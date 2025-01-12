三款中國第六代戰機爆光　五角大樓緘默　美國第六代機去哪了？

先是中國兩款未知型號的第六代戰機，近期又有媒體爆出，衛星圖曝光瀋陽神秘第三款原型機。而這半個月來美國五角大樓保持緘默。據路透社報道，五角大樓宣稱不會回應中國新戰機亮相一事，「能提供的已經在《中國軍力報告》中說了」。一個解讀就是美軍「一切盡在掌握」，另一個解讀就是「我們也不知道」。



有趣的是，近日來美國空軍B-21「突襲者」隱身轟炸機測試進度取得進展消息被不斷釋放。報道稱，目前已有3架B-21參與飛行和地面測試。這款被視為美國空軍「未來遠程打擊能力基石」的轟炸機，由諾斯羅普·格魯門公司製造，旨在滿足現代戰爭需求，並將取代老舊的B-1和B-2轟炸機。重點來了，在2024年年初，格魯曼公司在一份聲明中表示，「作為世界上第一架六代飛機，B-21將會是美國未來空中力量支柱的一部分。這就讓人多少有些迷惑，B-21怎麼會是第六代機？

美國空軍新式隱形轟炸機B-21突襲者2023年11月10日在加州首飛（Reuters）

查詢信息可知，美國空軍於2007年開始了「下一代空中優勢」，即NGAD項目的相關研究，被認為是六代機研製的初始階段。2010年美國組建了第六代戰鬥機辦公室，正式啟動第六代戰鬥機的概念研究，2018年美國國防預算中首次為該項目編列經費，標誌着第六代戰鬥機研發進入實質性階段。2020年9月，美空軍試飛第一架全尺寸飛行演示機。2022年9月，美國防部發佈「下一代空中優勢」戰鬥機項目技術成熟度評估報告，宣佈該項目即將進入工程製造與開發階段。有消息稱，2023年已有3架「下一代空中優勢」戰鬥機的全尺寸飛行演示機進行了試飛。同年5月，美空軍正式啟動「下一代空中優勢」戰鬥機項目招標工作，標誌着第六代戰鬥機即將進入全面開發階段。但意外的是，在2024年7月，據據美國《航空周刊報道，美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）在英國皇家國際航空展上透露，美空軍已暫停「下一代空中優勢」戰鬥機（NGAD）項目並進行重新審查。

中國除了先前曝光的殲-36（見圖）和殲-50第6代隱形戰機外，美國衛星照顯示，還有一款新型6代戰機。（微博）

「下一代空中優勢」戰鬥機是美空軍面向未來空戰需求開發的第六代戰鬥機，被視為美空軍優先等級最高的項目之一，原計劃於2035年左右服役，屆時將成為美空軍下一代主力空中優勢戰鬥機。美國軍方對該項目寄予厚望，將其定位為贏得未來「大國競爭」的空中利器。美空軍高層的這一表態立即引發外界眾多討論與猜測，也讓美空軍第六代戰鬥機項目發展前景變得撲朔迷離。

《中國國防報》分析認為，導致美空軍「下一代空中優勢」戰鬥機項目暫停的原因，主要有以下方面。

疑中國「六代戰機試飛」影片曝光。（微博）

其一，成本高昂，難以為繼。「下一代空中優勢」戰鬥機據悉採用大量先進技術，單機成本接近3億美元，幾乎相當於F-35戰鬥機的3倍，成本遠超預算，使其成為史上最貴戰鬥機。與此同時，美空軍還面臨「哨兵」洲際導彈和B-21「突襲者」隱形轟炸機等多個重要項目成本超支問題。考慮到這些項目是美軍「三位一體」核力量的重要支柱，無法削減預算，美空軍只能不斷壓縮「下一代空中優勢」戰鬥機項目的成本開支。

其二，創新不足，難以突破。美空軍寄望於第六代戰鬥機重新定義空戰規則。六代機需要在五代機「4S」標準的基礎上有所突破，包括五大關鍵技術：超強隱身技術，高超音速飛行技術，人工智能集成技術，先進航電與通信技術和無人機協同作戰技術。然而，目前美空軍關於第六代戰鬥機的定義、戰術理念、性能指標等仍未定型，有關第六代戰鬥機的技術創新也未全部實現突破，戰術思想和技術可行性之間矛盾突出。

美國五角大樓公布解放軍殲-11戰機被美軍B-52轟炸機掛載的「狙擊手」吊艙拍攝畫面。（微信公眾號／空天力量）

另外，還有一些其他因素的影響，如美國海空軍對六代機的需求存在明顯差異，海軍強調艦載兼容性、遠程打擊能力及對海攻擊效能。而空軍則更強調空中優勢作戰、穿透敵方防空網及網絡戰能力，這種差異會產生設計方案上的分歧，難以定型。還有傳統研發模式面臨挑戰，項目管理混亂等原因。

F-35是美軍王牌機種。（視覺中國）

過去以F-22、F-35為代表的美空軍第五代戰鬥機，從研發到裝備用時近30年，形成機動性、航程、載彈量和傳感能力「面面俱優」的單一超級武器裝備。但在進入信息化、智能化戰爭時代，戰場控制從過去注重單一武器平台的性能，逐漸轉向注重整個作戰體系的效能。同時，近年來快速發展的無人作戰力量，如「蜂群」「忠誠僚機」等強勢介入戰場，通過分佈化、模塊化和組合化方式，進一步增強作戰體系效能。在這一背景下，通過快速提高體系化對抗能力獲得更有效的空戰系統，成為研發下一代作戰平台的關鍵因素。美軍暫停「下一代空中優勢」戰鬥機項目，或許是認識到僅憑第六代戰鬥機無法繼續擁有「領先對手的絕對優勢」。

圖為網傳影片中，一架中國戰機在四川省成都市上空飛過。影片經路透社核實為真實，惟拍攝日期無法確定。（Reuters）

中美的新一代戰機競爭，中國似乎有後來者超車。但有兩點，其一，中國率先出第六代機的背後，是綜合國力的穩步提升、國家層面的穩定投入，以及好幾代科研人員的辛勤投入，中國才能在短短幾十年內，從美國不屑的軍工弱國，完成跨越式發展，一躍成為全球頂尖軍工強國。但這也無須狂妄，其二就是儘管美空軍為「下一代空中優勢」戰鬥機項目按下「暫停鍵」，但在霸權思想和進攻性軍事戰略的影響下，美軍追求壓倒性空中優勢的目標不會動搖。也就是中美在軍工領域的競爭，也不過是剛剛開始。