特朗普當選　中歐貿易爭端有反轉機會？

歐盟對中國電動汽車進口加徵關稅終裁生效，原以為中歐貿易爭端就此拉開序幕，甚至也在等待看中方將會如何反制。但不但沒有等來中方的「報復」，反而是中歐雙方再接再厲的談判，加之，如今特朗普（Donald Trump, 又譯川普）重登美國總統大位，恐怕中歐貿易爭端大有反轉機會。



第一個維度，歐盟意見不統一，談判過程足可見猶豫。

2024年11月7日中國商務部舉行新聞發布會介紹，歐方技術團隊已於11月2日抵京。目前，雙方正在按照「務實、平衡」的原則，密集就價格承諾方案具體內容進行磋商。之前在10月25日，中國商務部部長王文濤與歐盟貿易負責人東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）視頻會談，雙方重申了通過對話解決分歧的政治意願，明確了繼續將價格承諾作為歐盟對華電動汽車反補貼案的解決途徑。

2024年9月19日，中國商務部部長王文濤在歐盟總部會見歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）。（中國商務部）

10月29日，雖然歐方公布終裁結果，但同時表示將繼續與中方就價格承諾進行磋商。從今年6月中歐雙方磋商機制確立以來，雙方進行了持續的磋商談判，也並未因最終裁決而終止。

事實上，在歐盟針對中國進口電動汽車加徵反補貼關稅這件事上，歐盟27個成員國並不是一條心，有的與中國保持密切的經貿往來，不願意自己的利益因為中歐經貿爭端受損；有些則是在刻意迎合「去風險化」的政治正確。10月初，歐盟針對是否對中國進口電動汽車加徵反補貼關稅的最終投票中，歐盟成員國以10票贊成、5票反對、12票棄權，就可以看到分歧之大。

不得不說，歐盟國家是擔心的，中方如果陣的對歐盟敏感經濟領域發起反制措施，甚至影響到對歐投資計劃，歐盟的關稅政策就真的是弄巧成拙了——本來想通過加徵關稅，倒逼中國企業在歐洲進行投資，再不濟也能保住自家的電動車市場。結果關稅方案落地了，但中國對歐投資這扇大門被關上了。那就是「狼真的來了」。

2024年1月16日，中國國務院總理李強出席世界經濟論壇（WEF，又稱達沃斯論壇）期間，與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行會談。（新華社）

第二個維度，特朗普上台，歐洲承受不起「腹背夾擊」。

特朗普擊敗賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）贏得下一任總統任期。這對歐洲來說，是一個太壞的消息！對於歐洲來說，雖然並沒有在拜登這4年間修復雙方撕裂的關係，也對拜登政府不是那麼滿意，可畢竟最怕的還是特朗普。一怕特朗普真的停止對烏克蘭的軍事支持，歐洲自己是無法面對烏克蘭戰爭局勢演變的，二是怕特朗普上台後再一次挑起全球性貿易戰，這會讓歐洲經濟雪上加霜，三是特朗普現象很可能強力助推歐洲的極右勢力崛起。

特朗普已經揚言要對所有中國進口徵收高至60%的關稅、對其他所有美國進口徵收10%到20%的關稅、對所有汽車進口則徵收100%關稅。且，已經盯上了美國對歐盟貿易逆差局面，並稱歐盟是「迷你版中國」。

特朗普對歐盟「下手」看來是無可避免的事情。那麼，對歐盟來說，真的要開啟兩個貿易戰場嗎？同時和兩個最大貿易伙伴撕破臉皮，代價太大了。而特朗普那邊更加不好談。事實上，一直歐盟與中國繼續就關稅問題的技術性磋商談判，就是想拖到美國大選後再做出要不要取消「關稅」的最後決定。

2018年，特朗普在首個總統任期，一場貿易戰在美歐之間醞釀。同年，美國對歐盟出口價值5750億美元的商品，歐盟對美國的出口額則為4540億美元。圖為特朗普與歐洲理事會前主席圖斯克（Donald Tusk）。（Reuters）

第三個維度，歐洲車企面臨千億巨額罰款。

離2025年還有2個月，歐洲車企將面臨千億的鉅額罰款。雷諾集團首席執行官盧卡·德·梅奧9月接受採訪時表示，隨着電動汽車銷售的放緩，歐洲汽車製造商如果不能實現歐盟雄心勃勃的氣候目標，可能會被處以高達150億歐元的罰金。

據歐盟規定，到2025年，汽車製造商應銷售平均排放量為93.6 克/公里或更低的汽車。如果汽車製造商未能達到這一2017年制定的法定目標，則可能需要為每輛汽車每克二氧化碳支付95歐元的罰款。雷諾只是面臨罰款的企業之一，大多數車企都未達到歐盟設定的這一標準。

在歐洲主要汽車集團中，只有吉利和特斯拉（Tesla）已經達到2025年的目標。Tesla實現目標毫無壓力，因為它只銷售零排放的純電汽車。而吉利則得益於其旗下品牌沃爾沃（Volvo），沃爾沃的純電車型銷量很高。混動車型銷量高的車企比較接近2025目標，比如豐田和現代。

2024年5月23日，位於德國沃爾夫斯堡的大眾汽車（Volkswagen，又稱福士）總部內，一名員工正在Golf VIII和Tiguan汽車生產線上為汽車裝嵌公司標誌。（REUTER）

離目標差距最大的是福特（Ford）和大眾集團（Volkswagen，又稱福士）。為了找尋出路，不少歐洲車企採用與其他品牌聯合排放的策略，減少或規避罰款。大多數企業會傾向於和電動汽車銷量高的公司合作，例如捷豹路虎（Jaguar Land Rover）和本田（Honda）與Tesla聯合，大眾與上汽聯合。但歐盟開始懲罰性關稅，這一棒子也打到自家車企車上。原本，歐盟對華電動汽車加徵關稅就遭多家車企反對，加之罰款壓迫，車企會進一步給政界施加壓力。畢竟好不好受，他們最清楚。

綜合來看，本來就是邊「打」邊談，而最大政治變量——特朗普已經發生，加之有切身之痛的車企，且，中國確實打開開放之門，一路也表現出很有誠意的談判，想解決問題，如此看，中歐貿易爭端還是大有反轉機會的。