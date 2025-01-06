特朗普2.0｜中美關稅戰　港反迎機遇　供應鏈之父倡「四流」布局

香港位居貿易要衝，然近年卻光環漸失，碼頭吞吐量跌出全球十大，引得市民興悲歌之歎。偏雪上加霜，特朗普將正式入主白宮，其競選時便已放話，將對華大舉加徵關稅，本港居於其中，恐亦難獨善其身。



不過，出身本港，被譽為「現代供應鏈之父」的美國史丹福大學商學院運營、資訊及科技Thoma講座教授李效良，卻力排眾議，撐危中有機。他認為，環球對中美關係緊張的憂慮，反給香港帶來機遇，明言香港可從供應鏈理論中的「四流」部署，擔任全球貿易的控制中心。



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貿易戰引發供應鏈重整 港居中反迎機遇

供應鏈理論中，素有「三流合一」之說，即物流、資金流、資訊流。李效良坦然承認，香港受面積影響，物流難免受限。貿易戰前，中國內地已然成為「世界工廠」，商品製造裝箱都在深圳、上海等地即可完成，不必經過香港，港吞吐量難免受壓。

但貿易爭端，繼而引發供應重整，邁向「中國+N」的路徑，即令加工、裝配等僅需勞動資源的流程，移送至印度、越南等國完成，貨物將流向東南亞等地再加工。而東南亞許多國家港口尚不成熟，香港居於其中，優勢就會較深圳港等更顯著。

再談資金流，李效良直言，傳統的大型企業，可以借貸補充資金，但重整後，印尼、菲律賓、柬埔寨等國家，以中小型工廠為主，融資更為困難。此時作為國際金融中心的香港，資金流的優勢就可彰顯。

李效良相信，東南亞許多國家港口尚不成熟，香港居於其中，優勢就會較深圳港等更顯著。（資料圖片）

港可作「資訊流」控制中心 AI想象空間巨大

最重要的，便是資訊流，李效良指出，供應鏈流程越複雜，對資訊的要求就越高，香港可作為控制中心存在。而在資訊流中，數據又只是表面，相信香港對於東南亞、美國等認知，將勝於內地城市。

依照多年在美國生活的經驗，他續解釋稱，美國出入會有重重關卡要求，例如抽檢商品產地、成分。香港可配合做好資訊服務，令到一掃描QR CODE（二維碼），就能詳細了解每個產品的生產過程，「就像一個人，即刻知道你爺爺，爸爸是誰，祖宗十五代喺邊度。」

科技的力量不容小覷，他跟進介紹指出，現時美國已有公司實現，通過AI分析產品的塵埃，便可以通過DNA確認，生產時是否有僱傭童工，惟分析成本超過產品本身，暫難以規模化，故目前AI應用只集中於前端的虛擬現實（Virtual Reality），如模擬服裝上身的效果，但相信未來想象空間巨大。

李效良教授建議，本港可從物流、資金流、資訊流、服務流的「四流」著手，應對供應鏈重整。（鄭文玥攝）

促港制標準 先布局「第四流」服務流

在「三流」的基礎上，李效良續提出「第四流」服務流。他舉例稱，許多歐美公司，都非常在意環保、工人權益、免除歧視等問題，香港可發揮協助管理的作用。他設想指，可以令香港大學與業界聯合制定一個標準，明確企業應當擔當的ESG等社會責任，最後再由香港認證結果，最終使得全球的企業和品牌安心。

「十年樹木，百年樹人」，李效良惋歎稱，當下本港人才尚不足，而供應鏈最需要的其實是人才。而香港的人才不止需懂得怎樣處理產品品質、環保勞工等多種問題，更需在供應鏈重整的當地，再行培育人才，使其具備自行經營管理的能力。

李效良透露，明年1月將赴中東的沙特阿拉伯培養人才，他直言，當地人口雖然有限，無法與東非、印度等人力資源豐富的地區競爭，但當地另闢蹊徑，將目光瞄準於對技術要求高的產業，希望培養技術型人才，已具前瞻意識。

李效良建議，香港高校需多培育供應鏈人才，令本港重新成為供應鏈轉型中的中央控制塔台。（資料圖片）

親述港大海上學府經歷 寄語人才放眼國際

翻查履歷，李效良久居美國，不僅作為史丹福經濟創新及發展研究院院長，更於2010年被選為美國國家工程院院士。但他直言，始終認為自己是香港人，即便離開故土多年，仍希望回報香港社會。

他憶述往昔指，第一次出國是在20歲，當時作為港大的學生，有幸入選董浩雲獎學金項目，即海上學府，歷時4個半月在船上上堂，途徑日本、新加坡、歐洲、非洲等地，獲益匪淺。

在南非的經歷，尤令他記憶猶新，當地存在種族隔離，黃種人作為有色人種，不被允許去白人洗手間。惟有日本與當地通商可獲優待，便得船長告知，可假扮日本人使用。然而年少書生意氣，李效良堅持認為自己是中國人，直言「為什麼要讓我承認是日本人，我寧可去用黑人的廁所」。

他現在續盛讚，許多中國企業已是供應鏈中的佼佼者，順豐（6936）、乃至以電商企業SHEIN、阿里巴巴（9988）均表現優異。其本人亦擔任京東（9618）的企業顧問，助其斬獲國際頂尖機構INFORMS年度大獎，使其成為首個獲獎的亞洲企業，足證明中國供應鏈可得到環球的認同，在全球範圍都做得最好。

如數家珍後，李效良表示，希望香港高校多多培育供應鏈人才，令本港重新成為供應鏈轉型中的中央控制塔台，最主要的是，要培育年輕人放眼世界的看法，此後不論遇到何種打擊、何種挑戰，都會有方法應對。