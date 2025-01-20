美債拋售潮　耶倫無能為力　新財長也指望不上｜點經

特朗普即將宣布就任，也就是財長耶倫（Janet Yellen）也馬上卸任。就在她卸任前，簽署了最後一項命令。美國財政部將從1月21日至3月14日啟動「暫停發行債券期」。暫停為公務員退休和殘疾基金以及郵政退休人員健康福利基金注入新資金，以確保政府在現有資金框架下繼續運轉。



什麼意思？就是美國聯邦政府為籌集資金而發行的債券總額又接近限額了，財政部只能暫停債券發行。因為如果不暫停的話，就會突破債務上限而出現債務違約。暫停發行債券期是在債務上限約束下的一種緊急應對措施，為國會討論和通過提高債務上限爭取時間。

美國政府是靠借錢度日的，在不能發債融資的情況下，財政資金會愈來愈緊張。那麼錢從哪裏來呢？所以，為了維持政府的正常運轉，耶倫這項措施的第二條就是暫停為公務員退休和殘疾基金，以及郵政退休人員健康福利基金注入新資金。

毫無疑問，這就是「非常措施」。耶倫這麼做，只能暫緩債務危機，並不能從根本上去解決問題。

圖為2024年7月9日，美國華府，財政部長耶倫向眾議院為國際金融體系年度報告做證。（Reuters）

而且近月來，市場正掀起一輪美債拋售潮。10年期美國國債收益率不斷向上試探正逼近5%的重要關口。隨着美債被大量拋售，債券價格下跌，進而推升了債券收益率。而這一切的轉折點出現在2024年10月。

2024年12月20日，美國財政部發布了2024年10月國際資本流動報告（TIC），數據顯示，美債的海外持倉總額在連續五個月的上漲後突然鋭減，直接下降了772億美元，跌至8.6萬億美元。這場美債拋售的「主力軍」，正是中國。數據顯示，中國在2024年10月單月就拋售了119億美元美債。而在2024年前十個月，中國累計減持額已經達到562億美元。

除了中國，美國最大海外「債主」——日本，也因應對日元貶值壓力，選擇減持美債。2024年10月，日本的美國國債持倉按月減少206億美元，降至1.1027萬億美元，這是日本在過去七個月中的第六次減持美債。

在日本銀行外飄揚的日本國旗，2024年3月攝於東京（Reuters）

此外，英國、開曼群島、加拿大、比利時和瑞士等國家和地區也在當月減持了美債。這一減持潮顯然已經不僅僅是個別現象，而是一個全球範圍內的普遍趨勢。這種變化不僅反映在具體持倉數據中，國際貨幣基金組織（IMF）的最新報告也進一步揭示了這一趨勢：美元在全球外匯儲備中的份額已從曾經的85%以上下降至目前的58%，創下30年來的新低。

為何在這一時刻全球大規模拋售美債？首先，特朗普的回歸。特朗普即將重返白宮，市場擔憂的不只是他個人的政治風格，更是他可能重新推行的貿易保護主義政策，尤其是加徵關稅。此舉不僅會引發美國的二次通脹，也可能會加劇全球經濟的不穩定，引發資本的恐慌性撤離，加大美債的拋售壓力。多國減持美債，或許還是為了反制特朗普可能加徵的關稅。美國對多國的貿易壓力和可能出台的關稅政策，讓大家都採取措施以減少對美國經濟的依賴，減持美債正是其中的一環。

其次，美元持續堅挺。2024年10月以來，美元指數持續走強，許多國家的貨幣（尤其是與美元有較大貿易往來的國家）面臨着不同程度的貶值壓力。以人民幣為例來說，受中美利差的影響，以及美國貨幣政策的傳導，持續承受貶值壓力。為應對這一局面，中國通過拋售美債釋放美元流動性，增加人民幣市場的供給，以此緩解人民幣貶值的壓力。

自2024年10月以來，美元指數持續走強（TradingView網站截圖）

最後，美國債務危機的「火藥桶」可能隨時爆發。長期以來，10年期美債被視為全球「無風險資產的基準」，因為美國國債具有極高的流動性和安全性，幾乎沒有違約風險。因此，許多國家，尤其是中國、日本、歐盟等大國將美債作為外匯儲備的重要組成部分，用以管理和穩定外匯儲備。但長期的財政赤字讓美國的債務越堆越高，美國政府通常通過發行新的債券來償還到期的舊債，而這些新債又帶來更高的利息支出，從而使得美國陷入了「債務的惡性循環」。

自20世紀80年代以來，美國的債務規模持續飆升。1990年時，美國政府債務總額約為3.2萬億美元，2000年增至5.62萬億美元，2010年進一步突破13.5萬億美元。進入2020年，債務總額已達到27.7萬億美元，2023年更是突破34萬億美元。截至2025年1月10日，美國未償債務總額已達到36.17萬億美元。

儘管美國的債務問題早已是沉痾舊疾，但憑藉美元的全球儲備貨幣地位和美債的「避風港」屬性，全球投資者依然願意持有和購買美債。而當前市場的恐慌情緒源於美國債務規模的急劇膨脹——僅2024年一年內，債務就增加了2.22萬億美元，其中後四個月更是激增1.12萬億美元。此外，美國的未償債務規模已大幅超出33.1萬億美元的法定債務上限。更糟糕的是，美聯儲一邊實施降息政策，一邊又在背後悄然「放鷹」，這讓10年期美債收益率不斷攀升。雖然這種操作暫時遏制了資本的加速外流，但更高的利率卻讓美國政府的借貸成本如滾雪球般不斷攀升，進一步加劇了債務負擔，最終形成了一個無法逃脱的惡性循環——利率推高債務，債務加重利率，局面越發難以收拾。

面對已經突破了36萬億美元的超級債務，再加上特朗普回歸所帶來的政治不確定性，還有美元的強勢和美國債務規模急速膨脹，造成多國大量拋售美債，所以，耶倫根本無能為力，唯一現在能做的，就只是將債務危機爆發的時候延後，自己安然退休，至於剩下的事情，就交給下一任財長去應付吧。

2024年8月14日，Scott Bessent在美國北卡羅來納（North Carolina）舉行的共和黨競選活動上發表演說。（Reuters）

而下一任美國財長是誰呢？斯科特·貝森特（Scott Bessent）。他從1991年至2015年，有20多年的時間，都在替索羅斯（George Soros）效力。其中2011年到2015年，他還擔任了索羅斯家族辦公室的首席投資官。在1992狙擊英鎊，以及2013年做空日元，這兩場「戰役」就是貝森特幫着打的。

對36萬億的龐大美債，貝森特該如何應對呢，有什麼靈丹妙藥嗎？實際上，根本就沒有，他也無計可施。

分析貝森特最近的一些言論會發現，他最近說的最多就是兩個關鍵詞：關稅和制裁。他宣稱將通過關稅和制裁等手段來「平衡」所謂中國的「不公平貿易行為」。甚至還放話：將繼續積極地對出口到中國的美國商品實施出口管制、審查美國對中國的對外投資，對任何可能用於人工智能、量子計算、監控和晶片的物項進行嚴格篩選。他還提出了一個觀點：美元升值4%能部分對沖關稅增加10%的影響。

也就是說，他沒想過如何去解決自身的債務危機，反而想着加徵關稅，去制裁別人。再結合之前他同索羅斯一貫的「工作手法」，還有那臭名昭著的「立體狙擊理論」， 金融戰、貨幣戰，從中取利，就是他們最擅長的。如此的人，如何會去「拯救」美國經濟，消除美債危機？

最後再說兩組數據。2024財年，美國政府的財政收入是4.919 萬億美元。可是，2024年美國聯邦政府僅用以償還美債利息的支出就達到了8820億美元，佔比達到了17.9%。也就是說賺100塊錢，就有18塊錢要拿去還利息。如今美債規模已經突破了36萬億美元，美國國債規模增長超過38倍。這個巨大的雷，拖是沒有用的，因為拖，只會讓問題愈來愈嚴重，直到最後一刻總要爆發。而試問，像貝森特、索羅斯這樣的人，是會跟國家共命運？還是再賺「國難財」？