在台灣問題上　拜登創造了一個極其瘋狂的記錄

即將卸任的拜登政府正在推動台海緊張局勢路上最後狂飆，有媒體總結了拜登任期以來的對台軍售清單，截至目前，高達19起，創造了台美斷交以來單一任期美國總統對台軍事的次數紀錄。

因為拜登還有不到一個月離任，以他目前的軍售頻率，不排除這個紀錄還有可能被他再次改寫。

美國防部監察長辦公室在2024年9月13日發布調查報告，圖為報告中展示的受到水浸的送往台灣的美國武器。（X@DoD_IG）

從19次對台軍售清單（見文末）可以看出，第一：俄烏戰爭是拜登政府加快對台軍售的一個巨大刺激因素。

拜登於2021年1月20日正式走馬上任。在整個2021年，只有一筆對台軍售。俄烏戰爭爆發前，拜登政府於2022年2月7日又完成一筆對台軍售，為愛國者導彈的工程勤務業務，價值為1億美元。也即是說，在俄烏戰爭爆發前，拜登政府總共只有兩次對台軍售。而且其中一筆還是售後維護，不算真正的新開售武項目。

但是，俄烏戰爭於2022年2月24日爆發後，拜登政府明顯加大了對台售武力度。除戰前一筆不算，僅在戰爭爆發後2022年當年，就完成6筆對台軍售，平均每兩月完成一筆。

第二，美國對台軍售的武器水平在不斷提升，而且極具針對性。

台灣向美國採購共108架M1A2T主力坦克。（美國陸軍官網）

對比19次軍售可以發現，2022年之前，美國對台軍售主要以此前售賣武器的零部件和維護、升級項目為主。但是進入2023年，水平開始明顯升級。特別是2023年3月1日6.19億美元的導彈系統，8月23日的紅外線追蹤搜索項目，都是具有很高科技含量的先進武器系統。

進入2024年，就更不得了。我們看2024年7筆軍售中的5筆都是具有極高科技含量，極具針對性的先進武器系統。包括：F-16戰機數據鏈系統，彈簧刀自殺式無人機以及反裝甲無人機，NASAMS國家先進導彈防空系統，以及戰術區域通信系統等等。這些武器系統不僅科技水平高，而且都在俄烏戰場經過實戰檢驗。

第三，隨着拜登任期即將結束，拜登更進一步加快了對台軍售速度。

進入2024年，也就是拜登任期最後一年，他又進一步加快了對台軍售頻率。迄今為止，在一年內已經軍售7次！超過此前三年中的任何一年。特別是在拜登聲明退出競選，推出賀錦麗代表民主黨參選後，因為沒有了連任壓力，也不用擔心以後的中美關係，拜登大大提高了對台軍售力度。9月、10月、11月、12月，連續4個月，每個月都有一筆軍售。很快就連續創造了台美斷交以來，美國總統對台軍售的次數紀錄。而且軍售金額和武器系統水平也在不斷升級。

台灣駐美代表俞大㵢（左）與美國在台協會執行理事藍鶯（右）簽署《美台國際發展合作備忘錄》。（台灣駐美代表處提供）

以這個軍售頻率，接下來一個月內，拜登政府會不會再推出一到兩筆對台軍售項目，從而在單一任期達到或超過20筆，很難說。

拜登在任期最後不斷加碼升級對台軍售的做法，和他對烏克蘭的軍援軌跡異曲同工。此前兩年多，拜登一邊軍事援助烏克蘭，一邊給烏克蘭設下種種要求，不讓烏克蘭用美援武器襲擊俄境內縱深目標。但選舉失敗後，他不僅批准烏克蘭可用美援武器襲擊俄境內目標，為烏克蘭提供反步兵地雷，還批准美國武器供應商可以直接到烏境內進行武器維修。

這種到任期最後無所顧忌，不斷加碼升級對台軍售，不斷推高地區緊張局勢的做法，簡直就是法王路易十五「我死之後哪管洪水滔天」的現代翻版。這樣不負責任的政治人物領導美國主導世界事務，全球局勢怎麼可能不陷入動盪對立？