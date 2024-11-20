台海有戰事 | 習近平點名賴清德　民進黨害怕了

習近平在利馬和拜登會面，給美國畫了四條紅線，一是台灣問題，二是民主人權，三是道路制度，四是發展權利。台灣問題被放到了第一位。習近平說，這四條紅線「不容挑戰」，「這些是中美關係最重要的防護欄和安全網」。

不過，這還不是最重要的，最重要的是習近平在會面中指名道姓點了賴清德的名字，他對拜登說，「『台獨』分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的『台獨』本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對『台獨』，支持中國和平統一。」這些原話都發表在中國外交部的新聞公報上。

這是習近平當着美國總統的面，公開點名賴清德，極為罕見。

此前，無論兩岸關係多差，無論民進黨有多獨、台灣領導人有多猴跳，習近平都沒有點過台灣領導人的名字。這次習近平當着美國總統的面，指名道姓直接點出賴清德和民進黨當局的名字，並且要求美方「慎之又慎處理台灣問題」，可見其對賴清德及民進黨當局的深惡痛絕，亦可見賴清德已成為可能導致台海戰爭和中美關係崩潰的最危險爆點。

習近平在會談中如此強調台灣問題，還有另一層未雨綢繆的用意。

美國大選已經塵埃落定，特朗普二進宮又當選為美國總統，且正在組建他的內閣班子。從已經公布的內閣人選看，新組建的特朗普政府團隊將會是一個對華立場非常強硬的鷹派團隊，而且嚴重缺乏行政經驗。另一方面，賴清德在今年「5.20」上任後，一直在兩岸關係上死命折騰。這位自稱「務實台獨工作者」的台灣總統，一上任就發表了他的台獨宣言，提出了兩岸互不隸屬的「新兩國論」，並且明確表示要通過強化台獨軍事武裝和融入美西方體系等來和大陸對抗，實現其台獨夢想，兩岸關係因此已經逼近到臨界狀態。

2024年11月19日，中國國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會（G20 Summit）期間，與玻利維亞總統阿爾塞（Luis Acre）舉行會面。（新華網）

一邊是特朗普這個擅長極限施壓和交易的總統，帶領着一個對華立場極端強硬的鷹派團隊，一邊是賴清德這個充滿台獨執念，甘願充當美國馬前卒子的冒險主義政客，接下來四年，這兩方面會不會在台灣問題上互相融合發酵，一個把台灣當成打壓遏制中國發展，對中國進行極限施壓勒索的工具，傷害中國的最核心利益，一個藉機緊抱美國大腿，趁機向台獨狂飆突進，「以武謀獨」、「倚美謀獨」，進而導致台海衝突，中美關係徹底崩盤很難說。習近平因此有必要借與拜登會面，給特朗普團隊劃出紅線。

線是給美國特朗普劃的，但是「颶風」卻在台灣颳起。習近平的涉台講話在經中國外交部公開發布後，立刻在台灣引發關注。台灣媒體對此進行了集中報道，認為習近平此舉極為罕見，島內政評人士也就此紛紛發表看法，認為習近平不僅是給特朗普劃紅線，更是對賴清德和民進黨政府當局的公開警告。

評論認為，此舉同時也是一個非常危險的信號，說明在習近平看來，賴清德不僅已成為兩岸關係和中美關係的「麻煩製造者」，還有可能成為台海衝突的「戰爭製造者」。馬英九基金會執行長蕭旭岑就表示，這是非常罕見、不容小覷的訊息，習近平本人親自點名賴清德，就是要告訴台灣，他一切的行動包括軍演等，都是在針對民進黨、賴清德。

對賴清德及民進黨當局來說，這些認知如果在島內成為共識可不是什麼好事。民進黨和賴清德都是靠搞台獨發家才有今天的執政地位。這些年來，民進黨一邊煽動台獨，一邊對台灣民眾洗腦，製造民進黨有能力在推動台獨的同時保衛台灣的假象，搞得不少無腦民眾認為，所謂武統，不過只是中共嚇唬台灣的「嘴炮」。如今身為中國大陸最高領導人、一出手就能再造兩岸歷史的習近平親自點名，劃出紅線，撕破民進黨和賴清德營造的這個假象，對於民進黨及賴清德在島內的統治來說當然極為不利。

2020年2月3日，美國參議員魯比奧與時任台灣副總統當選人賴清德在華府會面。（魯比奧參議員官網）

因此，針對習近平涉台講話在島內引發的討論，賴清德政府要員和島內綠媒紛紛發聲，試圖緩解在台灣尤其是民進黨追隨者中出現的緊張情緒。怎麼緩解？就是把水趟混，睜眼說瞎話，否認習近平曾點過賴清德和民進黨當局的名字，並且把這些白紙黑字寫進會面新聞通報的原話，誣稱為中國大陸的「認知戰」。

比如，賴清德任命的國安局長蔡明彥在受訪時表示，國安局比對了美國白宮官方新聞稿，也針對中國領導人過去在國際場合的談話，過往較少出現直接點名台灣領導人的狀況，因此做出了「不能直接排除中國外交部或官媒刻意進行會後的媒體宣傳或認知作戰操作」的評估，用這個根本不靠譜的推理性結論來否認有點名賴清德的事情發生。

台灣綠媒也捂臉造謠說，「據了解，習拜會上習近平未向拜登提到賴清德三個字「，說」習近平在會談中強調』關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性』，是利用不實的認知作戰，企圖誤導國際社會並藉此打壓台灣。「然而這個「據了解」的來源在哪裏卻一直語焉不詳。事實上，這個「據了解」就是一個莫須有的障眼法。

民進黨的黨機構和由其操控的政治機器也紛紛採取了類似方法掩飾。

然而，有個詞叫「欲蓋彌彰」，民進黨越是這樣掩飾，越暴露他們的驚慌。結合中國大陸這些年的對台政策變化以及習近平這次有關台灣問題的表述，跡象已經非常明顯，在即將到來的特朗普2.0時代，中國已經做好完全準備，若美台在台灣問題上踢破紅線，中國大陸很可能會一舉動手，徹底解決台灣問題。民進黨當局若不能認清形勢，繼續寄望通過抱美國大腿來實現台獨，即便不被特朗普交易出去，也必將被中國崛起的大潮吞沒。