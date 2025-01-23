特朗普被世界嚴重誤讀了！

「我們的大頭領回來了」，依舊是那麼彪悍！但最大的區別是特朗普「Donald Trump」不再是政治上的「雛」了。下野四年的歷練，他正在塑造為政治家，而不是政客那樣的人物。

特朗普，被世界嚴重誤讀的。在他第一個總統任期，「政治正確」派、建制派和所謂進步精英們不斷攻訐他是充滿不可預測性的「獨裁法西斯」，給美國帶來了混亂、激進，認為他是無能、自戀和魯莽的「白痴總統」。包括歐洲盟友們都在近乎辱罵他，並扣上各種惡意的帽子。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍擊發生後，特勤人員第一時間衝上台，包圍並保護他。（Reuters）

特朗普的第二個總統任期，他要重塑自己的特定政治形象。通過他的就職演講，已經清清楚楚告訴美國人民他要幹什麼、怎麼幹。

他似曾相識，又感覺完全不一樣了！

特朗普首先要讓美國正常，回歸「常識」；在移民問題、社會文化糾結、經濟政策調整等方面「解放」出來。唯有此才能讓「美國再次偉大」。

奧巴馬（Barack Obama）作為首位非裔總統，在他任內，多元群體訴求成為理所當然的運動，這塑造了「政治正確」輿論環境，並助其在西方大行其道。 政治精英們藉此大肆推動「覺醒文化」，倡導吸毒自由化、跨性別自由化等「新四大自由」。「隨之而來的是『驕傲遊行』、彩虹旗和跨性別問題。」令人恐怖的是，如今在美國「進步州」，公廁不再只有「男」「女」兩個門，變成了多個門，男男女女進入公廁首先要做的是思考和選擇。

特朗普將其視為對美國社會傳統秩序和道德規範的破壞，他在就職演說中特意提出「常識革命」，意在抵制這些違背常理的現象，恢復社會的「正常」秩序。「從今以後，美國政府的官方政策是，只有兩種性別：男性和女性」。這句話在就職現場獲得了最熱烈的掌聲。他誓言要挫敗「透過社會工程將種族和性別議題滲透到公共和私人生活的各個層面」的行為。

2023年，時任總統拜登邀火辣跨性別網紅到白宮，對方當場裸露捱轟。（資料圖片）

畢竟在保守派固有的認知中，對性別多樣性不支持、不反對，但不能大肆推動、宣揚，更不能引導、誘導和強迫！

特朗普的「常識革命」是對精英階層所主導的文化和政策的一種反抗，他以大眾的常識為武器，挑戰精英階層的權威和話語權，通過回歸常識來讓普通民眾找回文化上的歸屬感和穩定感。

特朗普所說的「解放」是要把美國從民主黨政策的「掌控」下解救出來，扭轉政策方向，實現共和黨保守派的政治主張；把非法移民視為對美國的「災難性入侵」，必須要把國家「解放」出來；還要把美國從高物價、能源依賴等他所認為的經濟困境中「解放」出來，把在國際貿易中「吃大虧」的狀態中「解放」出來。恢復美國經濟霸權，再次繁榮。

「我將簽署命令，將販毒集團列為外國恐怖組織，我將指示聯邦和州執法機構動用其巨大的權力，摧毀所有對美國領士構成威脅的外國犯罪集團和網絡。」

特朗普對毒品問題向來嫉惡如仇，他曾公開講述中國歷史上林則徐「虎門銷煙」的故事，並讚賞、羨慕中共治下對毒品零容忍，嚴懲毒販的做法——決不能讓毒品毀掉一個民族和國家。

林則徐在虎門銷煙，損害英國人利益，英方被指因而發動鴉片戰爭。（內地鴉片戰爭博物館圖片）

至於關稅政策，相比第一個總統任期，特朗普會穩健和審慎，適時而動。他當然會將貿易逆差歸咎於其他國家的貿易政策，對所謂「盟友」和中國等新興經濟體發起貿易戰，指責對方存在「不公平貿易行為」，以加徵關稅等手段試圖解決自身貿易不平衡問題。這可總比以往通過軍事威脅，發動戰爭好太多。

特朗普要鑄造美國式的革命和解放 ，但他絕不是「社會主義者」。

他的美國式革命和解放讓人們心潮澎湃、熱血沸騰，一副美國回歸正常，再次偉大的畫面就在眼前。

從他競選到再次就職，特朗普一系列言論和行動，都是圍繞解決「國內問題」為核心，甚至他把憲政、聯邦政府改革和政治的嚴重腐敗都放在了枱面上。

特朗普是罕有的致力於解決美國國內問題的總統。之前的領導者更熟稔通過製造外部「敵人」來凝聚國內政治共識，轉移民眾對國內問題的不滿。

特朗普的原則就是「幹活」，不需要那麼多陰謀和廢話。美國再也折騰不起了，他不想再發動戰爭，他需要和平的「鬥爭」。

盟友們注意了，他比以往更狠辣了！

第二個總統任期，特朗普在重塑國際關係與美國形象上似乎也變的完全不一樣了。在「美國優先」基礎上，更加狠辣、更為直接，同時也看清當前世界的真實面貌，或許會小心地處理大國間的關係。

此次特朗普邀請眾多外國領導人或代表參加總統宣誓就職在以往是罕見的。他憑藉善於營銷和營造形象的功力，無非強化他這種與眾不同、敢於突破傳統的形象；展現他的影響力和對國際事務的掌控力，提升民眾對其執政能力的信心；營造出美國依然是全球核心、暗示美國在國際舞台上的主導地位不可撼動。呼應他就職演講的主題「開啟美利堅黃金時代」！

2019年6月28日，日本大阪，時任美國總統特朗普（Donald Trump）出席G20領導人峰會時，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會晤並嘗試與對方握手。（Reuters）

在面對中國與俄羅斯的大國關係上，特朗普所展現出的姿態頗耐人尋味。剛上台就表示美中兩國聯手可以解決世界上的許多重大問題，還史無前例地邀請習近平參加他的就職典禮（最後由韓正出席），並宣稱相信能與中國相處得很愉快。上台第一天決定推遲對TikTok實施禁令，被視為向中方示好的積極信號；還傳出上任100天就要訪問中國。原來威脅實施的10％額外對華關稅，也押後至2月1日。

對俄羅斯也是如此，特朗普曾誓言結束俄烏衝突，上台前及上台初期多次明確對普京（Vladimir Putin）釋放出善意，指示助手在就職後的幾天內安排與俄羅斯總統普京的電話會談，還表示希望能儘快見到普京。到1月22日，特朗普則警告普京若不迅速在烏克蘭談判停火，他將會進一步加強對俄制裁。

在特朗普的全球格局中，或許只有中國和俄羅斯能夠跟他討價還價，重劃勢力範圍。也只有這三個國家才有能力決定全球大勢。

毫無疑問，美國對中國和俄羅斯的態度具有多面性和複雜性，比如特朗普對金磚國家組織以及「金磚支付」展現出濃濃的敵意，還威脅金磚國家不得實施「去美元化」。俄方若不就俄烏停火談判或要價太高，或對俄羅斯實施更多制裁。

對待美國的盟友，特別是北約成員國，特朗普一定是滿肚子怨言與憤慨。上任第一天早上就威脅對歐盟徵收關稅，聲稱「歐盟對我們非常非常不友好」，其貿易逆差高達1,500億美元。早在1個月前特朗普有傳就要求北約成員國的軍事支出增至GDP的5%。

特朗普早就有一本對所謂盟友的賬。美國長期承擔了盟友們最主要的軍事安保費用，可盟友們還在肆無忌憚的從美國賺取大錢。「顯然這是吃了大虧！」盟友就是寄生蟲，喂不飽的狼崽子。就如中國常說的「吃着我的飯，還要砸我的鍋」，美國給你們支付着保護費，你們還要像蛀蟲一樣掏空美國。

北約成立75周年，美國華盛頓艾森豪威爾行政辦公大樓外，懸掛起美國國旗與北約旗幟。（REUTERS/Kevin Mohatt）

在此次美國總統就職典禮上，主要傳統盟友英國、法國和德國，以及一向聽話的歐盟委員會主席馮德萊恩完全被排除在外，他們都沒有收到邀請。反而上述三國被定義為極右翼黨派的領導人都收到了邀請。

特朗普清楚表達了自己的意圖，就是在針對歐洲的左翼、中左翼以及中間派。那些跟美國民主黨穿一條褲子的，歐洲所謂追求「進步」的政治正確派還在掌權，是特朗普所不能容忍的。

特朗普只跟與自己光譜相同的「愛國者」直接合作，其他一概免談。否則，一定會針對你，要麼把你換掉，要麼把你收拾到聽話為止。

這是美國盟友的悲劇，更是自己不爭氣，一直在盟友與僕從國的身份之間來回掙扎。

可想而知，如果歐洲政治不改變，未來一定面臨着來自美國和俄羅斯的雙重夾擊。這是特朗普的高明之處，不費一槍一彈，特朗普將在歐洲更加咄咄逼人地推行「美國優先」事項。

當然、加拿大、日本和韓國等也面臨跟歐洲一樣的境地。

2018年G7的一次峰會上，被視為是一場氣氛緊張和尷尬的會面。德國總理默克爾發布的一張照片似乎記錄下了其中的一個微妙時刻。有評論指，這讓人想起了一個老師訓斥一個桀驁不馴的學生（特朗普）。（VCG）

特朗普是個「破窗者」，他要打破美國積累成疾的傳統政治規則與慣性；他依舊是堅定的「反傳統、反建制、反官僚」的那個人，要打破美國政治中傳統精英階層的壟斷；特朗普是積極擁抱全球變化的人，他懂得「交易的藝術」，不願意再揹負歷史上沉重的舊賬。

雖然特朗普在第二個總統任期的行事風格和極端言論依舊會引發許多爭議和批評，但他是解決問題的人。美國進入「商人治國」並不是壞事，這樣的休養生息，有助於國家恢復原本的面貌。

鬥爭吧，特朗普！