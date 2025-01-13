王星事件｜電騙堵不住是泰國政府不作為：象徵式措施+邊防不嚴

內地演員王星日前前赴泰國拍戲期間一度失聯及被綁架至緬甸詐騙園區一事，引起了國際社會的廣泛關注。事件除了令外界再度關注東南亞詐騙園區問題外，首當其衝的影響到泰國旅遊業，據泰國出境旅遊協會預測，在即將到來的春節假期，中國旅客人數有可能下降高達20%。



除此以外，當前不少輿論對泰國讓王星本人當「代言人」，直呼「泰國挺安全的」、「我會再回來」等安排頗感不滿，他們更將矛頭直指向泰國政府的不作為。



去年5月，中國內地公安部通報，自2023年7月以來打擊緬北涉華犯罪專項工作取得了重大戰果，4.9萬名電詐犯罪嫌疑人被移交中方，重創緬北果敢「四大家族」犯罪集團。約兩個月後，緬甸東部與泰國接壤的苗瓦迪（妙瓦底）地區詐騙營區，亦即今次涉事詐騙園區所在地，隨之活躍起來。

這裏與泰國邊境城市湄索（Mae Sot）僅相隔一條很窄莫艾河（Moei River），當地的電力、網絡訊號等均是由泰國提供。該地區一直由地方軍閥控制，曾經與政府軍達成協議停火，2021年緬甸軍事政變後局勢更複雜，不同派系分裂不斷，地方軍亦與政府軍交火。2024年4月，克倫邊防軍攻下緬甸政府軍控制的苗瓦迪最後一個前哨基地，政府軍之後完全撤出。

1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

與此前的詐騙園區不同，這裏的詐騙集團組織更嚴密、更黑暗，有的實施封閉式管理，透過暴力手段對窩點底層人員實施非法控制。此外，盤據當地的犯罪份子的詐騙手法亦加速翻新，他們緊跟社會時事熱點，迎合個人喜好，為各年齡段、各職業背景、各學歷層次的人量身訂製詐騙劇本，受騙群體更為廣泛。

象徵性切斷網絡和電力 邊境保安亦不嚴……

在王星事件曝光後，泰國一時間被指成了旅遊高危地區，不少內地遊客已經開始打消往泰國等地旅遊的念頭。這給泰國帶來了巨大壓力，因為泰國的經濟嚴重依賴旅遊業，尤其是來自中國的游客。據泰國方面統計，2024年赴泰國外國遊客超3,500萬人次，其中中國遊客最多，達670萬人次。泰方預計，今年到泰國的中國遊客有望增加到700萬至800萬。

然而，王星事件已讓不少中國人開始擔心去泰國旅遊是否安全。香港歌手陳奕迅和內地著名笑星趙本山更先後宣布取消在當地的演出，前者的理由是「對近期前往泰國的中國公民和粉絲的安全感到擔憂」，後者則是「基於不可抗力和安全問題考慮」。

佩通坦（Paetongtarn Shinawatra) 保證，泰國政府正在盡最大努力減輕該案對泰國作為旅遊目的地聲譽的影響，並重申要防範該國成為犯罪中轉站。（Reuters）

為消除事件的負面影響，泰國國家旅遊局日前發布《關於進一步加強中國遊客赴泰旅遊信心的聲明》，強調泰國將盡最大努力為中國遊客提供優質的旅遊體驗，希望中國遊客對赴泰旅遊依舊充滿信心。泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）亦保證，泰國政府正在盡最大努力減輕該案對泰國作為旅遊目的地聲譽的影響，並重申要防範該國成為犯罪中轉站。

事實上，泰國當局並非沒有針對緬甸詐騙園區採取過行動。過去兩年，當局曾經切斷當地的電力和網絡供應，惟僅屬象徵式的短暫措施故成效不大。犯罪份子也會自行購買發電機以備不時之需。而最為人詬病的是，泰國在接壤邊境地區的道路保安不嚴，讓不法份子如「無掩雞籠」般出入自如。即使當地設有一些路障和警崗檢查來往車輛，惟檢查並不嚴謹，也鮮有警員巡邏，故是形同虛設。

泰媒Khaosod English資深撰稿人Pravit Rojanaphruk直言：「或許一個引人注目的中國受害者出現，才能令總理佩通坦政府警醒，嚴肅應對此一電騙問題。」(Khaosod English)

打擊旅遊業如當頭棒喝？

隨着今次事件的發酵，當地有輿論認為，泰國政府應當從今次電騙危機中汲取教訓，認識到泰國社會治安狀況欠佳，會顯著打擊泰國旅遊業發展。他們呼籲泰國當局加大打擊電騙及綁架罪案力度，還要積極展開跨國合作、做好防詐騙宣傳等。

泰媒Khaosod English資深撰稿人Pravit Rojanaphruk直言，泰國政府未能或不願嚴厲打擊他們。他引述泰國在野人民黨副黨魁朗希曼（Rangsiman Rome）的一項報告稱，電詐在去年為泰國造成的經濟損失可達800億泰銖（約180億港元）。他認為這一數字可能被低估，並批評當局打擊電騙犯罪不力，泰國民眾已長年不滿騙徒明目張膽，如同逍遙法外，他說：「或許一個引人注目的中國受害者出現，才能令總理佩通坦政府警醒，嚴肅應對此一電騙問題。」

Rojanaphruk又指：「今次事件的影響不容忽視，中國遊客佔赴泰海外遊客比例最大，這批遊客人數的減少勢必衝擊泰國旅遊業，其影響將在未來數周浮現，今次事件理應給泰國政府敲響警鐘。」

泰國自由行・泰國旅遊・泰國景點．曼谷自由行、曼谷旅遊。曼谷景點：2023年2月7日，遊客在泰國曼谷大皇宮景區遊覽。泰國迎來中國試點恢復出境團隊旅遊業務的首批中國團隊遊客。（新華社）

他呼籲泰國當局重視電騙和綁架罪案頻生問題，積極推動跨國合作打擊犯罪組織，加強泰國的社會治安，否則相關問題會持續影響泰國民眾和遊客，長遠對泰國的旅遊業發展不利。他認為沒有安全的社會環境，泰國更會逐步失去對海外遊客的吸引力。

面對剛受惠於中國旅客回升而帶動的泰國旅遊業或再遭打擊，佩通坦政府似乎也開始認識到問題的嚴重性。日前，泰國拉差瑪努特別任務部隊指揮官納塔功呼籲，政府與中方進行協商，並與相關來源國協調，出台措施禁止中國公民進入泰國達府邊境的５個縣，並將這些地區劃定為「紅色區域」。此外，當局還應暫停外國人通過機場和部份公路以汽車方式進入該區，還有需要加強宣傳和警示以防止民眾受騙。

據知，當局目前已在部份邊境檢查站和機場設置告示，用以警示外國人，部份地區的檢查站還會加強進行車輛檢查，並詢問進入的目的。

假如泰國當局在邊境保安、切斷電力和網絡供應方面能夠做好本份，相信緬甸詐騙集團如此明目張膽的誘騙外國人前往當地從事非法行為的難度會大大增加，亦會打擊他們日常的經營運作，長遠而言或會減輕他們這些非法活動對其他國家的影響；而這也將會是泰國向外界宣稱作為安全旅遊地的最有力證明。