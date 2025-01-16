王星事件｜整個東南亞都危險別去？

中國演員王星經泰國被拐至緬甸一事，在中國社媒平台引發海嘯式連鎖反應，網民還紛紛推出「最危險國家」名單。看到一份最讓人匪夷所思的名單，沒有之一。

作者： 新加坡聯合早報沈澤瑋



標題寫着：「中國警方提醒你，千萬別去危險的東南亞國家旅遊！」 國家危險度排名：1為泰國、2為緬北、3為越南 、4為老撾、5為菲律賓、6為柬埔寨、7為印尼、8為印度、9為新加坡、10為汶萊、11為馬來西亞、 12為東帝汶。

東盟十個成員國，加觀察國東帝汶，再加印度，全部上了名單，緬北還被當成一個國家。最莫名其妙的是，新加坡不僅入列，甚至排到第九位，比汶萊、馬來西亞和東帝汶都危險。

2023年1月27日，遊客在新加坡魚尾獅公園拍照留念。（Reuters）

這是哪跟哪？

詐騙案與假新聞可謂連體嬰，不知誰先誰後，都在限制人們智力的增長。這個名單連日來不受限地在抖音上流傳，只靠網民在留言區辨偽。有人說，「新加坡？沒看錯吧？」 「新加坡表示不服」 。另有人說：「新加坡和馬來西亞很安全。」

所謂「危險的東南亞國家」排名，百分百是假新聞，貌似為蹭流量、騙眼球而憑空想像的名單。首先，那個「中國警方提醒你」一看就露餡，沒看到中國公安有發公文通報。再者，不妨問問扎堆「潤」到新加坡的中國富人，新加坡哪裏危險了？人跟錢都安全，否則不會去。

在小紅書上，在新加坡打工的中國網民倒說對了，新加坡法律十分嚴格，吐痰、亂丟垃圾等被逮着會被罰款。最近，還有人因為在地鐵站對着電動扶梯的移動扶手小便而被罰款。

中國政府十分重視與周邊國家的外交關係。按官方說法，「始終視東盟為周邊外交的優先方向」。中國外交部長王毅在2022年全國兩會記者會上說過，「中國東盟關係沒有最好，只會更好」。

2024年7月27日，老撾萬象，中國外長王毅出席東盟外賬會。（中國外交部）

中國和東南亞國家經貿關係密切，更不在話下。中國—東盟自貿區始建於2002年，2010年建成，是中國對外商建的第一個自貿區，也是東盟建立的第一個自貿區。中國海關總署最新數據顯示，2023年東盟連續四年保持中國第一大貿易夥伴地位。

按民間說法，疫情過後，富人移居北美、歐洲、日本和新加坡，中產則到泰國和馬來西亞，好些人還把孩子送到馬泰的國際學校。近些年來，在歐美日之外，東南亞國家也成中國人出國旅遊的熱門地點。

儘管如此，一般中國民眾對東南亞國家的認識似乎不深。東盟主張「協商一致、不干涉內政」，雖然推動區域一體化，但與歐盟相比，在政治、經濟和安全上，基本仍是個鬆散的合作機制。

所以，把整個東南亞看作是個緊密的共同體並不合適，兩個國家之間邊境出現走私拐賣，不代表整個東南亞都變成高危區。即便如歐盟那樣高度一體化，人口販子活動區域主要集中在巴爾幹半島和東南歐，不表示黑暗角落遍佈整個歐洲。

這次王星事件不僅引發中國的泰國旅遊退票潮，有報道說，其他東南亞國家也受波及。

內媒「36氪」周三（1月15日）報道，受王星事件影響，不僅泰國，中國的東南亞組團社都面臨一場突如其來的退團風波。「開始是清邁清萊、曼谷芭提雅，後來是蘇梅島、布吉島，再後來是越南、新加坡、馬來西亞、柬埔寨......只要和東南亞相關的旅遊產品都有人退，還要求無損退訂。」

2024年2月18日，緬甸克倫邦，一名民族地方武裝組織的士兵在領土上站崗。（Reuters）

第一財經上周則報道，一些旅遊企業接到部份遊客的泰國游退改，其中一部份是改道其他東南亞旅遊目的地。換句話說，也可能有東南亞國家受惠於這波的泰國游退改潮。

當然，電詐無國界。

受害一端，是被拐騙至緬甸電詐園工作的人。港媒報道，中國每年有約10萬人被誘拐至（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）等地，不少人是由黑中介經泰國中轉，拐至緬甸。受害的另一端，是無論身在地球何處，都可能接到詐騙電話的人。無論何種情況，被騙的下場都很悽慘，邪惡的幕後老闆和利益相關方踩在受害者上撈錢。

中國公安部周三公告，對中國公民被騙至境外後失聯、被困案件高度重視，除提醒民眾勿輕信境外高薪招聘信息，也點名「特別是對緬甸妙瓦底等新的詐騙窩點聚集區」，進一步加強國際執法合作力度，全力搗毀境外電詐窩點，全力協調解救被困人員。

雖然妙瓦底與泰國接壤、離中國較遠，但仍有理由相信，以中國的影響力，在聯合緬甸有關方面剷除緬北地區規模化電詐園之後，也有能力摧毀位於緬東的妙瓦底電詐園，就是時間問題，需爭取泰國和緬甸有關方面合作。

根本問題是，只要有貧窮與貪婪，緬甸內戰又不止，猶如恐怖組織的電詐集團，肯定挪一挪又死灰復燃。

2025年1月13日，泰國曼谷，圖為身穿當地服飾的外國遊客在著名寺廟鄭王廟（Wat Arun）等拍照。（Getty）

反諷的是，東盟成立於1967年的反共年代，因應共產主義的擴張是五個創始國印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國之間的共識。如今，意識形態隔閡大致破除了，東盟國家竟成部份中國網民眼中「危險別去」的高危地區，到底誰怕誰，都分不清了。

本文獲《聯合早報》授權轉載

