Elon Musk「賴死不走」：特朗普2.0會否變成馬斯克1.0？

Tesla跟SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）投放在特朗普（Donald Trump，又譯川普）選舉工程的大約兩億美元，可能是史上最佳的投資決定。特朗普勝選後，Tesla股價大漲，馬斯克的帳面身家暴增了幾百億美元。

同時，不是特朗普過渡小組成員的馬斯克，在特朗普選後，卻長駐特朗普在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），同特朗普出雙入對，後者同烏克蘭、土耳其等國家領袖通話都有馬斯克參與，馬斯克亦現身不少未來主要官員人選的面試。他自己更同生物科技富商、前共和黨總統初選候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）被特朗普任命去領導一個稱為「政府效率部」（DOGE）的非正式部門。

11月13日，特朗普勝利回歸首都華盛頓時也帶着馬斯克來。他到訪國會山迎接共和黨國會兩院選出領導班子，馬斯克也跟着去。在特朗普首次以候任總統身份會見共和黨國會議員的場合上，他就嘲笑馬斯克「賴死不走」：「Elon不肯回家，我不能把他擺脫掉，直到我不喜歡他為止。」

11月14日晚，特朗普和馬斯克一同在佛羅里達州海湖莊園出席美國優先政策研究所（America First Policy Institute）的晚宴。（Reuters）

特朗普當選還不足10天，美國媒體上已充斥着匿名特朗普團隊成員對於馬斯克的各種批評：「他把自己當成是聯合執政的總統一般」「他把總統的勝選當成是他的功勞」「他對任何事情都有意見，想人們知道他在任何事情上面都有發言權」。

一些特朗普團隊中人認為馬斯克態度過於進取、太過集中他自己的主張，最終有可能會傷害到他在特朗普面前的地位。

不少自由派輿論亦將馬斯克類比成2016年的特朗普競選軍師班農（Steve Bannon）－－由於班農性格突出、有個人魅力、亦有一套全面的右翼主張，給人一種特朗普是班農扯線公仔之感，而且他同特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）夫婦鬧不和，最終任職總統高級顧問半年左右就被迫離開白宮。其後，班農繼續在政圈外繼續以不同方式壯大右翼政治力量和支持特朗普，但他已未能再接近共和黨的權力核心。

馬斯克會否步上班農的後塵？

特朗普勝選當夜主動叫馬斯克一同與他的家族成員合照：

此刻，他的確與特朗普非常密切。在11月6日清晨的特朗普勝選家族合照當中，馬斯克及其4歲兒子就是相中唯二不是特朗普家庭成員的人物，當時是特朗普主動要求馬斯克來一同合影的（見上片）。特朗普孫女Kai亦曾在社交媒體上表示，馬斯克已經變成了家族中的一位「叔叔」。

相較於名義上是「候任副總統」的萬斯（J.D. Vance），馬斯克更像是按總統意願輔助特朗普執政的副手。在特朗普勝選後，萬斯回到俄亥俄州老家，準備迎接副總統的新工作。在海湖莊園幫助特朗普籌組新執政班子的則是馬斯克。據報道，不少希望謀個一官半職的矽谷中人都在遊說馬斯克，而非同樣有矽谷創投背景的萬斯。

萬斯的背後，是特朗普的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）。他近年已取代了以前伊萬卡夫婦的地位，成為特朗普家族中最重要的政治智囊之一。萬斯之所以被揀選成副總統，就是有賴小特朗普的穿針引線。

目前，外人似乎看不到馬斯克和萬斯又或者小特朗普之間有任何不合的迹象。但可想而知，如果馬斯克繼續以非正式的諮詢性地位高調插手政府事務的話，將有可能會同「名正言順」的萬斯等人產生嫌隙。

但無論特朗普和馬斯克兩人的微妙關係未來會否出現逆轉，馬斯克此刻確實非常落力要擴展自己的政治影響力。

2024年11月6日，美國共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者發表講話。而美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）及其妻子梅拉尼婭則站在萬斯身後。（Reuters）

除了參與特朗普籌組新管治班子的人事任命決策之外，馬斯克也似乎正在插手外交。

根據《紐約時報》引述伊朗官員消息的報道，馬斯克11月11日曾同伊朗駐聯合國大使秘密會面超過一個小時，尋求消減美、伊緊張關係之法。特朗普首屆任期退出伊朗核協議，對伊朗實施極限制裁，又擊殺了伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），美、伊關係不斷惡化。不過，特朗普當時的作為很可能是聽信了共和黨外交建制中對伊鷹派的意見，沒有太多意形識態堅持的特朗普在第二任期內的確有轉向的可能－－特別是，本年當選的伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）正是願意和西方交住的溫和改革派。

另外，根據政治風險諮詢公司歐亞集團總裁布藍默（Ian Bremmer）的說法，在中國有龐大商業利益的馬斯克也向中國官員表示他可能成為未來特朗普政府中的一個有用的對話對象，可能改變特朗普的科技政策。

在美國內政上，馬斯克的「反覺醒主義」已經在特朗普的國防部長等任命中得到充分體現。他並沒有為必要主動做太多事情。

「政府效率部」的「招聘」告示：

而馬斯克的「政府效率部」雖然並不是有法定權力的部門，看起來跟列根時代由企業主管領軍的效益率委員會（稱「Grace Commission」）差不多，但其改善效率的名義的確可以讓馬斯克的影響力伸延到所有聯邦政府架構之中－－只要特朗普願意讓他這樣做的話。而且，提升政府效率也跟特朗普換掉非政治公務員官僚體制、以MAGA派取而代之的目標不謀而合。

從馬斯克自身的生意經驗來看，減少浪費、改善效率也確實是他的成功之道。例如SpaceX的成功基礎就是它可以重用火箭，大大減少了太空發射的成本。馬斯克對於政府效率部也有極高的期待，他曾聲言要將聯邦政府開支減低三分之一（相當於2萬億美元），並稱要把438個聯邦機構削減至98個。

列根時代效率委員會的大多數建議，最終也因為國會的不理會而未有落實。但如今特朗普明顯有意將權力集中到白宮，甚至要求國會共和黨人放棄其審批主要官員任命的權力，馬斯克的「政府效率部」可能會有不一樣的結果。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普在美國華盛頓國會山莊會見眾議院共和黨議員。圖為Tesla行政總裁兼社交平台X（舊稱Twitter）所有者馬斯克（Elon Musk）出席會議。（Reuters）

人們對於全球首富馬斯克這次全身投入支持特朗普有不同的解讀。一些人認為他是要報復拜登和民主黨政府曾經舉辦電動車大會卻不邀請Tesla出席。一些人認為他是真的非常不滿民主黨進步派的覺醒主義。一些人認為他是想借接近特朗普權力核心來充實自己的口袋。一些人認為他是要出風頭。一些人認為他真的是想將美國政府當成一盤生意般經營起來。

無論馬斯克的動機如何，如果他能避過班農式的命運的話，特朗普2.0真的有可能變成馬斯克1.0－－畢竟，以特朗普的性情來看，仔細的施政並不是他的愛好，對他而言，選總統也許比當總統更有趣。