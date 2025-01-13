特朗普勾起擴張慾望　 「天命論」在美粉末登場

特朗普（Donald Trump）說不排除軍事佔領格陵蘭，不少人覺得荒謬，連現任美國國務卿布林肯（Antony Blinken）都說「這不會發生」。

但另一方面，從特朗普貼文的點贊和轉發數量，以及社群網絡的相關討論看，他的軍事佔領說法，已經在不少美國人心裏燃起了擴張主義的慾望之火。

更糟糕的是，現在有不少共和黨人及支持者也開始紛紛搖旗吶喊，甚至開始鼓吹起當代美國的「天命論」。

據美國《國會山報》和新聞網站RawStory報道，當地時間1月8日，德州共和黨國會眾議院布蘭登·吉爾（Brandon Gill）在接受CNN採訪時就宣稱，能被特朗普看上，他們「應感到榮幸」。

布蘭登·吉爾大肆吹捧特朗普的所謂新時代「天命論」，聲稱此舉將促進美國經濟發展，把美國帶入「黃金時代」。他說「特朗普總統正在帶領我們進入美國的黃金時代。這是新的天命論。」「重新獲得巴拿馬運河，獲得格陵蘭島，將墨西哥灣改名為美國灣。這是美國擴張的光芒。」

如果是普通人這樣想也就算了，連共和黨議員都開始有這種想法，對格陵蘭、加拿大和巴拿馬來說，意味着什麼？

現代國際政治體系是以1648年簽署的威斯特伐利亞條約為基礎建立起來的，後經二戰及戰後以聯合國憲章等為核心的一系列國際法律文件加固，成為現在以民族國家為主體的國際格局體系。

特朗普奪取格陵蘭島：圖為美國國旗與格陵蘭（Greenland）旗。（Getty Images）

但在每個國家內部，民族主義仍是主流，國家利益仍是政治決策的最核心準則。特別在一些國際法薰陶不夠，歷史上也較少被別人侵略霸凌因而缺少歷史反省的霸權大國，人們仍然信奉實力政治，擴張主義從來在這些國家內不缺追隨者。

當國家發展處於順遂階段，政治決策更傾向於尊重國際秩序的基本規則時，一般就不會再走擴張之路。但是當這個國家內部面臨難以克服的內部挑戰需要轉嫁矛盾，或者政治人物是個野心家的情況下，國家利益的決策導向就會向對外擴張傾斜，這個時候國際秩序規則什麼的，就很脆弱了。

譬如俄羅斯挑起俄烏戰爭，德國挑起兩次世界大戰，都是這樣的演繹邏輯。而高明一點的國家，則會以「天命」為掩飾。

特朗普作為一個沒有受到過系統性國際秩序規則規訓的政治俗人，一個「霸總」，他的政治審美是很樸素的，更偏重於從直覺和感性出發。他可能還提不出系統的擴張主義理論，對「天命」等形而上的東西沒有深入認知。

但是他扒開地圖一看，嚯，加拿大這個地方就夾在阿拉斯加和美國主體之間，而且在經濟、安全上又那麼依賴美國，為啥不乾脆加入美國？還有格陵蘭，就挨着美國，位置那麼重要又有美國駐軍，離丹麥十萬八千里遠，像個無主荒島一樣，為什麼不乾脆把它佔了？

特朗普是這樣想的，他也不藏着掖着，就這樣說了，這是他的性格。

但問題是，他現在已經不是一個普通人了，他是美國這個世界頭號強國的總統。他的話不僅代表了政府立場，而且是有政治號召力的。他這麼一而再、再而三的說，不僅別人會慌，它自己的追隨者，有超過近一半的美國人，心裏的慾望也被勾起來了。一些具有一定國際政治理論功底的人就可以借題發揮了。

特朗普好在還只有一個任期，如果在其任內，藉助共和黨的多數黨地位和在最高法院的比例優勢，再通過一個修正案，把法律給改了，繼續幹下去。再喊個四年或八年，把民意給進一步鼓譟起來，那格陵蘭和加拿大會不會真成為美國領土的一部分，就真不好說了。