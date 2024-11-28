特朗普的芬太尼之戰：形同清道光皇帝廣東禁煙

特朗普（Donald Trump）在社交媒體發帖，把芬太尼（Fentanyl）輸入和關稅掛鈎，威脅對墨西哥和加拿大徵收25%關稅，對中國徵收10%關稅。

因為特朗普有打貿易戰的「前科」，大選期間又念念不斷要祭起關稅武器，聲稱要對中國商品徵收60%的誇張關稅，不少人遂被關稅牽引，把焦點放到了徵稅問題上，認為特朗普是以芬太尼為由，故意找藉口徵稅，要發動新一輪貿易戰。

事實上，特朗普的初衷可能並非如此。因為仔細分析特朗普威脅徵稅的兩則媒體聲明不難發現，他的目的是為了解決芬太尼輸入，不是為了徵稅。威脅徵稅只是手段，是為了施壓中國、墨西哥和加拿大配合管制芬太尼輸入。他寄望於通過這種辦法來遏制美國氾濫的芬太尼濫用問題。

為解決芬太尼輸入問題，特朗普威脅上任後對墨西哥和加拿大輸美產品徵收25%關稅。

為解決芬太尼輸入問題，特朗普威脅上任後中國輸美產品徵收10%關稅。

這種用徵稅威脅，極限施壓的玩法，既充斥着特朗普商人特色的交易思維，又和關稅這樣的政策性工具相結合，非常有特朗普特色。

中國在回應此事和特朗普團隊互動時，一定要注意他的核心訴求是什麼，要圍繞住他的核心訴求互動，千萬不要像一些聽風是雨的媒體分析人士一樣，被「關稅」兩個字牽走了。

那麼，為什麼特朗普會在芬太尼問題上使出極限施壓手段？因為與芬太尼有關的藥品濫用在美國非常嚴重，很多人使用成癮，每年因此造成大量死亡，已經成為一個非常嚴重的社會問題。

如何解決這個問題，是特朗普第一任期對華政策的重要面向，也是他第二次競選的政策主軸之一，他必須得兑現這個承諾。

另外，特朗普在本質上是個保守主義者，他是真的希望美國能走出芬太尼泥潭，這是他和民主黨拜登不一樣的地方。在此前的各種演講中，特朗普都對芬太尼深惡痛絕，還多次公開讚揚中國在國內相關產品管理上的嚴厲做法，比如通過死刑來震懾毒販，認為美國也應該採取類似措施解決這個問題。

但特朗普在國內做不到像中國這樣嚴管，他只能「內病外治」，解決問題的思路，和當年清朝道光皇帝禁煙有點像。清朝當時也面臨嚴峻的鴉片輸入問題，導致大量白銀外流，人民吸食鴉片成癮後喪失勞動能力，中小業者大量破產，經有識之士大聲疾呼，道光帝遂啟用了林則徐等大臣到鴉片輸入重地廣東實施禁煙。

清廷派林則徐南下禁煙，林在虎門銷煙，成為鴉片戰爭導火線。（鴉片戰爭博物館圖片）

但囿於當時清朝的社會管理機制無法穿透到底層個人，加上經營鴉片的暴力又吸引了大量有門路的非法商人乃至地方官僚介入，根本無法在社會需求面徹底禁絕，道光帝及林則徐等也只能把重點放到了鴉片輸入問題上，希望通過禁絕鴉片輸入來解決問題，於是就有了後來的虎門銷煙和鴉片戰爭。

如今中國、墨西哥、加拿大等國，絕無當時大英帝國通過販賣鴉片平衡貿易的需求，中墨加也沒有通過軍事手段施壓美國打開國門的意願和能力。但是從美國解決問題思路的角度看，特朗普今日之舉和道光皇帝其實並無二致，二者都是因為社會內部管理機制問題，無法從加強內部禁管和遏制需求入手，只能把焦點放到輸入管理上。

特朗普就認為，芬太尼氾濫主要是外部輸入造成的，而輸入的管道又主要是中、墨、加三國，所以他就使出慣用的極限施壓招數，威脅中、墨、加三國，配合美國加強對芬太尼輸入問題進行管理，否則就徵稅。

就像當年道光皇帝禁煙失敗一樣，特朗普用這個思路來禁芬太尼，必然是成功不了的。但是他沒辦法，在美國的機制性困境下，他只能這樣做。所以有很大可能，中、墨、加三國最終還是得面對關稅問題，在配合美國進一步強化芬太尼管制的同時，在關稅上和特朗普再開戰場博弈。