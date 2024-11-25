特朗普2.0內閣「人齊」：盤點15個總統繼任順序人選

特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年1月20日將會強勢重新入主白宮。由於特朗普最確定的就是他的不確定性，全球觀察家都在猜測「特朗普2.0」到底會為美國、為世界帶來什麼巨變。

如今其內閣及主要官員提名或任命名單陸續公布，如今15位在總統繼任順序上的主要聯邦政府部門官員人選已經出爐（按：下文打*號者，按先後順序排列，他們都排在副總統、眾議院議長和參議院臨時議長之後）。

本文將各個人選一一羅列，並繼續更新其他班底人選，為讀者提供適切解讀。（更新日期：11月25日）



魯比奧（Marco Rubio） 國務卿*

圖為2024年9月10日，美國參議員魯比奧（Marco Rubio）正觀看總統候選人的電視辯論。（Reuters）

他是誰？53歲的魯比奧是佛羅里達州國會參議員，2016年曾與特朗普競逐共和黨總統提名，其13年參議院生涯中是具代表性的對外鷹派人物。

負責什麼？美國外交工作，是總統繼承的第4順位，是內閣官員之首。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？魯比奧是傳統新保守主義者，其古巴裔背景也使他有近乎本能的反共取態。他的立場隨着特朗普式孤立主義的興起而逐漸轉變，曾投票反對烏克蘭撥款。但其反華立場卻始終如一，也是被中國制裁的人物。魯比奧獲特朗普提名，代表着後者對中國的鷹派政策在其第二任期之初也不會改變。

貝森特（Scott Bessent） 財政部長*

2024年8月，投資公司Key Square Group行政總裁貝森特出席特朗普集會。（Reuters）

他是誰？62歲的貝森特是華爾街資深對沖基金經理，他早年在索羅斯基金管理任職，是1992年造成英國退出歐洲匯率體系（ERM）的「黑色星期三」幕後搞手之一。2015年，貝森特離開索羅斯基金自立門戶，成立了Key Square Group，卻同時從索羅斯手上拿得20億美元投資。

貝森特曾為2000年民主黨總統候選人戈爾（Al Gore）籌款，多次支持民主黨政客。2016年，他曾向特朗普捐款100萬美元。2023年，當華爾街中人大都將希望投放在類似黑利（Nikki Haley）之類的「非特朗普」人選上之時，貝森特是少有全身投入支持特朗普的華爾街精英。他認為特朗普官司纏身、支持度卻不跌反升，是隻「潛力股」。

其後，他經常公開為特朗普辯護、批評民主黨政策。他很快就變成了特朗普首屈一指的經驗顧問，甚至在財長的角逐中擊敗了獲得馬斯克（Elon Musk）支持的特朗普過渡團隊主席之一盧特尼克（Howard Lutnick）。

負責什麼？美國聯邦政府稅收、支出等財政項目，是美國總統的主要經濟政策智囊。

有何啟示？在特朗普的團隊中，貝森特算得上是關稅「鴿派」，他曾表示特朗普的關稅政策只是談判籌碼，也表明美國不能離開國際貿易體系。對他來說，特朗普的減稅政策和去除政府規管更為重要。同時，貝森特也極力批評拜登當局留下的赤字和國家補貼產業政策，指之為「計劃經濟」。

以貝森特作為財長的決定顯示出特朗普不希望引起美國股市動盪，希望維持金融市場穩定。這種安全選擇似乎預示特朗普在執行其關稅政策之時會「留有餘地」。

赫格塞思（Pete Hegseth） 國防部長*

霍士主持人赫格塞思（Pete Hegseth，右）2019年曾自爆10年不洗手：赫格塞思回答主持人伊爾哈特（Ainsley Earhardt）的提問，「 的確如此！我不會生病。」（電視影片截圖）

他是誰？44歲的赫格塞思是霍士新聞台的主持，長期為特朗普在電視上辯護。他曾經在伊拉克和阿富汗服役，卻從來沒有高級軍官和政府職務的經驗。赫格塞思身上有多處新納粹符號的紋身。

負責什麼？監管美軍，並作為總統在國際衝突和軍事政策上的主要顧問。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？赫格塞思是個「文化戰士」，反對「覺醒主義」（wokeism）。他反對女性當兵上戰場，反對左翼，認為要炒掉非裔的參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.），曾成功遊說特朗普特赦戰爭犯。特朗普競選期間曾表示要清掃軍中的「覺醒將領」，並傳正成立委員會執行此事。將國防部和美軍推向MAGA化，可能是赫格塞思的主要任務。

邦迪（Pam Bondi） 司法部長*（自11月21日）

11月21日，邦迪在北卡羅來納州出席特朗普集會。（Reuters）

她是誰？59歲的邦迪是檢控官出身，2011至2019年曾任佛羅里達州檢察長。其後，她曾為在特朗普的兩次彈劾案中為特朗普辯護。

負責什麼？司法部掌控聯邦政府的執法機構，包括調查和起訴等工作，聯邦調查局（FBI）也隸屬其下。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？邦迪2013年已曾收受特朗普政治捐獻，也是2016年就開始支持特朗普的共和黨人，也通過了接受2020年選舉舞弊陰謀論的「忠誠測試」，未來將會幫助特朗普「壓服」他首屆任期以來一直不滿的司法部。

蓋茨（Matt Gaetz） 司法部長（11月21日已退出）

蓋茨（Matt Gaetz）出席特朗普集會。（Reuters）

他是誰？42歲的蓋茨是佛羅里達州國會眾議員，他是「得罪人多稱呼人少」的搞事分子，愛好政治表演。2022年中期選舉之後，他曾阻礙共和黨議長選舉，2023年10月發動投票將原議長麥卡錫（Kevin McCarthy）趕下台。

負責什麼？司法部掌控聯邦政府的執法機構，包括調查和起訴等工作，聯邦調查局（FBI）也隸屬其下。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？蓋茨曾牽涉性販運未成年少女案件，被司法部和眾議院倫理委員會調查，其疑似共犯早已認罪。不過，蓋茨卻對特朗普非常忠心。過往，特朗普一直不滿他以總統身份也控制不了司法部的律師們。蓋茨將會試嘗把司法部全面MAGA化，甚至會執行以司法打擊政敵的工作（特朗普曾作出過至少100次類似威脅）。

伯格姆（Doug Burgum） 內政部長*

11月14日，伯格姆（Doug Burgum）在佛羅里達州海湖莊園出席美國優先政策研究所（America First Policy Institute）的晚宴。（Reuters）

他是誰？68歲的伯格姆是北達科他州（North Dakota）州長，年輕時曾創立會計軟件公司，最後賣了給微軟而發達。他與初創投資業界，以及石油業界關係密切。他曾經是特朗普副總統可能人選之一。

負責什麼？內政部負責管理聯邦政府擁有的土地，其中天然資源開採也屬其職能範圍之內。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？非常簡單，那就是要執行特朗普「鑽油，寶貝，鑽油」（drill, baby, drill）的政策，批出更多在聯邦土地上開採石油、天然氣的許可。

羅琳絲（Brooke Rollins） 農業部長*

10月27日，羅琳絲出席在紐約曼克頓舉行的特朗普集會。（Reuters）

她是誰？52歲的羅琳絲是律師出身，但大學時代有一個農業發展的理學士學位，2018年加入白宮成為人「美國創新辦公室」成員，2020年署任美國內政委員會主席。特朗普下台後，羅琳絲在2021年成立了「美國優先政策研究所」（AFPI），為特朗普2.0進行政策和官員人選的準備。

負責什麼？美國農業部負責農業政策、鄉村發展、食品生產，食物卷、農產品貿易等事務。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？羅琳絲並沒有農業政策背景，可算是一張白紙。外界曾期待農業部長人選會基於美國農產品出口的利益考慮而節制特朗普預期會向全球發動的關稅戰，但羅琳絲這個「忠心」人選大概會令美國農業業界失望。

盧特尼克（Howard Lutnick） 商務部長*

2024年10月27日，金融服務公司、美國國債一級交易商Cantor Fitzgerald的行政總裁盧特尼克在特朗普的紐約市集會上發言。（Reuters）

他是誰？63歲的盧特尼克曾是華爾街年輕才俊，29歲就成為Cantor Fitzgerald的行政總裁。2001年「9-11」事件中，總部設在紐約世貿中立的Cantor Fitzgerald喪失了三分之二員工，盧特尼克當日送兒子上學才避過一劫。盧特尼克如今也是9-11國家紀念博物館的董事會成員。

盧特尼克其後繼續領導Cantor Fitzgerald，並將之壯大，也一直以視員人為家人的方式管理公司。他自稱擁有數億美元的比特幣（Bitcoin），曾幫助極右版的YouTube「Rumble」上市。他從特朗普的政治金主變成了今天的特朗普過渡委員會的兩位主席之一。他也是馬斯克（Elon Musk）公開表態支持的財政部長人選。

負責什麼？商務部負責提供經濟數據幫助企業經營，負責推動經濟發展、制定產業規則等。從資助半導體產業、制訂出口商品管制名單到監察天氣，都屬於其職能範圍之內。

另外，這次特朗普的提名也稱盧特尼克將對美國貿易代表辦公室負上「直接責任」（direct responsibility），將會領導特朗普政府的關稅和貿易政策，這是否代表他兼任美國貿易代表一職（屬內閣級別、直接向總統負責）則尚未可知。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？投向MAGA派之後，盧特尼克全力支持特朗普的關稅政策，曾聲言關稅是美國總統的極佳工具，如果美國想要在美國製造某種產品、想要同某國競爭，或者想要保護美國工人的話，都應該以關稅為手段。雖然商務部理論上不負責關稅決策，但盧特尼克對美國貿易代表辦公室的「直接責任」很大可能顯示出特朗普上任後將會很快落實他對全球和中國大增關稅的競選承諾。

查韋斯-德雷默（Lori Chavez-DeRemer） 勞工部長*

查韋斯-德雷默本年角逐連任聯邦眾議員期間和選民談話。（X@LChavezDeRemer）

她是誰？56歲的查韋斯-德雷默曾是俄勒岡州小城Happy Valley的市長，2022年才首次當選聯邦眾議員，在2024年角逐連任落敗。她是國務卿人選魯比奧之外的第二位拉丁裔內閣人選。

負責什麼？勞工相關的經濟數據、勞工相關法規、失業救濟、職業安全等。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？在特朗普的8年領導之下，共和黨如今已變成了一個深得工人階層支持的政黨。然而，共和黨依然支持向富人減稅、壓縮工會權益等政策。查韋斯-德雷默卻是個例外，她是三位支持拜登擴大工會談判權立法（PRO Act）的共和黨議員之一。其任命可算是特朗普對其藍領選民基本盤的招手。然而，在馬斯克（Elon Musk）等人正計劃大幅裁減聯邦人員之際，查韋斯-德雷默會否只是一個「政治花瓶」，值得留意。

小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.） 衛生及公共服務部長*

2024年11月1日，小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在美國威斯康星州密爾沃基出席支持共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的競選活動。（Reuters）

他是誰？70歲的小羅伯特甘迺迪是已故甘迺迪總統之侄，屬「政治貴族」之家。他早年是環保律師，其後轉向關注健康問題，質疑疫苗導致自閉，新冠疫情期間成為反疫苗陰謀論的代表人物之一。在這次美國大選中，他曾以獨立候選人身份參選，本年8月退選轉而支持特朗普。

負責什麼？美國衛生部有近1.7萬億美元預算，負責醫療政策、醫療保險等工作，食品和藥物管理局（FDA）、疾病控制和預防中心（CDC）、國家衛生院（NIH）等重要部門都隸屬其下。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？小羅伯特甘迺迪長期認為美國衛生政策被食品產業和製藥業巨頭把持，以虛假資訊欺騙公眾，只有他才能「讓美國再次健康」。他反對在食水加氟化物防蛀牙、支持未經巴斯德殺菌的生乳等，被認為是「反科學」的人物。特朗普任命他去主持衛生政策，除了是獎勵投誠者之外，也突顯出特朗普MAGA陣營的反建制、反權威、反主流的意識形態。

特納（Scott Turner） 住房與城市發展部長*

特納與特朗普會照。（X@sturnerofficial）

他是誰？42歲的特納是美式足球聯盟（NFL）球員出身，曾競選加州聯邦眾議員失敗，2013至2016年曾任德州州眾議員。他以勵志演說者為業，曾擔任教會助理牧師和一家軟件公司的首席靈感官（chief inspiration officer）。2019年，特朗普設立美國機會和振興委員會，委任特納當主席。特朗普下台後，特納加入「美國優先政策研究所」（AFPI），主責教育機會。

負責什麼？負責美國住房政策，推動公平、去除種族歧視的房屋規管，以公營房屋、住房卷、租金補貼等方式幫助數百萬低收入家庭。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？特納的提名突顯出2021年才成立的親特朗普智庫「美國優先政策研究所」的影響力。

達菲（Sean Duffy） 運輸部長*

2018年，當時是國會眾議員的達菲在現任聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的聽證會上發言。（Reuters）

他是誰？53歲的達菲2010年乘茶黨興起之勢加入國會眾議院，2019年離任。他跟特朗普的國部防長人達赫格塞思一樣是右翼霍士新聞台（Fox News）的主持。跟特朗普本人一樣，達菲90年代年少之時就是電視真人秀的演員。

負責什麼？交通部有大約1000億美元預算，管理全國海陸空交通事務，拜登任內通過的1萬億美元基建撥款中，有很大的一部份也由交通部管理。

有何啟示？達菲的提名得到國會兩黨和業界的較正面回應，在目前特朗普的班底中算是罕見的「正常」官員人選。

萊特（Chris Wright） 能源部長*

2023年，萊特在保守派環境組織「American Conservation Coalition」的年會上發言。（影片截圖）

他是誰？萊特是頁岩油氣開採公司Liberty Energy的行政總裁，曾表示「氣候危機」並不存在，世界也不在「能源轉營」之中。

負責什麼？能源部監管美國能源政策、核武庫和核能發展及研究等。美國大部份液態天然氣出口也須經能源部審批。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？萊特所代表的是美國眾多規模較小的獨立化石燃料企業利益－－他們被稱為「wildcatters」（野貓式開採者）。與傳統石油巨企不同，他們更加反對大企業才有資源投入應對的氣候政策。

麥克馬洪（Linda McMahon） 教育部長*

前美國小企業管理局（SBA）局長麥克馬洪2024年7月在共和黨全國代表大會（RNC）上發表演說。（Reuters）

她是誰？現任76歲的麥克馬洪是美國職業摔角（WWE）的聯合創辦人，曾兩度角逐康涅狄格州（Connecticut）聯邦參議員失敗，2009年曾短暫加入該州教育委員會，特朗普首次競選總統時她捐款高達700萬美元，後來成為特朗普第一任期的內的小企業管理局（SBA）局長。如今，她是特朗普過渡委員會的兩位主席之一，負責處理人數高達4000的下任總統任命。

負責什麼？美國聯邦教育部不直接管理各州教育事務，卻管控聯邦層面的教育資助和經費，可利用撥款影響政策。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？特朗普主張廢除聯邦教育部，曾批評拜登的學生貸款寬免政策，表明將會對教導左翼性別、種族、政治主張的學校削減聯邦經費。麥克馬洪將會是這些政策方向的執行者。

柯林斯（Douglas Collins） 退伍軍人事務部長*

2020年10月，柯林斯在一場特朗普集會中與人談話。（Reuters）

他是誰？58歲的柯林斯是神職人員出身，曾擔任軍隊中的神職人員，到過伊拉克服役。他在有意投身政界之前才取得法律學位，2007年成為佐治亞州州眾議員，2013年代表該州最保守的選區之一進入國會眾議院。柯林斯並無主持退休軍人事務委員會的經驗，其反LGBTQ、反墮胎、支持擁槍立場堅定。他在特朗普首屆任期內是其在眾議院中的積極擁護者，也是特朗普首次彈劾案中的辯護人之一。2020年，他參選佐治亞州聯邦參議院選舉失敗而歸。

負責什麼？退伍軍人福利、醫療等事務。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？柯林斯是第四位獲任命為內閣成員的彈劾案辯護團隊成員，可見特朗普「用人唯忠」。另外三位是駐聯合國大使人選斯蒂芬尼克、中情局局長人選拉特克利夫、國家環境保護局局長人選李修頓。

諾姆（Kristi Noem） 國土安全部長*

2023年9月8日，南達科他州州長諾姆在美國南達科他州舉行的南達科他州共和黨集會上發表講話前，與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普擁抱並打招呼。（Reuters）

她是誰？52歲的諾姆是南達科他州州長，曾是特朗普的副手人選熱門，但因她出書描述自己開槍殺狗而惹爭議，最終未有獲選。

負責什麼？國土安全部職責甚廣，包括反恐、網絡安全、出入境、邊防、海岸防衛、災難應變等。但諾姆的主要任務相信是要執行驅逐非法移民和阻止美墨邊境移民的工作。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？諾姆曾高調表明不會讓非法移民進入南達科他州，擺出反移民的強硬姿態。實際上，她一直為了上位而討好特朗普，預計將會對他的移民執法言聽計從。

惠特克（Matthew Whitaker） 駐北約大使

競選期間，特朗普和惠特克合照。（X@RyGuyFly25）

他是誰？55歲的惠特克2018至2019年間曾短暫署任司法部長，期間沒有如其前任塞申斯（Jeff Sessions）一般避席特朗普的「通俄門」調查。他曾擔任艾奧瓦南區聯邦檢察官，除了大學時間的美式足球球員經驗之外，其職業生涯主要是一個私人執業的律師。

負責什麼？美國在北約的官方代表。由於美國同北約盟友的外交和軍事交流渠道多元，駐北約大使的重要性有限。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？惠特克沒有任何軍事、國家安全或外交背景，卻是特朗普信得過的人物，靠在CNN為特朗普公開辯護上位，其後很快就變成特朗普安插在司法部的「耳目」。由他來當駐北約大使顯示出他將會特朗普北約政策的可靠傳達者。不過，特朗普會如何對付北約盟友，並未能在惠特克的人選中反映出來。

萊維特（Karoline Leavitt） 白宮新聞秘書

萊維特（Karoline Leavitt）與特朗普的合照。（X@karolineleavitt）

她是誰？年僅27歲的萊維特自少成長於天主教家庭，念大學期間是特朗普第一任期政策的高調支持者，畢業後曾經加入特朗普的白宮當助理新聞秘書，期後曾參選國會眾議院落敗。到2024年，她成為了特朗普競選團隊的全國新聞秘書。

負責什麼？主持白宮例行記者會，為白宮應對媒體。

有何啟示？萊維持是保守派的新世代，她也將成為史上最年輕的白宮新聞秘書，象徵特朗普對保守派年輕一代的扶持和重用。

沃爾茲（Mike Waltz） 白宮國家安全顧問

美國眾議員沃爾茲（Mike Waltz）2024年7月15日出席共和黨首天代表大會（Reuters）

他是誰？50歲的沃爾茲是佛羅里達州聯邦眾議員，他是國會中的對華鷹派代表，是第一位呼籲美國杯葛北京冬奧的國會議員。

負責什麼？是總統的外交政策主要智囊，傳統上也有外交實務的角色。

有何啟示？沃爾茲是共和黨中的「中國優先派」，認為美國應該退出中東、停止支援烏克蘭，轉過頭來集中力量對付中國。其任命象徵特朗普對華政策並未出現改變。

馬斯克（Elon Musk）和拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy） 政府效率部（DOGE）主管

馬斯克和拉馬斯瓦米。（Reuters）

他們是誰？馬斯克是Tesla和SpaceX的行政總裁，也是社交媒體X的持有人。拉馬斯瓦米是生物科技投資者，曾參加2024年的共和黨總統初選。

負責什麼？政府效率部並非國會立法成立的政府部門，其工作預計將會集中掃除官僚主義和政府浪費，馬斯克曾稱可為政府削減2萬億美元開支，相當於聯邦政府開支的三分之一。

有何啟示？馬斯克和拉馬斯瓦米預計將會非正式官員的身份輔助特朗普執政。馬斯克近日多次參與特朗普同外國領袖的通話，並現身不同政府崗位的面試，對特朗普的決策預計將有重要影響力。

斯蒂芬尼克（Elise Stefanik） 駐聯合國大使

圖為2024年10月27日，美國聯邦眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）出席共和黨總統候選人、前總統特朗普在紐約麥迪遜廣場花園（ Madison Square Garden）舉行的造勢集會。（Reuters）

她是誰？40歲的斯蒂芬尼克本是溫和派共和黨國會眾議員，代表紐約。特朗普上台後，她急速右轉，變成了MAGA派。2021年1月6日國會暴亂之後，時任眾議院共和黨會席主席利茲切尼（Lizney Cheney）堅決反對特朗普被免職，斯蒂芬尼克就乘勢而上，取而代之。

負責什麼？在聯合國代表美國。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？斯蒂芬尼克的提名反映特朗普對忠心投誠派的看重。斯蒂芬尼克多次批評聯合國是反猶太主義的溫床，未來聯合國會議中的美國代表發言預計將會充滿火藥味。

李修頓（Lee Zeldin） 國家環境保護局（EPA）局長

2024年9月18日，李修頓在紐約出席特朗普集會。（Reuters）

他是誰？44歲的李修頓曾是紐約州國會眾議員，2022年角逐紐約州長失敗。他是傳統保守派，在特朗普上台後成為其忠實的辯護者。

負責什麼？環境保護和氣候政策。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？李修頓表明他的任務就是要去除規管，讓美國變成「能源霸權」。他是特朗普「鑽油，寶貝，鑽油」（drill, baby, drill）政策的主要執行者。

加伯德（Tulsi Gabbard） 國家情報總監

2024年11月4日，美國前民主黨眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）出席在賓夕法尼亞州匹茲堡舉行的競選集會支持共和黨候選人特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

她是誰？43歲的加伯德原是民主黨人，曾在國會眾議院代表夏威夷，是黨內異見分子，2020年曾參加民主黨總統初選，2022年退黨轉投特朗普陣營。

負責什麼？國家情報總監主理美國聯邦政府18個情報部門，是總統在情報問題上的主要智囊，負責撰寫美國總統的每日簡報。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？加伯德長期反戰，曾與敘利亞總統阿薩德見面，將俄烏戰爭歸咎北約。但特朗普用她的原因，大概不是因為其主張，而是因為她能上鏡辯護特朗普，亦是特朗普看重的投誠派。

拉特克利夫（John Ratcliffe） 中央情報局（CIA）局長

2020年12月3日，美國華盛頓，圖為時任國家情報總監的拉特克利夫在白宮中發表講話。（Reuters）

他是誰？59歲的拉特克利夫是德州前國會眾議員，2020年曾短暫擔任國家情報總監。

負責什麼？全球情報任務。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？拉特克利夫2020年獲提名擔任國家情報總監時曾被批評經驗不足、過於政治化，但在特朗普2.0的標準之下，他卻已經變成了一個較為「正常」的人選。

米勒（Stephen Miller） 白宮副幕僚長兼國土安全顧問

2024年10月27日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Doanld Trump）的高級顧問斯米勒（Stephen Miller）出席在紐約麥迪遜廣場花園舉行的競選集會時發表講話。（Reuters）

他是誰？39歲的米勒是右翼反移民分子，2016年已經加入特朗普陣營，曾任白宮高級顧問，也曾是特朗普的演說寫手。他是特朗普2017年剛上任時執行的「穆斯林入境禁令」的主要推手。

負責什麼？掛着「國土安全」之名的米勒，未來預計將會負責移民問題。

有何啟示？米勒的任命顯示特朗普新政將對美墨邊境和在美非法移民採取強硬行動。

霍曼（Tom Homan） 「邊境沙皇」（Border Czar）

美國當選總統特朗普周日（10日）宣佈，將任命前美國移民及海關執法局（ICE）局長霍曼（Tom Homan）為「邊境沙皇」。（Reuters）

他是誰？62歲的霍曼在特朗普首屆任期內曾擔任美國移民及海關執法局（ICE）局長，曾執行將非法入境兒童同父母分離的政策。

負責什麼？「邊境沙皇」並非正式職務。他將會負責管控邊境移民，並執行驅逐1100萬在美非法移民出境的政策（當中八成已留美超過10年）。

有何啟示？霍曼在奧巴馬時代已執行過「骨肉分離」的政策，他的任命象徵特朗普將對移民問題採取強硬執法。

威爾斯（Susie Wiles） 白宮幕僚長

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普競選團隊經理威爾斯（Susie Wiles）出席他的勝利之夜演說。（Reuters）

她是誰？67歲的威爾斯是佛羅里達州的選舉顧問，2016年已助特朗普勝選，2018年曾借調到現任佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）之下助他勝選。她是特朗普2024年選舉工程的大腦。

負責什麼？白宮幕僚長管理總統日程優次事項，可為總統提供政策建議，是白宮內最重要的人事任命。

有何啟示？威爾斯並無行政經驗，卻是選舉專家，可能預示着特朗普2.0也是以公關為先，政策為後。