TRUMP幣「欲要使其滅亡，必先使其瘋狂」｜點經

特朗普（Donald Trump）在國會大廈圓形大廳宣誓就任美國總統，就職演說全篇貫穿「美國將再度崛起」、「美國利益優先」，簡而言之就是「美國的黃金時代從現在開始」。然而，特朗普的第二任期，是他所說的「美國的黃金時代」，還是「紙醉金迷的時代」？只能拭目以待了。

就在特朗普宣誓就任前，1月17日晚，特朗普在自己社交平台上發文，宣佈推出個人Meme虛擬貨幣，名為TRUMP幣（$Trump）。據CoinGeko數據，發幣僅一小時市值便突破30億美元。第二天又持續上漲，完全稀釋市值一度衝破800億美元。以福布斯排行榜數據計算，若Trump幣價格升至270美元，特朗普將成為世界首富。當地時間1月19日晚，梅拉尼婭（Melania Trump），也發行了她的「第一夫人幣」MELANIA，市值也很快突破了100億美元。而這就完全就是特朗普以自己名義去提供一個公開的大賭場。背後透支的是特朗普作為美國總統的權力和信譽。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓舉行的總司令舞會上手持寶劍。（Reuters）

TRUMP幣，可以說是虛擬貨幣裏的虛擬貨幣，說白了就是圈錢代名詞。比特幣好歹還需要消耗電力去挖礦，這種迷因幣（Memecoin）雖然也使用標準區塊鏈協議，但基本想怎麼發行就怎麼發行，完全就是空氣幣。2013年末，一些軟件工程師為了「狗頭表情包」創建了狗狗幣（Dogecoin），這就是最早的Memecoin。

這次特朗普發布的特朗普幣，在購買頁面也是以推銷「唯一官方特朗普迷因」為旗號。也就是說，你買特朗普幣，唯一能獲得的就是這個特朗普表情包。當然，這只是一個炒作的噱頭，買幣的人，基本都是為了參與投機炒作，從中牟利。

美國總統特朗普就職日， 馬斯克（Elon Musk）在華盛頓第一資本大樓內的集會上異常亢奮。（Reuters）

這個主意誰出的呢？大概率是馬斯克（Elon Musk）。2021年馬斯克帶頭鼓吹狗狗幣之前，Memecoin還基本停留在一個小眾社區玩物的模式。但2021年馬斯克開始帶頭鼓吹狗狗幣後，狗狗幣價格就出現大幅飆漲，馬斯克也從中牟取了暴利，「割了很多韭菜」。

所以可以看到，2021年之前，狗狗幣的價格非常低，一枚只有0.009美元，但2021年一度漲到0.74美元，市值最高達到853億美元。

狗狗幣（Dogecoin）過去幾年的價格走勢

Memecoin波動巨大，投機屬性很強，購買Memecoin的人，都是為了能從中牟利，早就脱離了一開始所謂表情包的定位。說白了，這只是給一些名人講故事炒作的由頭，來吸引輿論注意力，從而給賭徒們一個公開投機炒作的空間。Memecoin通常是靠玩綽頭、敘事、炒作來凝聚共識。

這也給名人發幣圈錢割韭菜，提供很大空間。特朗普吃相難看還在於，他作為創始發行人，居然佔了80%的發幣量。不僅是特朗普，梅拉尼婭幣也一樣，梅拉尼婭幣有80%的幣是歸梅拉尼婭所有。特朗普家族這就是赤裸裸的大肆圈錢斂財。

特朗普1月20日上任後，晚上與第一夫人梅拉尼婭出席三軍總司令就職舞會。（Reuters）

已經很明顯，特朗普已經同虛擬貨幣資本徹底綁定在一塊。特朗普在過去半年時間裏是一直在不停鼓吹虛擬貨幣。2019年，特朗普曾經發文，對加密貨幣嗤之以鼻道：「我不喜歡比特幣和其他加密貨幣，它們不是錢，其價值波動性很大，而且憑空而來。不受監管的加密資產可能會助長非法行為，包括毒品交易和其他非法活動。」

但過去半年，特朗普在各個場合去鼓吹虛擬貨幣。

2024年7月，特朗普則說：「我正在制訂計劃，確保美國成為全球的加密貨幣之都和世界的比特幣超級大國。」特朗普甚至還公開喊話稱「永遠不要賣掉你的比特幣」，還說打算建立國家比特幣戰略儲備，要把美國打造成「地球加密貨幣之都」。

現下的情況更是，特朗普現在鼓吹虛擬貨幣，已經不單單只是回報支持他的虛擬貨幣資本，而是特朗普自己也已經入局，成為虛擬貨幣資本之一。

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普2024年7月27日在田納西州出席比特幣大會，承諾當選後會推出多項惠及加密貨幣的政策。（REUTERS）

這也意味着，特朗普未來是有可能動用總統權力，來讓美國財政為虛擬貨幣接盤。特朗普此前曾表示，如果他能重返白宮的話，他將確保政府100%保留其擁有的比特幣，並會將比特幣列為美國戰略儲備資產。

如果特朗普真這樣做，那麼虛擬貨幣的泡沫化風險，也會轉移到美國政府身上。一旦金融危機爆發，虛擬泡沫破裂，已經受累於美債危機的美國政府會遭受更大的衝擊。

所以，說什麼MAGA，說什麼製造業迴流，如此嚐到金融的甜頭，利用流量瘋狂割韭菜，哪裏會真的看得上製造業？但，這就是一個惡性循環。越來越紙醉金迷的美國，工業基礎就會越來越薄弱，金融泡沫就越來越大。這就是所謂「欲要使其滅亡，必先使其瘋狂」，特朗普家族現在圈錢圈得爽，一旦反噬起來的威力也是很大的。但願千萬不要在特朗普任內爆發金融危機，不然又是全球市場更大的災難。