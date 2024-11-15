炮打「覺醒司令部」 特朗普要搞軍隊文化大革命

《華爾街日報》報道，特朗普上周勝選後，正考慮成立一個由退休軍方高層組成的「戰士委員會」（warrior board），對不符合標準的高級軍事將領進行審查。

《華爾街日報》取得的文件副本顯示，這個由特朗普任命成員的外部委員會，將繞過五角大樓的常規晉升體系，對審查對象的領導能力、戰略準備，以及是否對軍事事業持有卓越承諾等方面進行審核。

特朗普交接小組發言人拒絕就這份草案置評，僅表示特朗普將不負民眾期望，履行其競選承諾。

通過發動和組織外部群眾力量，繞過建制體系，對體制上層進行審核審查，符合一般群眾性造反運動的最普遍特徵。

而此類運動往往還需要一個立場激進的非建制人物來鼓譟推進，這個人物也已經到位。他就是特朗普新任命的「非主流」國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）。

2017年4月6日，特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮接受《Fox and Friends》聯合主持人赫格塞思( Pete Hegseth ) 的採訪。（Reuters）

此前多年，LGBT是否可參加美軍並得到一致性對待等議題，一直是個引發廣泛爭論的議題。在社會「覺醒文化」影響和民主黨推動下，傳統硬漢文化不斷潰退。在美軍內部，圍繞性別多元化和LGBT等覺醒議題，已經隱約形成了兩個文化司令部。

特朗普在競選活動中曾多次批評軍方的多元化與對LGBT的包容，認為這些「覺醒文化」影響了軍事作戰能力，他上任後將重塑美軍文化。根據共和黨全代會批准的綱領文件，若特朗普上任，先處理軍中的「覺醒將軍」（woke generals），以確保軍事效能不受干擾。

兩位國防官員透露，特朗普開鍘的目標之一可能是參謀長聯席會議主席布朗（CQ Brown Jr.）。因為2020年，布朗在「黑人的命也是命」示威期間，曾談及這場運動對他的影響，以及身為黑人戰機飛行員一路晉升的經歷，並長期支持美軍多元化，成為「覺醒司令部」的司令。

去年，特朗普的當選副總統萬斯曾以參議員身分，投票反對確認布朗成為美國最高軍官，並批評五角大樓抵制特朗普命令的行為。萬斯在選前表示，「如果你自己政府的人不服從你，你就必須解僱他們，並以順從總統的人取而代之。」

美軍參謀長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）。（REUTERS/Phil Stewart/File Photo）

特朗普、萬斯當選後，針對軍內「覺醒文化」的行動立刻被提上日程。為完成對軍隊「覺醒文化」的改造，特朗普已提名霍士新聞主持人赫格塞思擔任國防部長。這一任命震驚了五角大樓和參議院。接下來，赫格塞思將領導推動美軍文化革命，這一工作對特朗普和重塑美軍文化非常重要。

赫格塞思不獨是特朗普MAGA政策的忠實支持者，也是反軍內「覺醒主義」的一位代表人物。赫格塞思並不注重國家安全戰略的設計和大國地緣戰略博弈，而是更注重構建美軍實力，進行軍事武器的升級和技術層面的突破。

根據赫格塞思在其書中自述，自大學時期，他就在對抗「覺醒文化（woke culture）政策」，主張對美國軍隊內部的「多元化」和「包容性」政策進行大刀闊斧改革。他認為，美軍不應該讓女性擔任戰鬥角色，尤其在海豹突擊隊、陸軍特種部隊、海軍陸戰隊等作戰部隊，否則會影響美軍效力和殺傷力。

赫格塞思在上周的一個播客節目中說：「覺醒這些東西必須消失，要麼你去打仗，這是我們唯一關心的試金石」。「我們必須把DEI（多元化、公平與包容）和CRT（批判性種族理論）從軍事學院中剔除，以免年輕（男性）軍官接受這種思想的洗禮。」

而另一些批評聲音則認為，特朗普發動的這場反「覺醒文化」運動更像是一場剷除異己的行動。佛羅里達國際大學軍法教授卡本特（Eric Carpenter）就指出，特朗普這一行為看起來像是一個「準備肅清所有不聽話者」的政府，「如果你想開除那些可能基於法律或道德抗命的軍官，你就會設立一個完全獨斷的標準體系，以隨心所欲開除任何人。」

不管怎樣，特朗普都已經準備到位。（本文轉自微信公眾號 杭子牙）