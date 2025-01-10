洛杉磯山火｜老拜登腦子壞掉了！

洛杉磯山林大火肆虐，目前已導致1000多棟建築燒燬，18萬人撤離，7人死亡，很多家終生積蓄的家產被燒成灰燼，根據《USA Today》報道，截至周四（1月9日）黎明時分，初步估計，造成的潛在經濟損失已經超過500億美元。

從網上流傳的視頻也可以看出，強風裹挾大火，漫山遍野的翻滾，燒得天際通紅，濃煙滾滾，過火之處一片狼藉，宛若世界末日，居民在聲聲歐瑪噶中紛紛逃離，消防員臉上烏漆麻黑收拾工具，登車從現場撤離。

這個時候，作為政治人物，特別是一國總統，眼看大火造成這麼大損失，弄得那麼多人無家可歸，國民罹遭此難，應該表現出什麼態度，需要做點什麼，應該心裏有譜吧？

美國沒有聯繫群眾這個說法，也不流行什麼高度重視，親自部署，靠前指揮這些八股政治文化，美國有美國的政治文化和解決問題的思路，這無可厚非。而且山火這種事，在美國西海岸經常發生，差不多每兩三年就會來場大的，只能靠天滅火，人們也見怪不怪了。

但是作為領導人，這種情況下，先把自家的開心事放一放，是應該的吧？如果可能，到現場去看，表現出和災民共情態度，照顧一下那些剛從火場裏驚慌失措跑出來的居民和消防員心情，也是有必要的吧？

2025年1月8日，美國洛杉磯西區太平洋帕利薩德（Pacific Palisades）發生山火，強風助長火勢蔓延到位於洛杉磯以東帕薩迪納附近的伊頓（Eaton），當地居民被迫疏散。圖為伊頓一男子從在被大火侵蝕的房子前院，正從旗杆降下美國國旗。（Reuters）

再不濟，罵罵那些救火不力的地方官，也算是一種態度。像特朗普，就怒斥加州州長紐森，說他組織救火不力，要求他辭職謝罪，雖然都知道他是藉機打擊政治對手，但是在災民聽來，也入耳啊。

但是你看這個時候，老拜登是怎麼做的？

老拜登確實取消了任內最後一次外訪、於周二（8日）前往洛杉磯聽取山火情況通報了。但是他在洛杉磯山火的記者會上卻一鳴驚人，表示自己有好消息宣佈，那就是自己成為曾外祖父。

弄得大家目瞪口呆，有網民忍不住怒罵，拜登這腦袋真的是壞掉了！

美國加州山火持續，總統拜登（Joe Biden）周二（8日）參觀洛杉磯地區一個消防站，聽取情況通報。（Reuters）

拜登已經八十多了，未來時日無多，而且最近半年多，自放棄參選以來，壞消息一個接一個。現在他最喜歡的孫女生了孩子，家庭迎來新成員，這當然是好事，換誰都會高興，值得慶賀。

但是這個時候，你就算是慶賀，也得關起門來慶賀啊。咱們就不說職業道德這個更高層面的要求，你作為一個領導人，應該以國家之難為個人之難，民眾之苦為個人之苦，最起碼，你不能在國家遭難、民眾遭難的時候，置國家百姓的大災難於不顧，因為自家的小驚喜歡天喜地，在國家和民眾的傷口撒鹽吧？

但是，老拜登總統不僅撒鹽了，而且是跑到火災現場去宣佈「好消息」，告訴大家，他成為曾外祖父了。而且他的妻子吉爾還在網上開開心心曬出照片。

拜登妻子吉爾曬出拜登抱着增外孫的照片。（Instagram@flotus）

對比地獄般的火災現場，你說那些遭難的災民、疲憊的消防員，那些有國家憂患意識和大眾關懷精神的美國人看到這些，會不會特別崩潰？

這不僅是沒有身為總統的職業道德，是演都不願意演了呀！