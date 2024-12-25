特朗普這次幹得漂亮！

對於美國民主黨，以及新保守主義派來講，美國承擔鉅額軍費對外駐軍「絕對符合美國利益」。但對於簡單、粗暴的特朗普（Donald Trump）來說，持這種想法的都是捨本逐末的「敗家子」。特朗普日前要求北約成員國的軍事支出增至GDP的5%絕對不是虛張聲勢，否則美國真翻不了身了！

今夕不同往昔，世界變了，世道變了，美國也應當改變了。從商人的思維看，特朗普一定要將所謂盟友們「花小錢，保平安」的陋習徹底丟進歷史垃圾桶裏。而且認定，盟友們必須提高自身的國防開支，還得向美國交足保護費。

歐美政治正確派們認為，美國的國本源自歐洲，北約才是美國安全政策的基石。但候任總統特朗普完全不認可，絕對不能慣著盟友們「花小錢，保平安」。左圖： 北約秘書長呂特（Mark Rutte）右圖：特朗普。（Reuters）

商人對財富的嗅覺可謂極度靈敏，且膽大心細，打破常規的去做事，這是異於常人的特質。無論是特朗普還是馬斯克（Elon Musk）都已清晰表達——「美國優先」的核心要點就是收縮，首要解決內部不必要的機構，不必要的開支。

美國海外駐軍源於二次世界大戰，美軍基地一度接近5,000個。二戰結束後，大部分軍事基地被關閉縮減。美蘇冷戰結束後，美國出於國內壓力進一步關閉了許多駐外軍事基地。截止2021年，在世界各地的軍事基地尚有374個，廣泛分佈在世界140多個國家，駐軍近30萬人。歐洲、亞太與印度洋、中東與北非以及美洲是美國駐軍的四大戰略區。

美國軍費中，相當一部分都是花在盟友身上的，這是基於歷史和霸權主義、利益的需要。所以美國軍費遙遙領先全球，並不完全是窮兵黷武。以2024財年為例，美國防預算8,860億美元，比排在後面的中、俄、印、英等9國的國防預算總和還高出20%。雖然美國在北約、日本和韓國等主要盟友中承擔的駐軍費視作機密，但2023年北約軍費總額約為1.1萬億美元，繼續創歷史新高。多個訊息渠道表明，美國佔北約總預算長期穩定在65%以上。這樣的比例同樣出現在美軍駐日本和韓國的費用分攤上。

「顯然這是吃了大虧！」，特朗普在第一個總統任期就明確要求北約盟友們必須提高防務開支，重新設定分攤比例。而據北約現有的相關規定，成員國的確應至少將GDP的2%用於國防開支。在特朗普的威脅與俄烏戰爭壓力下，目前北約32個成員國中已有23個達到了這一目標。其實，大多數北約國家的確盡了努力，算是完成了作業。現在特朗普現又告知門客們，2%只是一個小目標而已，現在的要求：5%！

要知道，如今的歐洲經濟一團亂麻，歐盟2023年GDP增速僅為0.4%。此外，全世界能達到這樣軍費開支標準的國家不足10個，這些國家要麼是正在戰爭，要麼是嚴重缺乏安全感。而美國2024年的國防預算佔其GDP的3.24%，被視為強勁對手的中國只是1.3%。可想而知，國防開支提高到5%，就必須以犧牲社會福利，經濟支持和投入標準，給國家的整體發展帶來嚴重失衡。

特朗普是在壓榨夥伴嗎，當然是！或許在東方人看來盟友間搞成這樣是匪夷所思的。可人類歷史上，無論東西方的各類「盟友」從來就是為了某種利益而結盟，盟友間除了共同獲取利益，就是相互利益的交換，如果一方認為不再符合自己的利益，那就重新合縱連橫，佈置新的棋局。因此會時常聽到「我們的盟友，把我們賣了」的抱怨。

2024年7月10日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）、美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）和匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban），同在華盛頓出席北約峰會。（Reuters）

世界大格局已經在深刻變化，美國的這些盟友只能怪自己不爭氣。歐盟想要用歐元挑戰美元，結果碰了一鼻子灰；日本、韓國當面獻媚，背後耍陰謀，謀求成為真正的主權國家，怎奈關公面前耍大刀，撞到了玩陰謀的老手。特朗普並不真的是簡單、粗暴的白痴——精於算計，虛張聲勢，基於勢力的規則權本就是商人的底色。如今的盟國們，都混成了僕從國。

如此欺壓戲弄盟友，特朗普就不擔心它們離心離德，起了反叛之心嗎？特朗普肯定是仔細透徹地分析了自己的利益與盟友的七寸要害。在美國的壓力下，北約成員國只能節衣縮食，它們越虛弱，越會為唯馬首是瞻。如果不甘心被當作僕從國，就如特朗普所強調的，他「絕對」會考慮退出北約。這樣的結果是僕從國們不可能接受的。特朗普的算盤就是美國不再投入大量資金情況下，反而產生更大作用。

特朗普的賬本里一定是既要軍工賺大錢，又要世界和平；既要恢復美國工業勢力，還要「Make America Great Again」（讓美國再次偉大）。中國人最為關心的美國是否協防台灣，特朗普也會先坐下來談談這筆買賣，但談判對象不是台灣，而是中國。

在北約軍費問題上，這次特朗普乾的絕對漂亮，歐洲政客們品嚐了「包辦的婚姻——身不由己」的味道。可美國確實也不能一直慣着它們這種「消費」習慣。當然，為讓盟友安心，美國也會告訴它們，等「美國再次偉大」了，會重演馬歇爾計劃（The Marshall Plan），讓歐洲跟着再度復興。迫於形勢，歐洲政客們只能琢磨一套新的選舉說辭告訴選民們——苦先挨着，好日子很快就會到來。

歷史從來都是借鑑，而不是複製。未來誰都想象不到。