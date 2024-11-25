俄烏戰爭終局大哉問：美俄如何「共管」烏克蘭？
特朗普（Donald Trump）勝選後，外界原本預期俄烏戰場很快能停火，卻沒想到會在近日陡然升級。
11月17日，拜登（Joe Biden）以應對朝鮮參戰為由，首度准許烏克蘭以陸軍戰術導彈（ATACMS）打擊俄羅斯，烏克蘭也在19日至20日迅速行動，不只用上美國提供的ATACMS，還加碼英國製造的「風暴之影」（Storm Shadow）。結果雖沒有造成嚴重傷亡，卻是明顯突破某種「紅線」。
而俄羅斯也回以顏色。11月19日普京（Vladimir Putin）簽署總統令，批准新版《俄羅斯聯邦核威懾國家基本政策》，當中擴大了核威懾對象範圍，擴充了須以核手段消除的軍事威脅類型，也對俄羅斯考慮使用核武器作出回應的具體情況進行說明。這一動作被不少媒體解讀為「降低核打擊門檻」，目的是向華盛頓發出嚴厲警告。
之後情勢再度升高：因為擔心俄羅斯報復，美國和部份西方國家在11月20日暫時關閉駐基輔大使館，中國大使館也在20日發布通知，稱烏克蘭全境處於戰時狀態，安全形勢嚴峻，在烏公民必須做好撤離準備。同日美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）證實，拜登已批准向烏克蘭提供反步兵地雷，協助烏軍防範俄軍入侵，是繼ATACMS後再開「綠燈」。烏克蘭接著指控，俄羅斯在21日以洲際彈道導彈（ICBM）打擊第聶伯羅（Dnipro）多處關鍵基礎設施。事後雖有美國官員質疑，「俄羅斯用的應是中程導彈而非ICBM」，歐洲市場還是大受震撼：泛歐斯托克600指數（STOXX）持續下跌，跌至8月以來最低水平，投資人也轉向黃金期貨、比特幣和政府債券避險。
雖說目前看來，這輪升級已過高峰，局勢正逐步回歸常態，「如何停戰」的難題卻依然存在。且儘管交手各方「點到為止」，過程緊張還是暴露戰爭護欄的脆弱性，並為衝突終局投下大哉問：一個不完整但高度武裝的烏克蘭，能不能勉強成為美俄共識？
烏克蘭的分裂已成定局
從烏克蘭作為被入侵方的視角來看，其最理想停戰條件當然是收復失地、加入北約，並在政治、軍事、經濟上高度「脫俄入歐」。10月公布的「勝利計畫」就是理想寫照。
根據烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）描述，「勝利計畫」有五個可公開要點和三個暫不公開要點。要點一是確保烏克蘭能在未來無條件加入北約；要點二是提升烏克蘭的防禦能力，方法包括增加烏克蘭的武器裝備、加強烏克蘭的國防工業、提升烏克蘭的防空能力、取消對武器的使用限制；要點三是建立對俄威懾，包括在烏克蘭境內全面部署非核戰略威懾軍備，來確保烏克蘭不受俄羅斯軍事威脅；要點四是與美國、歐盟以及其他盟國簽署協議，允許共同投資和使用烏克蘭的自然資源；要點五是讓烏克蘭武裝部隊取代目前派駐歐洲的部分美軍。
整體來說，「勝利計畫」展示了對烏克蘭的理想規劃：擊退俄軍，並以加入北約為起點，與歐美在軍事、經濟上深度綑綁，最終成為歐陸的抗俄橋頭堡。
只是從現實條件來看，「勝利計畫」的處境恐怕就像烏克蘭的悲慘宿命，其結局掌握在美俄兩大國手中，而非操之在己。當中「擊退俄軍」這個前提，就是幾乎無法實現的艱難挑戰。一來，俄羅斯已經多次表明，「佔領地入俄」就是自己的談判底線；二來，即便西方軍援能讓烏克蘭抗俄兩年，烏方的有生力量也不可能無止境消耗。
根據與烏克蘭國防部關係密切的軍事衝突追蹤組織DeepStateMAP數據，自今年8月起，俄軍已經佔領烏克蘭1,200多平方公里土地，這是烏軍目前佔領庫爾斯克州面積的兩倍，也是俄軍2022年開戰以來的最快推進。《紐約時報》指出，烏軍之所以不斷敗退，是因為俄軍已摸索出有效但代價高昂的戰術：通過小規模步兵攻擊向前推進，以人員換取土地，而烏克蘭由於兵源不足，所以不得不在前線熱點間調動部隊，來避免防線崩潰。但即便如此，這也不是長久之道，據位於基輔的安全智庫國防戰略中心（CDS）估計，到了12月，「前線可能會從目前位置向西移動30至35公里」。
因此即便澤連斯基曾反覆重申，「不接受凍結衝突或領土換和平」，但以俄軍已經佔領烏克蘭近20%國土、不僅無意歸還加速推進來看，犧牲領土完整雖是烏克蘭極不樂見的發展，卻也恐怕是必須接受的現實。或許正因如此，澤連斯基已在11月20日受訪時首度鬆口，烏克蘭將以外交而非軍事途徑收復克里米亞。
這一表態看似心懷希望，其實等同放棄「不接受凍結衝突或領土換和平」的長期堅持，因為如果克里米亞能被「外交途徑」收復，俄羅斯也就不會從2014年佔領該地至今。雖說澤連斯基也強調，「烏克蘭不會在法律上承認任何被佔領地屬於俄羅斯」，但這種聲明的現實意義微乎其微，因為俄羅斯要的本就不是烏克蘭的公開承認，而是事實上的被迫默認，也就是放棄武力收復失地。
當然，澤連斯基受訪只提克里米亞、沒有論及其他被佔領地，但這不表示「克里米亞模式」不能擴大適用，因為這一模式的基礎就在於：俄羅斯的佔領已是既成事實，且烏克蘭窮盡所有努力都無法改變，2014年後的克里米亞如此，2022年後的四州失地亦然。
因此不論基輔甘願與否，從眼下戰場現實來看，烏克蘭的分裂已成定局。
美國同不同意烏克蘭加入北約
如此一來，「勝利計畫」就直接面對下個問題：如果烏克蘭被迫「領土換和平」，能不能也為自己換來「北約門票」？
如前所述，烏克蘭希望在戰後高度綁定歐美，加入北約就是起點。而從現實發展來看，加入北約也可以是某種「戰後補償」，有助安撫不滿民意，緩衝烏克蘭政府可能遭遇的輿論反彈。
一直以來，烏克蘭民意都是俄羅斯併吞意志的反面鏡像。回顧2014年爆發、作為俄烏戰爭序曲的頓巴斯內戰，不論俄羅斯究竟發揮多少主導作用，從莫斯科決定策應親俄民兵開始，這場「起義」就注定走向俄羅斯的實質併吞；但烏克蘭政府基於內部民意，也始終堅持對頓巴斯的主權要求，並且強烈反對任何形式的領土分裂，這就導致俄羅斯的「無痛併吞」難以達成，《明斯克協議》也在8年反覆撕扯後，被更大規模的全面戰爭徹底絞碎。
接著毫無疑問，2022年爆發的俄烏戰爭又將烏克蘭民族情緒推向新高點，烏方輿論普遍認為捍衛領土完整就是維繫國家尊嚴，所以拒不同意「領土換和平」，這也成為基輔持續戰鬥的理由之一。但經過兩年戰火的殘酷洗禮，前述輿論態勢已有所軟化，例如根據基輔國際社會學研究所（Kyiv International Institute of Sociology，KIIS）2024年5月16日至22日民調，雖說反對割讓領土的民意還是高達55%，卻已有32%同意某種形式的領土讓步，這一數據與一年前的10%、去年底的19%相比有所成長。美國民調機構蓋洛普（Gallup）今年8月至10月民調更顯示，有高達52%的烏克蘭人希望國家盡快通過談判結束戰爭，且這一群體中也有52%同意烏克蘭「做出一些領土讓步」。
從這個民意結構來看，「領土換和平」已從不能接受變為可以討論，如果又在這個基礎上爭取到「北約門票」，烏克蘭政府將能最大程度降低輿論不滿。只是問題在於，通往北約的路必須經過華盛頓。
從美國視角來看，烏克蘭無疑是北約東擴的最關鍵拼圖，因為這等於顛覆烏克蘭在地緣上的緩衝區角色，讓北約與俄羅斯直接接壤。如此一來，不僅莫斯科會面臨更大的圍堵壓力，美國也更能推進長期目標：阻止俄羅斯在東歐、黑海的重新崛起，從而確保華盛頓在這些區域的話語權，同時鞏固美國在全球安全事務的領導地位。
此外，烏克蘭入約也有助美國強化對於歐洲的安全宰制。回顧北約在蘇聯解體後的數次東擴，包括1999年的捷克、匈牙利、波蘭，2004年的保加利亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞，2009年的阿爾巴尼亞、克羅地亞，2017年的蒙特內哥羅，2020年的北馬其頓，2023年的芬蘭，2024年的瑞典，基本上北約每東擴一次，美國在歐洲安全框架的角色就上升一分，對於歐洲盟國的戰略掌控也同樣深化。
但高報酬的背後往往伴隨高風險，烏克蘭入約對美國的好處顯而易見，壞處卻也一目了然：根據《北大西洋公約第五條》，對北約任一成員國的武裝攻擊，都將被視作對於聯盟的整體攻擊。有鑑於烏克蘭對俄羅斯的地緣、文化角色特殊，一旦前者真的加入北約，俄羅斯必然不會坐視不理，2022年的戰爭爆發便有俄羅斯基於前述考量的「先發制人」。
而未來即便俄烏停火、劃定非軍事區，兩國前線還是可能爆發小規模衝突或各種形式的對峙。因此烏克蘭一旦加入北約，美國未來不僅要承擔更多防衛義務，還有機率「被召喚到歐洲戰場」。這在特朗普主政、美國也希望聚焦印太圍堵中國的背景下，恐怕不是一個理想圖景。11月19日開始的一輪俄烏緊張，基本上就是對未來的某種預演。
歐洲成員國當然更是意見分歧。基本上同意烏克蘭加入北約，就意味著可能在未來直接與俄羅斯發生軍事對抗，這等於是將整個歐洲拖在戰爭邊緣上。因此早在2022年戰爭爆發前，長期支持烏克蘭加入北約的成員國，便往往是與俄羅斯有著深仇大恨、反俄傾向明顯的波蘭、波羅的海三國，以及其他與俄羅斯接壤的東歐國家；但與之相較，德國、法國、意大利等就明顯態度保留，原因當然是擔心歐陸安全形勢的惡化，以及本國能源供應受到威脅。
因此雖說要烏克蘭「領土換和平」的主張在西方外交圈已不是秘密，但對於「換到北約門票」的更進一步，各方還是相對謹慎。例如已卸任的北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）就在10月接受《金融時報》採訪時表示，如果要讓烏克蘭加入北約，或許可以仿效1955年的西德模式，「儘管當年德國處於分裂狀態，但只有西德受到北約保護」，且重點在於，「需要有一條線來界定第五條的適用範圍」，言下之意就是必須避免北約與俄羅斯的直接交戰。
研究冷戰的美國歷史學家瑪麗·薩羅特（M. E. Sarotte）也於7月在《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌上發表文章，提出北約成員國條款應可「根據具體情況進行調整」，例如挪威在成為創始成員國時就承諾，不會在領土上設立北約基地。如果烏克蘭要加入北約，「應該先定義一個軍事防禦邊界，同意除非邊界受到攻擊威脅，否則不在其領土上永久駐紮北約軍隊或核武器，並且放棄在邊界以外使用武力，除非是自衛」，而這些前提條款應同步告知莫斯科，「屆時吸引俄羅斯接受事實的關鍵將不再是土地換和平，而是北約不在烏克蘭領土上部署基礎設施。」
當然，利弊互見後的關鍵下一步，還是看美國如何抉擇，以及俄羅斯如何反應。
俄羅斯會接受嗎
眾所周知，特朗普不僅反對繼續援烏，還在選前誇下海口，稱能在24小時內結束俄烏戰爭。但這更多是選舉考量的民粹語言。目前特朗普團隊尚未正式公布自己的停戰規劃，但根據《華爾街日報》11月6日披露，團隊內部已經形成初步方案，當中包括幾個關鍵點。
第一，敵對行動將在衝突雙方目前取得的階段性成果上停止，這意味著凍結前線，並且沿著前線建立非軍事區；第二，俄羅斯將實控烏克蘭部分領土，基輔必須承諾至少未來20年內不會試圖加入北約；第三，作為對烏克蘭的補償，美國會繼續向烏克蘭提供武器和軍事裝備。
《華爾街日報》也透露，目前特朗普尚未批准衝突的最終解決方案，未來將持續與核心顧問討論。只是如果相關消息為真，特朗普最後也傾向前述版本，這顯然是綜合各種現實考量的折衷路線：烏克蘭的「領土換和平」雖沒有正式換到「北約門票」，卻還是換來美國的實質武裝，可以在一定程度上建立對俄威懾，同時避免北約因為第五條款而被捲入大戰。問題在於，俄羅斯能不能接受這種安排？
首先是所謂「非軍事區」。《華爾街日報》並未透露更多細節，例如非軍事區會否延伸到俄羅斯實控制的所有地區（例如克里米亞半島），不過根據非軍事區的經典定義，衝突雙方必須拆除該地軍事設施，同時禁止部署武裝部隊的單位和編隊、加固地形，以及在該地進行作戰和作戰訓練活動。這種安排如何協調雙方接受，是第一個問題。
此外維持非軍事區的安全秩序可能需要維和部隊。但華盛頓已經明確表示，維和部隊不會有美軍，也不會來自美國資助的國際機構，例如聯合國，那麼籌組責任就會落到歐洲國家肩上，但後者如何在沒有美國支持下拍板細節將是一大問題，包括部隊的組成和規模、指揮權以及法律地位等，因為這畢竟是美國主導的談判方案。如果美歐不針對這個部分先行協商，俄羅斯恐怕很難接受這種談判條件。
再來是領土實控部分。根據《華爾街日報》所述，美國同意俄羅斯保留烏克蘭「部分領土」的實控權，但所謂「部分領土」是否等同目前所有俄佔地，這或許就有待談判決定。只是俄方長期堅持「佔領地入俄」，針對這個議題會否讓步、又能讓步多少，也還在未定之天。
接著是烏克蘭不加入北約的20年期限。這一條款明顯是為安撫烏克蘭、提高烏方談判意願所設，說得更直接，就是不直接封死烏克蘭加入北約的可能，但至少先等20年。只是從俄羅斯的一貫作風出發，其或許會直接假設，20年後將是烏克蘭的機會之窗，自己與其等到那時受制於人，不如這段期間再度「先發制人」，畢竟從沙俄、蘇聯到俄羅斯聯邦，莫斯科已經多次展現這種先動手先贏、哪管結局炸裂的對外思維。
最後是美國持續武裝烏克蘭，這恐怕是莫斯科最介意的部分。如前所述，烏克蘭之所以積極爭取「北約門票」，除了緩衝輿論反彈外，也是意在綁定歐美，因為對位處歐俄之間的烏克蘭烏來說，領土讓步並不能解決國家走向的深層問題。回顧蘇聯解體後的一系列發展，俄烏矛盾既源於兩族歷史仇怨，也與俄羅斯長年將烏克蘭視為某種勢力範圍、希望基輔保持中立放棄融入西方國際體系有關；而美國出於遏制俄羅斯再崛起的長遠考量，也不會放棄拉攏、甚至改造基輔這顆旗子。
因此領土問題其實遠非俄烏衝突本體，倒是2004年、2014年兩場顏色革命所反映的「脫俄入歐」趨勢，以及美俄近年的持續交惡，恐怕才是進一步催化衝突的關鍵。回顧戰爭初期俄羅斯提出的談判條件，其實正是前述焦慮的反映，包括要求烏克蘭放棄加入北約、將俄語作為第二官方語言、承認俄羅斯對克里米亞半島的主權、承認烏東兩「共和國」獨立、去納粹化與去軍事化，其實莫斯科想要的並非區區頓巴斯，而是整個烏克蘭的徹底「芬蘭化」。
因此烏克蘭暫時的領土讓步，其實不能化解觸發戰爭的最深層結構：美俄都對烏克蘭存在領土之外的宏觀戰略目標。如果美國同意基輔20年不加入北約，卻在戰後持續武裝烏克蘭，那麼看在俄羅斯眼中問題還是沒有解決，甚至比戰前更糟。
不過整體來說，這也是俄羅斯應對烏克蘭不得其法的長期縮影：基本上蘇聯解體後，莫斯科就越來越難對基輔施加影響與壓力，也很難限制後者進一步靠攏西方，不論原因究竟是烏克蘭民族主義或美國的暗中煽動，至少現實情況就是如此。而過程當中俄羅斯雖曾軟硬兼施，以各種方式希望基輔回頭，卻始終不得其門而入，於是其選擇了「強渡關山」的終極解決方案。
例如烏克蘭爆發兩場顏色革命、親俄勢力持續衰弱後，俄羅斯便在2014年併吞克里米亞，介入頓巴斯內戰，但從後續發展來看，這麼做既沒能阻止親歐派當權、也沒能助推親俄派掌權，反而是讓烏克蘭更加堅定「脫俄入歐」，不管政治軍事，還是文化教育。接著俄羅斯又在2022年孤注一擲，想用全面戰爭逼迫基輔簽署城下之盟、直接同意芬蘭化，沒想到烏克蘭還是拒不同意，寧可全民血戰、犧牲國家經濟與一代人的發展未來，也要打這場根本不會贏的戰爭，俄軍則在過程當中一度手忙腳亂，不僅前期被烏軍反攻收復哈爾科夫等地成功，普京也因此被迫宣布動員，最後還牽引出2023年的瓦格納兵變。
整體來說，如果所謂「特別軍事行動」的目標僅僅是支解烏克蘭，那麼莫斯科毫無疑問做到了；但如果這場耗時近3年的慘烈戰爭，其實意在扭轉烏克蘭的反俄趨勢、同時阻止北約東擴的戰略包圍，從當下結果來看，莫斯科難言成功，因為經此一役烏克蘭親俄派的政治空間不增反減，且戰爭直接導致了北約的再度東擴：芬蘭與瑞典都以俄羅斯威脅為由，先後入約。更不要提戰爭對俄羅斯戰略與經濟的嚴重壓縮與衝擊：在對外關係上，美俄關係、俄歐關係都因此受創，曾經的「歐亞雙頭鷹」暫時只剩「向東看」的選項；而西方制裁雖沒有擊潰普京政權，卻讓俄羅斯經濟持續扭曲畸形，即便未來俄烏停戰，制裁重擔也是短期難消。
當然，這場戰爭也嚴重摧殘烏克蘭，停戰之後烏軍必須休養一段時間，但也正因如此，美國的武裝程度就是對俄威懾的重要關鍵。於是烏克蘭局勢兜兜轉轉一大圈，最後還是回到美俄對峙的恐怖平衡，只是過去經驗已經表明，這種恐怖平衡無法阻止雙方不斷「越線」，例如美國支持烏克蘭顏色革命、俄羅斯併吞克里米亞。歸根結柢，雙方都不安於現狀也不肯退讓、雖都敢於加碼卻又無法徹底擊退對方，這種長期對壘從蘇聯解體後發展至今，導致了烏克蘭眼下的東西分裂、鮮血流淌。
回到如何停戰的大哉問，烏克蘭雖是戰場當事國，卻既無法保全領土、更難以主導談判；而美俄雖然都想停戰，卻又對戰後秩序安排莫衷一是。不過進入最終回合，真正關鍵恐怕就是美俄雙方中，那「更想停戰」一方的讓步，才能推動停火契機的真正到來。只是烏克蘭如今局面就像歐洲朝鮮，停戰不代表基輔從此自由，不管最後美俄誰進誰退，雙方都將繼續未完的棋局，「共管」烏克蘭的血色大地。