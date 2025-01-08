讓王星當「代言人」　泰國這次嚴重失算走偏！

近日，中國演員王星在泰國被騙至緬甸妙瓦底的新聞備受關注。經輿論發酵，在泰國政府和中國駐外使領館的努力下，王星已經被解救。這是一起中國公民被詐騙後得到成功解救的經典案例，讓東南亞一些國家針對中國公民的詐騙再次進入人們的視野。

王星女友和家人教科書式的求助令人稱讚，中國駐外使領館和泰國政府的行動給力，也值得肯定。但是1月7日王星獲救後召開記者會，感謝泰國警方，並直呼「泰國挺安全的」、「我會再回來」。這顯然具有誤導性。

王星經歷如此驚心動魄的事件之後真的還想去泰國嗎？真的認為泰國安全嗎？在王星接受採訪的現場一位疑似泰方人士提醒他要表達對泰國政府和泰國總理的感謝，要表達想回到泰國、泰國很安全的意思。王星隨後用中文表達了以上意思。

內地演員王星獲救。（ＣＧＴＮ）

泰國非常重視營救王星，在於此事有損泰國的形象，有可能影響泰國旅遊業，更在於中國的外交協調。泰國重視自身形象是好事，但是王星用這樣的口吻為泰國說好話，實在太諷刺了。

當事人現身說話，是有效的輿論傳播手段，可是如此明顯的假話，根本起不到良好的清除污名效果。經此一事，相信泰國很安全的人估計少得可憐。泰國下大力氣打擊犯罪，營造更為安全的環境，能夠為更多的普通人提供營救的幫助，遠大於傳媒上的這句泰國很安全。

1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

王星最應該感謝的是有如此愛他的家人，有如此強大的祖國。就算王星主動對泰國全力以赴營救投桃報李，但要明白，這件事情的來龍去脈是王星從泰國被騙到緬甸妙瓦底，其家人求告無門訴諸網絡之後才被迅速關注。這件事情迅速擴散的原因有兩點，一是王星本人的演員身份，其曾參演熱播劇。二是泰國緬甸詐騙事件既駭人聽聞又神秘。名人被騙事件具有傳播性。

試想，如果王星是普通人，沒有任何新聞傳播的價值，還會被如此快速營救嗎？那泰國還安全嗎？泰國有風險，緬甸不安全，這是基本事實。不能因為王星為了回報泰國的搭救而被曲解和誤傳。

人們對王星被騙事件，最關心的是他的被騙過程，以及他的被騙對普通人有何實質性的啟示意義。作為當下熱門人物的王星，不該濫用人們對他的關注度，為泰國說好話的同時也要對得起網友們對他的幫助。只為泰國說好話，不為蒼生說人話，那麼此事也就到此為止曇花一現了。