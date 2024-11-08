特朗普當選 中歐貿易爭端有反轉機會？
歐盟對中國電動汽車進口加徵關稅終裁生效，原以為中歐貿易爭端就此拉開序幕，甚至也在等待看中方將會如何反制。但不但沒有等來中方的「報復」，反而是中歐雙方再接再厲的談判，加之，如今特朗普（Donald Trump, 又譯川普）重登美國總統大位，恐怕中歐貿易爭端大有反轉機會。
第一個維度，歐盟意見不統一，談判過程足可見猶豫。
2024年11月7日中國商務部舉行新聞發布會介紹，歐方技術團隊已於11月2日抵京。目前，雙方正在按照「務實、平衡」的原則，密集就價格承諾方案具體內容進行磋商。之前在10月25日，中國商務部部長王文濤與歐盟貿易負責人東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）視頻會談，雙方重申了通過對話解決分歧的政治意願，明確了繼續將價格承諾作為歐盟對華電動汽車反補貼案的解決途徑。
10月29日，雖然歐方公布終裁結果，但同時表示將繼續與中方就價格承諾進行磋商。從今年6月中歐雙方磋商機制確立以來，雙方進行了持續的磋商談判，也並未因最終裁決而終止。
事實上，在歐盟針對中國進口電動汽車加徵反補貼關稅這件事上，歐盟27個成員國並不是一條心，有的與中國保持密切的經貿往來，不願意自己的利益因為中歐經貿爭端受損；有些則是在刻意迎合「去風險化」的政治正確。10月初，歐盟針對是否對中國進口電動汽車加徵反補貼關稅的最終投票中，歐盟成員國以10票贊成、5票反對、12票棄權，就可以看到分歧之大。
不得不說，歐盟國家是擔心的，中方如果陣的對歐盟敏感經濟領域發起反制措施，甚至影響到對歐投資計劃，歐盟的關稅政策就真的是弄巧成拙了——本來想通過加徵關稅，倒逼中國企業在歐洲進行投資，再不濟也能保住自家的電動車市場。結果關稅方案落地了，但中國對歐投資這扇大門被關上了。那就是「狼真的來了」。
第二個維度，特朗普上台，歐洲承受不起「腹背夾擊」。
特朗普擊敗賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）贏得下一任總統任期。這對歐洲來說，是一個太壞的消息！對於歐洲來說，雖然並沒有在拜登這4年間修復雙方撕裂的關係，也對拜登政府不是那麼滿意，可畢竟最怕的還是特朗普。一怕特朗普真的停止對烏克蘭的軍事支持，歐洲自己是無法面對烏克蘭戰爭局勢演變的，二是怕特朗普上台後再一次挑起全球性貿易戰，這會讓歐洲經濟雪上加霜，三是特朗普現象很可能強力助推歐洲的極右勢力崛起。
特朗普已經揚言要對所有中國進口徵收高至60%的關稅、對其他所有美國進口徵收10%到20%的關稅、對所有汽車進口則徵收100%關稅。且，已經盯上了美國對歐盟貿易逆差局面，並稱歐盟是「迷你版中國」。
特朗普對歐盟「下手」看來是無可避免的事情。那麼，對歐盟來說，真的要開啟兩個貿易戰場嗎？同時和兩個最大貿易伙伴撕破臉皮，代價太大了。而特朗普那邊更加不好談。事實上，一直歐盟與中國繼續就關稅問題的技術性磋商談判，就是想拖到美國大選後再做出要不要取消「關稅」的最後決定。
第三個維度，歐洲車企面臨千億巨額罰款。
離2025年還有2個月，歐洲車企將面臨千億的鉅額罰款。雷諾集團首席執行官盧卡·德·梅奧9月接受採訪時表示，隨着電動汽車銷售的放緩，歐洲汽車製造商如果不能實現歐盟雄心勃勃的氣候目標，可能會被處以高達150億歐元的罰金。
據歐盟規定，到2025年，汽車製造商應銷售平均排放量為93.6 克/公里或更低的汽車。如果汽車製造商未能達到這一2017年制定的法定目標，則可能需要為每輛汽車每克二氧化碳支付95歐元的罰款。雷諾只是面臨罰款的企業之一，大多數車企都未達到歐盟設定的這一標準。
在歐洲主要汽車集團中，只有吉利和特斯拉（Tesla）已經達到2025年的目標。Tesla實現目標毫無壓力，因為它只銷售零排放的純電汽車。而吉利則得益於其旗下品牌沃爾沃（Volvo），沃爾沃的純電車型銷量很高。混動車型銷量高的車企比較接近2025目標，比如豐田和現代。
離目標差距最大的是福特（Ford）和大眾集團（Volkswagen，又稱福士）。為了找尋出路，不少歐洲車企採用與其他品牌聯合排放的策略，減少或規避罰款。大多數企業會傾向於和電動汽車銷量高的公司合作，例如捷豹路虎（Jaguar Land Rover）和本田（Honda）與Tesla聯合，大眾與上汽聯合。但歐盟開始懲罰性關稅，這一棒子也打到自家車企車上。原本，歐盟對華電動汽車加徵關稅就遭多家車企反對，加之罰款壓迫，車企會進一步給政界施加壓力。畢竟好不好受，他們最清楚。
綜合來看，本來就是邊「打」邊談，而最大政治變量——特朗普已經發生，加之有切身之痛的車企，且，中國確實打開開放之門，一路也表現出很有誠意的談判，想解決問題，如此看，中歐貿易爭端還是大有反轉機會的。