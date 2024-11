俄烏戰爭終局大哉問：美俄如何「共管」烏克蘭？

特朗普(Donald Trump)勝選後,外界原本預期俄烏戰場很快能停火,卻沒想到會在近日陡然升級。

11月17日,拜登(Joe Biden)以應對朝鮮參戰為由,首度准許烏克蘭以陸軍戰術導彈(ATACMS)打擊俄羅斯,烏克蘭也在19日至20日迅速行動,不只用上美國提供的ATACMS,還加碼英國製造的「風暴之影」(Storm Shadow)。結果雖沒有造成嚴重傷亡,卻是明顯突破某種「紅線」。

而俄羅斯也回以顏色。11月19日普京(Vladimir Putin)簽署總統令,批准新版《俄羅斯聯邦核威懾國家基本政策》,當中擴大了核威懾對象範圍,擴充了須以核手段消除的軍事威脅類型,也對俄羅斯考慮使用核武器作出回應的具體情況進行說明。這一動作被不少媒體解讀為「降低核打擊門檻」,目的是向華盛頓發出嚴厲警告。

之後情勢再度升高:因為擔心俄羅斯報復,美國和部份西方國家在11月20日暫時關閉駐基輔大使館,中國大使館也在20日發布通知,稱烏克蘭全境處於戰時狀態,安全形勢嚴峻,在烏公民必須做好撤離準備。同日美國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)證實,拜登已批准向烏克蘭提供反步兵地雷,協助烏軍防範俄軍入侵,是繼ATACMS後再開「綠燈」。烏克蘭接著指控,俄羅斯在21日以洲際彈道導彈(ICBM)打擊第聶伯羅(Dnipro)多處關鍵基礎設施。事後雖有美國官員質疑,「俄羅斯用的應是中程導彈而非ICBM」,歐洲市場還是大受震撼:泛歐斯托克600指數(STOXX)持續下跌,跌至8月以來最低水平,投資人也轉向黃金期貨、比特幣和政府債券避險。

雖說目前看來,這輪升級已過高峰,局勢正逐步回歸常態,「如何停戰」的難題卻依然存在。且儘管交手各方「點到為止」,過程緊張還是暴露戰爭護欄的脆弱性,並為衝突終局投下大哉問:一個不完整但高度武裝的烏克蘭,能不能勉強成為美俄共識?

從烏克蘭作為被入侵方的視角來看,其最理想停戰條件當然是收復失地、加入北約,並在政治、軍事、經濟上高度「脫俄入歐」。10月公布的「勝利計畫」就是理想寫照。

根據烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)描述,「勝利計畫」有五個可公開要點和三個暫不公開要點。要點一是確保烏克蘭能在未來無條件加入北約;要點二是提升烏克蘭的防禦能力,方法包括增加烏克蘭的武器裝備、加強烏克蘭的國防工業、提升烏克蘭的防空能力、取消對武器的使用限制;要點三是建立對俄威懾,包括在烏克蘭境內全面部署非核戰略威懾軍備,來確保烏克蘭不受俄羅斯軍事威脅;要點四是與美國、歐盟以及其他盟國簽署協議,允許共同投資和使用烏克蘭的自然資源;要點五是讓烏克蘭武裝部隊取代目前派駐歐洲的部分美軍。

整體來說,「勝利計畫」展示了對烏克蘭的理想規劃:擊退俄軍,並以加入北約為起點,與歐美在軍事、經濟上深度綑綁,最終成為歐陸的抗俄橋頭堡。

只是從現實條件來看,「勝利計畫」的處境恐怕就像烏克蘭的悲慘宿命,其結局掌握在美俄兩大國手中,而非操之在己。當中「擊退俄軍」這個前提,就是幾乎無法實現的艱難挑戰。一來,俄羅斯已經多次表明,「佔領地入俄」就是自己的談判底線;二來,即便西方軍援能讓烏克蘭抗俄兩年,烏方的有生力量也不可能無止境消耗。

根據與烏克蘭國防部關係密切的軍事衝突追蹤組織DeepStateMAP數據,自今年8月起,俄軍已經佔領烏克蘭1,200多平方公里土地,這是烏軍目前佔領庫爾斯克州面積的兩倍,也是俄軍2022年開戰以來的最快推進。《紐約時報》指出,烏軍之所以不斷敗退,是因為俄軍已摸索出有效但代價高昂的戰術:通過小規模步兵攻擊向前推進,以人員換取土地,而烏克蘭由於兵源不足,所以不得不在前線熱點間調動部隊,來避免防線崩潰。但即便如此,這也不是長久之道,據位於基輔的安全智庫國防戰略中心(CDS)估計,到了12月,「前線可能會從目前位置向西移動30至35公里」。

因此即便澤連斯基曾反覆重申,「不接受凍結衝突或領土換和平」,但以俄軍已經佔領烏克蘭近20%國土、不僅無意歸還加速推進來看,犧牲領土完整雖是烏克蘭極不樂見的發展,卻也恐怕是必須接受的現實。或許正因如此,澤連斯基已在11月20日受訪時首度鬆口,烏克蘭將以外交而非軍事途徑收復克里米亞。

這一表態看似心懷希望,其實等同放棄「不接受凍結衝突或領土換和平」的長期堅持,因為如果克里米亞能被「外交途徑」收復,俄羅斯也就不會從2014年佔領該地至今。雖說澤連斯基也強調,「烏克蘭不會在法律上承認任何被佔領地屬於俄羅斯」,但這種聲明的現實意義微乎其微,因為俄羅斯要的本就不是烏克蘭的公開承認,而是事實上的被迫默認,也就是放棄武力收復失地。

當然,澤連斯基受訪只提克里米亞、沒有論及其他被佔領地,但這不表示「克里米亞模式」不能擴大適用,因為這一模式的基礎就在於:俄羅斯的佔領已是既成事實,且烏克蘭窮盡所有努力都無法改變,2014年後的克里米亞如此,2022年後的四州失地亦然。

因此不論基輔甘願與否,從眼下戰場現實來看,烏克蘭的分裂已成定局。

如此一來,「勝利計畫」就直接面對下個問題:如果烏克蘭被迫「領土換和平」,能不能也為自己換來「北約門票」?

如前所述,烏克蘭希望在戰後高度綁定歐美,加入北約就是起點。而從現實發展來看,加入北約也可以是某種「戰後補償」,有助安撫不滿民意,緩衝烏克蘭政府可能遭遇的輿論反彈。

一直以來,烏克蘭民意都是俄羅斯併吞意志的反面鏡像。回顧2014年爆發、作為俄烏戰爭序曲的頓巴斯內戰,不論俄羅斯究竟發揮多少主導作用,從莫斯科決定策應親俄民兵開始,這場「起義」就注定走向俄羅斯的實質併吞;但烏克蘭政府基於內部民意,也始終堅持對頓巴斯的主權要求,並且強烈反對任何形式的領土分裂,這就導致俄羅斯的「無痛併吞」難以達成,《明斯克協議》也在8年反覆撕扯後,被更大規模的全面戰爭徹底絞碎。

接著毫無疑問,2022年爆發的俄烏戰爭又將烏克蘭民族情緒推向新高點,烏方輿論普遍認為捍衛領土完整就是維繫國家尊嚴,所以拒不同意「領土換和平」,這也成為基輔持續戰鬥的理由之一。但經過兩年戰火的殘酷洗禮,前述輿論態勢已有所軟化,例如根據基輔國際社會學研究所(Kyiv International Institute of Sociology,KIIS)2024年5月16日至22日民調,雖說反對割讓領土的民意還是高達55%,卻已有32%同意某種形式的領土讓步,這一數據與一年前的10%、去年底的19%相比有所成長。美國民調機構蓋洛普(Gallup)今年8月至10月民調更顯示,有高達52%的烏克蘭人希望國家盡快通過談判結束戰爭,且這一群體中也有52%同意烏克蘭「做出一些領土讓步」。

從這個民意結構來看,「領土換和平」已從不能接受變為可以討論,如果又在這個基礎上爭取到「北約門票」,烏克蘭政府將能最大程度降低輿論不滿。只是問題在於,通往北約的路必須經過華盛頓。

從美國視角來看,烏克蘭無疑是北約東擴的最關鍵拼圖,因為這等於顛覆烏克蘭在地緣上的緩衝區角色,讓北約與俄羅斯直接接壤。如此一來,不僅莫斯科會面臨更大的圍堵壓力,美國也更能推進長期目標:阻止俄羅斯在東歐、黑海的重新崛起,從而確保華盛頓在這些區域的話語權,同時鞏固美國在全球安全事務的領導地位。

此外,烏克蘭入約也有助美國強化對於歐洲的安全宰制。回顧北約在蘇聯解體後的數次東擴,包括1999年的捷克、匈牙利、波蘭,2004年的保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞,2009年的阿爾巴尼亞、克羅地亞,2017年的蒙特內哥羅,2020年的北馬其頓,2023年的芬蘭,2024年的瑞典,基本上北約每東擴一次,美國在歐洲安全框架的角色就上升一分,對於歐洲盟國的戰略掌控也同樣深化。

但高報酬的背後往往伴隨高風險,烏克蘭入約對美國的好處顯而易見,壞處卻也一目了然:根據《北大西洋公約第五條》,對北約任一成員國的武裝攻擊,都將被視作對於聯盟的整體攻擊。有鑑於烏克蘭對俄羅斯的地緣、文化角色特殊,一旦前者真的加入北約,俄羅斯必然不會坐視不理,2022年的戰爭爆發便有俄羅斯基於前述考量的「先發制人」。

而未來即便俄烏停火、劃定非軍事區,兩國前線還是可能爆發小規模衝突或各種形式的對峙。因此烏克蘭一旦加入北約,美國未來不僅要承擔更多防衛義務,還有機率「被召喚到歐洲戰場」。這在特朗普主政、美國也希望聚焦印太圍堵中國的背景下,恐怕不是一個理想圖景。11月19日開始的一輪俄烏緊張,基本上就是對未來的某種預演。

歐洲成員國當然更是意見分歧。基本上同意烏克蘭加入北約,就意味著可能在未來直接與俄羅斯發生軍事對抗,這等於是將整個歐洲拖在戰爭邊緣上。因此早在2022年戰爭爆發前,長期支持烏克蘭加入北約的成員國,便往往是與俄羅斯有著深仇大恨、反俄傾向明顯的波蘭、波羅的海三國,以及其他與俄羅斯接壤的東歐國家;但與之相較,德國、法國、意大利等就明顯態度保留,原因當然是擔心歐陸安全形勢的惡化,以及本國能源供應受到威脅。

因此雖說要烏克蘭「領土換和平」的主張在西方外交圈已不是秘密,但對於「換到北約門票」的更進一步,各方還是相對謹慎。例如已卸任的北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)就在10月接受《金融時報》採訪時表示,如果要讓烏克蘭加入北約,或許可以仿效1955年的西德模式,「儘管當年德國處於分裂狀態,但只有西德受到北約保護」,且重點在於,「需要有一條線來界定第五條的適用範圍」,言下之意就是必須避免北約與俄羅斯的直接交戰。

研究冷戰的美國歷史學家瑪麗·薩羅特(M. E. Sarotte)也於7月在《外交事務》(Foreign Affairs)雜誌上發表文章,提出北約成員國條款應可「根據具體情況進行調整」,例如挪威在成為創始成員國時就承諾,不會在領土上設立北約基地。如果烏克蘭要加入北約,「應該先定義一個軍事防禦邊界,同意除非邊界受到攻擊威脅,否則不在其領土上永久駐紮北約軍隊或核武器,並且放棄在邊界以外使用武力,除非是自衛」,而這些前提條款應同步告知莫斯科,「屆時吸引俄羅斯接受事實的關鍵將不再是土地換和平,而是北約不在烏克蘭領土上部署基礎設施。」

當然,利弊互見後的關鍵下一步,還是看美國如何抉擇,以及俄羅斯如何反應。

眾所周知,特朗普不僅反對繼續援烏,還在選前誇下海口,稱能在24小時內結束俄烏戰爭。但這更多是選舉考量的民粹語言。目前特朗普團隊尚未正式公布自己的停戰規劃,但根據《華爾街日報》11月6日披露,團隊內部已經形成初步方案,當中包括幾個關鍵點。

第一,敵對行動將在衝突雙方目前取得的階段性成果上停止,這意味著凍結前線,並且沿著前線建立非軍事區;第二,俄羅斯將實控烏克蘭部分領土,基輔必須承諾至少未來20年內不會試圖加入北約;第三,作為對烏克蘭的補償,美國會繼續向烏克蘭提供武器和軍事裝備。

《華爾街日報》也透露,目前特朗普尚未批准衝突的最終解決方案,未來將持續與核心顧問討論。只是如果相關消息為真,特朗普最後也傾向前述版本,這顯然是綜合各種現實考量的折衷路線:烏克蘭的「領土換和平」雖沒有正式換到「北約門票」,卻還是換來美國的實質武裝,可以在一定程度上建立對俄威懾,同時避免北約因為第五條款而被捲入大戰。問題在於,俄羅斯能不能接受這種安排?

首先是所謂「非軍事區」。《華爾街日報》並未透露更多細節,例如非軍事區會否延伸到俄羅斯實控制的所有地區(例如克里米亞半島),不過根據非軍事區的經典定義,衝突雙方必須拆除該地軍事設施,同時禁止部署武裝部隊的單位和編隊、加固地形,以及在該地進行作戰和作戰訓練活動。這種安排如何協調雙方接受,是第一個問題。

此外維持非軍事區的安全秩序可能需要維和部隊。但華盛頓已經明確表示,維和部隊不會有美軍,也不會來自美國資助的國際機構,例如聯合國,那麼籌組責任就會落到歐洲國家肩上,但後者如何在沒有美國支持下拍板細節將是一大問題,包括部隊的組成和規模、指揮權以及法律地位等,因為這畢竟是美國主導的談判方案。如果美歐不針對這個部分先行協商,俄羅斯恐怕很難接受這種談判條件。

再來是領土實控部分。根據《華爾街日報》所述,美國同意俄羅斯保留烏克蘭「部分領土」的實控權,但所謂「部分領土」是否等同目前所有俄佔地,這或許就有待談判決定。只是俄方長期堅持「佔領地入俄」,針對這個議題會否讓步、又能讓步多少,也還在未定之天。

接著是烏克蘭不加入北約的20年期限。這一條款明顯是為安撫烏克蘭、提高烏方談判意願所設,說得更直接,就是不直接封死烏克蘭加入北約的可能,但至少先等20年。只是從俄羅斯的一貫作風出發,其或許會直接假設,20年後將是烏克蘭的機會之窗,自己與其等到那時受制於人,不如這段期間再度「先發制人」,畢竟從沙俄、蘇聯到俄羅斯聯邦,莫斯科已經多次展現這種先動手先贏、哪管結局炸裂的對外思維。

圖為2023年2月23日,俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)出席祖國保衛者日(Defender of the Fatherland Day)的紀念儀式。( Sputnik/Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)