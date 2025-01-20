2025年開年英國股債匯齊「崩」　英國債務危機再來襲？｜點經

隨著1月20日的鄰近，全世界都在聚焦於特朗普第二任期。在這樣的大光環下，其他所有新聞都黯然失色。事實上，就在一周前，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves） 率領代表團抵達北京進行為期三天的訪華行程。

代表團財金巨頭雲集，當中包括英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）、英國金融行為監管局首席執行官亞迪（Nikhil Rathi）、滙豐銀行主席杜嘉祺（Mark Tucker），以及英國各大金融機構的代表。這次是時隔5年半，中英重啟經濟財金對話。坦白說，李韻晴的一次訪華並不能改變什麼，但英國現在主動尋求緩和對華關係的背後值得探究。



首先，就應該看到英國股債匯齊「崩」的現象。

英國借貸成本飆升至1998年以來最高。近期英國國債市場動盪不安，長期借貸成本創下了1998年以來的最高紀錄。這一趨勢讓人回憶起2022年英國國債市場的劇烈波動，也對當前的財政政策和經濟前景提出了嚴峻挑戰。

2025年1月11日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）訪華，在北京與中國國務院副總理何立峰共同主持睽違6年舉行的中英經濟財金對話。（Reuters）

其二，30年期國債收益率觸頂。英國30年期國債收益率日期達到5.25%，超越了2023年10月的峰值以及2022年特拉斯「迷你預算」危機期間的高點。同日，英國財政部以5.20%的收益率出售了22.5億英鎊的新債務，這標誌着本世紀以來政府支付的最高借貸成本。國債收益率的上升直接影響到政府的財政靈活性，尤其是李韻晴制定的預算規則，當前僅保留了約99億英鎊的緩衝空間。經濟學家警告稱，如果國債收益率持續攀升，財政大臣的操作空間可能會被完全擠壓，迫使政府採取增稅或削減開支的措施。

其三，不僅僅是國債市場承壓，英鎊也在主要貨幣中表現最差，英國股市遭遇重挫。其中，富時250中型股指數連續下跌，創下8月以來的最大跌幅。投資者擔憂，儘管經濟增長前景黯淡，但持續的價格壓力可能使英國央行更傾向於維持高利率，從而進一步抑制市場活動。

這些市場表現的背後就是英國實體經濟疲軟。英國工黨執政的過去半年，英國經濟越發糟糕。根據英國國家統計局12月23日公布的統計數據，英國經濟2024年第三季度按月增速從先前預估的0.1%下調至零。

英國經濟2024年第三季度按月增速從先前預估的0.1%下調至零。（Trading economics）

雖然英國國家統計局1月16日公布的數據顯示，去年11月，英國經濟按月增長0.1%。但這一數據很難令人滿意，也無法看作是經濟增長的拐點所在。此前英國央行也預計，英國經濟在去年第四季度按月也是零增長。英國經濟在去年下半年陷入停滯已經成為研究機構的基本共識。不僅去年第四季度經濟增長陷入停滯，一些研究機構對英國今年一季度的增長也不看好。

李韻晴自己都說，「全球背景已經惡化。德國和法國目前面臨的經濟和政治危機，如果說有什麼不同的話，那就是比我們的危機還要嚴重」。

2024年11月11日，英國首相施紀賢藉一次世界大戰停戰紀念日之機訪問巴黎，與法國總統馬克龍會面。（Reuters）

根本上說，英國經濟增長多年來一直緩慢，這主要是在保守黨執政期間。然而，新政府的言辭和行動顯然沒有起到幫助作用。從一開始，即將上任的工黨大臣們就對經濟發表悲觀言論。

這種悲觀的論調並非完全沒有道理。尤其是上屆政府留下了許多結構性問題，包括生產力低下、許多公共服務質量低下、經濟高度停滯、稅收和國債均創歷史新高。然而，持續強調「二戰以來最糟糕的遺產」和糾正過去錯誤的「艱難決定」的必要性，對企業和消費者信心產生了不利影響。

李韻晴的第一個預算案帶來了比大多數人擔心的更大的稅收和其他商業成本增長。新財政大臣計劃將公共支出增加國民收入的2%。其中一半將通過提前增稅來融資，另一半將通過更多的政府借款來融資，這將增加未來的稅收負擔。實際上，在稅收負擔已經達到歷史最高水平的時候，財政大臣打算再將國民收入的2%從私人部門轉移到公共部門。難怪這麼多企業不高興。

2024年12月4日，購物者在英國蘇格蘭愛丁堡東王子街花園的聖誕市集。(Reuters)

目前，英國企業正在努力應對預算後的大量額外成本，在可預見的未來，英國企業的投資水平都可能保持在低位。幾乎所有對私營企業的調查都表明，自夏季以來，信心明顯下降，小型企業受到的影響尤其嚴重。企業實際上自身無法承擔增稅帶來的經濟負擔，這種負擔總是被轉嫁給百姓。

預算責任辦公室（OBR）認為，超過三分之二的額外商業成本將轉嫁給勞動人民，主要是以較低工資的形式。與此同時，通貨膨脹再次上升，招聘工作陷入停滯。這些事態發展重新引發了人們對滯脹的擔憂，滯脹的特徵是經濟活動緩慢、通貨膨脹加劇和潛在失業的危險組合。

1月17日，英鎊兌美元報1.21645。回顧過去 4 週，英鎊兌美元下跌 3.26%。過去12 個月，英鎊價格下跌了 4.25%。（Trading economics）

沒有實體經濟的支撐，近期英鎊大幅貶值，英債再度出現問題。因為美元指數大幅上漲，世界其他非美元貨幣基本都出現較大貶值。最近三個月，英鎊也從1.343，一度貶值到1.21，最大貶值幅度達到10%。而更大的問題是，英債危機有可能重新上演。

2022年9月，英國卓慧思（Liz Truss）政府推出1972年以來最激進的減稅法案。這使得英國就需要加大舉債來維持政府開支。當時英國10年期國債收益率在一個月時間裏，就從2.8%收益率，飆到4.6%的收益率。債券價格和收益率是反向關係，這意味着英國債券市場正處於崩跌的走勢。連帶着英鎊匯率在2022年10月一度1.022的歷史低值。

最糟糕的是，因為英國養老金大量配置英債，由於英債價格大跌，導致持有大量英債的英國養老金，不得不追加保證金，提供更多抵押品。這可能就會導致，管理英國養老金的基金經理們，不得不大量拋售英國的股票、債券以及英國開放式房地產基金，從而形成金融危機。不過英國央行當時及時出手進行臨時擴表，才暫時把英國的金融危機給延後了。

卓慧思甫上任立即推行50年來最大規模的減稅預算案，觸發滙債危機，終引咎辭職，成為英國史上「最短命首相」。 （Reuters）

但時隔兩年多，如今英債收益率再次飆升到4.9%大關，已經超出2022年9月的高點。這自然會讓市場擔心，2022年的英國養老金危機是否會重演。這也是近期英鎊走弱，且明顯弱於其他世界主要貨幣的原因之一。路透社已經在報道稱，《英國債券拋售引發養老金現金需求，這是 2022年危機以來的首次重大考驗》。

當前英國的債務問題正值全球金融市場波動加劇之際。美國債券收益率上升以及全球通脹反覆為英國的政策制定增加了複雜性。同時，英鎊貶值和國際資本流入減少也使英國的經濟承壓。借貸成本上升不僅威脅到英國政府的財政穩定，還可能進一步削弱經濟復甦的動力。面對內外部挑戰，英國需要在經濟增長、財政規則和國際競爭力之間找到平衡，否則將陷入更深的政策困境。