治影響力，也只能充當政壇配角，失去像今天一樣強勢回歸的機會。

2021年1月28日，時任眾議院共和黨領袖麥卡錫到海湖莊園親訪剛下台的特朗普。（X@donwinslow）

由於美國政治由民主、共和兩黨把持，在兩黨之外幾乎沒有參政的空間，因此通過政黨內部的初選就是從政的前題。雖然下台後的特朗普聲勢有所下降，但共和黨內最熱衷政治的選民有一大批都是特朗普的死忠支持者。對於有志參政的共和黨人而言，爭取特朗普的背書就是首要任務。在特朗普離開白宮至2022年的中期選舉季度之間，特朗普的海湖莊園就變成了全國保守黨政客的朝覲之地，人人都希望能得到特朗普支持，讓自己能跑出黨內初選。

今天的當選副總統萬斯（J.D. Vance）就是其中一位。曾經批評特朗普是「美國版希特拉」的萬斯2021年投誠特朗普破冰成功，在特朗普的支持之下以政治素人身份跑出黨內初選，最後還贏得了紅州俄亥俄（Ohio）的聯邦參議院選舉，晉身華府政壇。

2024年11月6日，美國共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。而美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）及其妻子梅拉尼婭則站在萬斯身後。（Reuters）

2022年中期選舉的挫敗

特朗普對於共和黨基層選民的控制，是他的籌碼，也是他的負累。為了展示自己的實力，特朗普在2022年的中期選舉之前大力支持MAGA派候選人去追擊共和黨傳統派系的候選人，在他第二次彈劾案中投贊成票的10位共和黨眾議員之中，有8位都被他迫走。然而，特朗普親手揀選共和黨的候選人，卻將他們的政治失敗都掛到特朗普自己的頭上。

2022年的中期選舉，在高通脹、拜登民望低落的背景之下，共和黨原該能為民主黨帶來一場「紅色浪潮」，一舉奪回國會參眾兩院多數。可是，特朗普親手揀選的候選人「千奇百怪」，大多都有不同政治缺陷。中期選舉只迎來差不多看不見的「紅色浪花」，共和黨只以幾席多數奪得眾議院控制權，而民主黨不只守住了參議院，還從共和黨手上奪得一席。

中期選舉的失敗之後，共和黨政界將矛頭指向特朗普。當時，已經安排好在中期選舉之後宣布再次參選總統的特朗普還一度被遊說押後計劃。

另一邊廂，在慘淡的中期選舉中，共和黨卻出了一名明日之星。那就是在連任選戰中以近20個百分點差距擊敗民主黨對手的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的右翼報章《紐約郵報》（New York Post）甚至將德桑蒂斯稱為共和黨的「未來」（DeFuture）。除了一眾共和黨政客公開表示共和黨需要新面孔之外，如今出錢出力幫特朗普搞地區工作的馬斯克，當時也曾呼籲特朗普退休，其後德桑蒂斯宣布參選總統的活動也正是由馬斯克用其收購回來不久的Twitter（今稱X）主持。

2022年11月中期選舉之後，梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的右翼報章《紐約郵報》（New York Post）甚至將德桑蒂斯稱為共和黨的「未來」（deFuture）。(網上截圖)

文首提到的特朗普宣布參選演說，正是在這樣的背景下進行的。

民主黨檢控官是特朗普的「救命恩人」？

在2023年開跑的共和黨總統初選中，特朗普固然是從頭贏到尾。但是，這並非必然。

2022年中期選舉之後，德桑蒂斯的聲勢如日中天。其黨內支持度曾經同特朗普相差不到10個百分點。在2023年初，特朗普雖然已經宣布參選總統，卻沒有什麼人理會，媒體曝光度極低。相較之下，人們卻時刻關注正努力以州長身份在佛州落實各種右翼政策的德桑蒂斯何時會正式投入總統選戰。

救了特朗普的，是曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）。他在2023年4月以案情輕微的豔星封口費事件起訴特朗普商業文件造假，並用上史無前例的法律邏輯將特朗普控以重罪。這宗人人都知道是「政治檢控」的案件使特朗普成為了史上第一位被刑事起訴（其後甚至被判罪成）的美國總統。

可是，布拉格的起訴卻正好切合了特朗普的「受迫害者」宣傳，包括德桑蒂斯在內的共和黨人在民主黨「迫害者」和共和黨「被迫害者」之間，只能選擇全力支持特朗普。起訴公布之後，特朗普黨內支持度急升，尚未宣布參選的德桑蒂斯民望急速流失，特朗普也善用其在紐約出席聆訊的機會作政治宣傳。

此時，特朗普的共和黨總統候選人身份已經到了無可挑戰的地步。其後他缺席所有黨內初選辯論卻輕易勝出初選，只是旁枝末節。

特朗普的幸運不只於此。

特朗普大勝背後的「如果……」

如果拜登任命的司法部長加蘭（Merrick Garland）不是由下以上的追究國會暴亂案，而是在2021年率先起訴特朗普，而不是等到2023年下半年，恐怕特朗普尚未參選就已經被判圖謀推翻選舉罪成，甚至因此以某種形式變成了階下囚。

如果2021年8月拜登在白宮舉行電動車峰會時，並沒有因為馬斯克不支持工會而沒有邀請Tesla出席（當時經常與馬斯克溝通的一位記者稱他當時經常提到此事），一直傾向支持民主黨的馬斯克其後也許就不會倒向共和黨，先支持德桑蒂斯再支持特朗普。在網上熱烈追隨馬斯克的男性群體（按：通常是沒有投票習慣的低熱度選民）這次選舉就不會變成特朗普的支持者，而特朗普也不會受益於馬斯克在搖擺州的地區工作。

美國總統大選2024：Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）10月27日在紐約出席拉票活動（Reuters）

如果民主黨在2022年中期選舉表示勝於預期之後，拜登有幾分自知之明而沒有借機尋求連任，民主黨的黨內初選大概就能產生出一個比賀錦麗（Kamala Harris）更有政治魅力、更能同拜登切割、更能體察民情的候選人。

如果拜登退選之後沒有直接背書賀錦麗，而是呼籲民主黨人迅速辦一場黨內小初選，恐怕也能達至同一效果，並將大選前的民眾注意力從特朗普身上吸走。

如果2024年7月13日當子彈射向特朗普時，特朗普的頭沒有轉右……（大家都知道結果是什麼。）

以上任何一個「如果」若然不是如果而是事實，11月6日清晨出來宣布勝選的很可能就已經不是特朗普了。這個人不一定是個民主黨人，卻不太可能是特朗普。

這麼多的幸運，到底是命中注定還是巧合？沒有人能說得清楚－－畢竟命運只是一種認知的空缺。

但無論是幸運還是命運，也需要當事人去把握。正如特朗普首次遇刺時確定安全後馬上站起來舉拳高呼「戰鬥」擺指的臨危不亂一般，特朗普確實是一個能夠把握其幸運或命運的人物。

從這個角度來看，特朗普固然是一個運氣極佳的人，但他這一次東山再起確實是他應得的。