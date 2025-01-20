特朗普2.0｜渣打料今年僅加徵中國關稅10%　外貿貢獻歸零須谷內需

美國總統特朗普即將回朝，並揚言將對中國徵收高達60%關稅，市場關注會否對中國正在放緩的經濟帶來進一步衝擊。渣打大中華區經濟師陳冠霖預計，特朗普最快首季對中國加徵關稅，但中間將涉及中美協議，料會逐步分階段執行，至今年底對整體中國商品加徵關稅幅度可能僅有10%。至於會否最終如其揚言加徵至60%，就認為仍存在不確定性。



陳冠霖預計，特朗普最快首季對中國加徵關稅，但預計會逐步分階段執行，至今年底對整體中國商品加徵關稅幅度可能僅有10%。（Reuters）

出口拉動增長 料貢獻將歸於零

陳冠霖在接受《香港01》訪問時表示，相較於去年進出口拉動中國GDP增長，今年預計貢獻將歸於零，主要考慮到美國關稅政策，故此今年經濟需要由內需消費及投資帶動。中國政府預計將出台政策應對，預計今年GDP增幅為4.5%，略低於3月兩會料將提出5%左右的目標。

他續指出，由於外貿不振，預計提振內需將為今年內地政策重點之一，可能出臺的消費支持措施包括發行超長期國債，擴大消費品以舊換新覆蓋範圍，對低收入群體提供精准幫扶，通過稅收優惠和補貼鼓勵生育，擴大社會保障體系覆蓋範圍，推動基本公共服務均等化，以降低對預防性儲蓄的需求。同時，進一步擴大服務業（通信、教育和醫療服務等）對民營資本和外國投資的開放程度。

由於外貿不振，預計提振內需將為今年內地政策重點之一。（資料圖片）

官方赤字率料將由去年的3%，提升至今年的3.5%

其他支持政策方面，陳冠霖預計，財政政策方面將更積極有為，料對經濟帶來0.3至0.5個百分點的拉動。當中官方赤字率目標料將由去年的3%，提升至今年的3.5%，而廣義赤字率目標，也將由去年的8.2%提升至今年的8.4%。

同時，今年除了將新增2.8萬億元人民幣（下同）地方債額度用於置換地方政府隱性債務，也預計或發行1萬億元特別國債為國有銀行補充核心一級資本。全年政府債務淨增發行規模或達14至15萬億元，超過去年的11.4萬億元。

不過，去年11月「三頭馬」數據即消費、固定投資及工業出產價值中，後兩者表現基本符合市場預期，唯有消費僅增3%，大幅低於預期的約5%。陳冠霖表示，由於今年內地商戶提早在10月中推出「雙十一」優惠，故此部分消費提早在10月數據中反映。整體來看，受惠於以舊換新政策，對於家電、傢俱及新能源汽車銷售，均有正面支持作用。

談及人民幣走勢，陳冠霖認為，在市場壓力下，央行或允許人民幣溫和貶值，但不會大幅貶值去應對關稅上調，已避免與美國外的其他貿易夥伴增加摩擦，美元兌人民幣匯率預計基本在7.35內浮動。

陳冠霖預計，內房市場或有望今年能夠觸底。（新華社）

內房市場有望今年觸底

貨幣政策方面，他預計，央行將維持適度寬鬆，今年首兩季料每季將下調政策利率10個基點，首季及第三季將下調存款準備金率（RRR）25個基點。

陳冠霖又指出，明年內地經濟面臨的挑戰除了外部的美國關稅外，國內也面臨需求恢復不足，加上內房市場，均需要政策支援。明年在支持內房政策方面，預計將透過貨幣政策放鬆，下調貸款以至於按揭利率，提振買房需求。供應端方面，預計將繼續推動去庫存，加大對白名單房企項目信貸支援力度，並拓展地方專項債資金用途，推進將其用於存量房收儲。

他預計，內房市場或有望今年能夠觸底，銷售方面，去年11月新房銷售面積按年恢復增長，已看到回穩資訊，考慮到基數較低，預計今年能夠保持回穩趨勢。房地產投資方面，相較今年的下跌10%，預計明年跌幅能夠收窄至5%。