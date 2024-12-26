拜登欲給普京「最後一擊」　效果如何令人質疑

美媒24日報道，拜登（Joe Biden）政府正打算對俄羅斯實施新一輪重大制裁措施。擬議的制裁主要針對非西方國家運輸俄羅斯石油的國際船隻，即所謂的「暗影艦隊」。同時還將制裁尚未被制裁的俄羅斯石油出口商，並可能撤銷銀行處理俄羅斯能源交易的許可證。

媒體報道說，此舉旨在對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的戰爭資金進行「最後一擊」，同時為即將上任的美國當選總統特朗普（Donald trump) 團隊在俄烏衝突談判中提供籌碼。

臨近卸任的拜登，正抓緊利用最後時間，全面加強對俄羅斯的制裁和懲罰措施。

11月21日，美國曾宣佈對俄羅斯天然氣工業銀行、50多家俄羅斯中小銀行、40多家俄羅斯證券機構和15名俄羅斯金融官員實施制裁，導致俄羅斯盧布兑美元匯率暴跌，金融狀況雪上加霜。

軍事層面，拜登政府還祭出對烏克蘭的三大突破性支持舉措。首先允許少數美國國防承包商進入烏克蘭，直接在烏克蘭境內修理美國製造的武器系統。其次是允許烏克蘭使用美國陸軍戰術導彈系統（ATACMS）攻擊俄羅斯境內的目標。第三是允許烏克蘭使用美製反步兵地雷遏制俄羅斯在地面戰場上的進展。

不過，因為拜登政府還有不到1個月時間就要下台，正等候上任的特朗普在俄烏戰場上和拜登的立場完全相反，美國的這些制裁措施能在多大程度上扭轉戰局令人質疑。而另一方面，俄羅斯現在則完全掌握了戰場主動，正對侵入庫爾斯克的烏軍進行全面包圍。

2024年8月20日，由烏克蘭軍方發布的影片顯示，烏軍在俄羅斯庫爾斯克州Malaya Loknya進行戰鬥的情形。（95th Air Assault Brigade/Handout via REUTERS）

如果拜登政府的這些措施是在兩年之前，俄羅斯大規模進攻遇挫，前線兵敗如山倒，匆忙向烏東部撤退收縮的時候祭出，那麼對烏克蘭，當時會如天神助力，對俄羅斯和普京，則是無法想象的災難性後果。

若當時拜登有現在這等勇氣，俄羅斯不僅可能完全失掉戰場成果，搞不好連2014年吞併的克里米亞也會失去。那麼普京政權的合法性，必將在俄羅斯國內面臨巨大壓力。美國想要達成的政治與戰略目的，可能早就實現了。

事實上，烏克蘭此前已經多次請求這些武器和政策，英法在今年春天也向美國施壓，要求加大對烏援助，美國允許烏克蘭在俄羅斯領土上使用遠程打擊導彈。

但是因為拜登的懦弱本性，擔憂直接攻擊俄羅斯本土會激化矛盾難以收場，遲遲不同意降低烏克蘭武器使用下線，對烏克蘭各種限制，直到在執政的最後關頭，為鞏固自己的戰爭遺產，才做出突破性決定，但是到這個時候已經晚了。

拜登和特朗普對俄烏衝突的立場不同，拜登希望藉由代理人戰爭削弱俄羅斯。特朗普則把戰場看成是美國的經濟負擔，不希望深陷戰爭，急於結束俄烏衝突並重建與俄羅斯普京的關係。拜登的最後狂飆可能會增加特朗普終結俄烏衝突的難度，但是想扭轉戰爭進程已不可能。