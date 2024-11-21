特朗普2.0・去片｜新班底人選「奇形怪狀」　是無心還是故意？

到底特朗普這次真的是「廢人治國」，還是懂得找出「kakistocracy」一詞的精英們看不懂特朗普的用人之道？



特朗普當選兩周之後，他的「用人之道」愈來愈震驚華府建制，包括由霍士主播赫格塞思（Pete Hegseth）當國防部長、由被指曾與未成年少女性交受查的佛州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）當司法部長、由「反疫苗」陰謀論者小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）當衛生部長等等。

這種怪異的用人方法，在英語世界讓人們翻出了一個來自希臘文的用詞，那就是「kakistocracy」。

如「民主制－democracy」（由人民demos和統治kratia組成）又或者「貴族制－aristocracy」（由最好aristos和統治kratia組成）一樣，「kakistocracy」由「最差的」（kakistos）和希臘文的「統治」一詞組成。簡單而言，這就是由「最廢」的人統治一個國家或社會的制度。

到底特朗普這次真的是「廢人治國」，還是懂得找出「kakistocracy」一詞的精英們看不懂特朗普的用人之道？我們未來將有至少四年的時候去觀察。