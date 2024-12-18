以色列撕下遮羞布開始裸奔！

以色列總理內塔尼亞胡12月17日首次現身戈蘭高地具有戰略意義的敘利亞赫爾蒙山山頂。在這裏，他召開了安全會議，檢閲軍隊部署。

內塔尼亞胡這一舉動和兩天前12月15日以色列總理辦公室發表聲明稱，將投資擴建以控戈蘭高地上的猶太人定居點的目的如出一轍，吞下整個戈蘭高地。

這已經不是撕毀協議突破戈蘭高地安全區這麼簡單，而是赤裸裸的侵略和佔領。

阿薩德政權倒台後，12月8日以色列軍隊出兵佔領了位於戈蘭高地的敘利亞哨所。面對國際社會的譴責，以色列大使對外發函說這只是暫時的解決辦法，因為出現了出現真空。彼時美國也為以色列遮掩，稱不是「永久性」佔領緩衝區，美方支持各方維護1974年脱離接觸協議。

路透社2024年12月9日從以色列軍方獲得的影片截圖顯示，以色列士兵在敘利亞南部一個地點執行任務。（Reuters）

但是12月9日內塔尼亞胡在新聞發布會上公開稱，戈蘭高地將永遠是以色列「不可分割的一部分」。伴隨着數百次空襲，敘利亞軍事安全系統尤其是防控體系被以色列摧毀。以色列軍隊對戈蘭高地的控制已經不只是佔領敘利亞在安全區的哨所，位於敘利亞領土上的赫爾蒙山山頂也被以色列佔有。

至此，以色列達到吞下整個戈蘭高地的目的！

儘管國際社會一片反對，但是身着防彈背心現身赫爾蒙山山頂的內塔尼亞胡，興高采烈、神采奕奕。吃掉敘利亞的領土，乾脆又直接，絲毫不覺得羞恥。

2024年12月11日，從戈蘭高地的一側可看到，數輛以色列坦克和軍車停靠在敘利亞和戈蘭高地之間的停火線。（Reuters）

吃到嘴裏的領土能吐出來嗎？不能！以色列早就對戈蘭高地垂涎三尺。控制了戈蘭高地，尤其是控制戈蘭高地的制高點赫爾蒙山，相當於俯瞰整個敘利亞，擁有絕對的軍事優勢。不僅伊朗同黎巴嫩真主黨透過敘利亞進行武器運輸補給的通道被切斷，伊朗也在以色列的威懾範圍之內。

敘利亞內亂之際，以色列出兵是絕好的時機。更為重要的是，即將上台的特朗普政府和拜登政府在中東問題上的立場不同。特朗普2019年第一任期時公開簽署總統公告承認以色列對戈蘭高地擁有主權。有特朗普撐腰，內塔尼亞胡已經不需要顧忌其他國家的看法。已經不需要遮羞布！

過去一年多來，表面上看，以色列取得了從軍事上對哈馬斯、黎巴嫩真主黨、敘利亞的勝利，以色列和伊朗的這一輪鬥爭，以色列完勝。

2024年12月16日，從以色列邊境一側可以看到，加沙在在遇襲後冒起煙霧。（Reuters）

但這是建立在以色列在加沙推行種族滅絕，在黎巴嫩進行突破道德底線的襲擊的基礎上的。對敘利亞領土的直接佔領，更是連遮羞布都不需要的裸奔行動。

伊朗慘敗，沙特等遜尼派國家籍籍無名，以色列獨領風騷、大展神威，這種鬥爭的局面只是暫時的。

從更加長遠的未來看，以色列的安全危機並不能通過在地區軍事鬥爭中獲得短暫優勢來解決。以色列可以延緩美國從中東戰略撤離的步伐，但以色列必須回答如何沒有美國助力的情況下屹立於中東。作為一個小國，無論如何其整體力量都不足以長久對抗整個地區。