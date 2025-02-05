特朗普再出手　「赴美生子」終塌房了？

「我們這些孕媽的計劃全部被打亂了。」

美國總統特朗普（Donald Trump）上月20日簽署取消美國出生公民權的行政命令後，一名自稱正準備赴美生產的中國網民在社交媒體小紅書上如此寫道。

這名中國孕婦原本希望赴美國生小孩，因為美國憲法規定，在美國出生的孩子能自動獲得美國國籍，成為美國公民。然而，這場「美國夢」如今可能破滅。

取消出生公民權是特朗普上任後簽署的眾多行政命令之一，矛頭指向這類為讓孩子獲得美國國籍而赴美生產的外國人。根據行政命令，從2月19日起，孩子父母在美國若無合法身份，或是僅持留學或旅遊等臨時合法身份，將不能自動獲得美國國籍。

圖為2025年1月21日，民權組織La Colaborativa, Brazilian Worker Center and Lawyers for Civil Rights在麻省召開記者會，公布對新任總統特朗普（Donald Trump）廢除出生公民權提出訴訟。 （Reuters）

特朗普簽署命令時解釋：「出生公民權是為當年奴隸的孩子而設的，不是為了讓全世界的人湧入美國.……所有人都來，甚至是完全沒資格的人，還有沒有資格的孩子。」

中國是赴美生子孕婦的主要來源國，受到的衝擊頗大。綜合中國《時代周報》和美國《國家》雜誌報道，2007年中國赴美生子人數約為600人，到了2018年激增至約15萬人，隨後出現整體下降的趨勢。

這些女性選擇赴美生子的原因包括早年為了規避中國的計劃生育政策、為自身未來移民美國鋪路，以及讓孩子享有美國更優質的教育資源等。她們多數有較富裕的家庭背景。

其實，早在特朗普第一任期時，反移民立場鮮明的特朗普已表明要遏制外國人赴美生子的現象。2020年1月，美國國務院出台一項新簽證政策，規定美國領事官員若有理由相信旅遊簽證申請者赴美目的是生子，以讓孩子獲得美國國籍，將拒絕發放簽證。

美國總統特朗普上月20日上任後，簽署多項行政命令，包括取消美國出生公民權。（Reuters）

這項政策的執行成果並不明確，尤其因為隔年拜登接任美國總統後，對移民政策採取更開放包容的立場。如今特朗普將出生公民權議題搬回枱面，再次引發移民群體焦慮。

在小紅書等中國社交媒體，近日就有不少計劃赴美生子的孕婦分享焦慮心情，並討論是否還應該照計劃去美國。

有網民直言：「剛到美國，天塌了……計劃很久赴美生子，想着特朗普要上台，趕在1月20日之前入境；時差還沒倒好，就看到說不再給寶寶身份了！」

有網民在小紅書申訴，得知美國總統特朗普簽署取消美國出生公民權的行政命令，她感覺「天塌了」。（網上圖片）

搖搖欲墜的赴美生子夢

特朗普的行政命令雖然來勢洶洶，但嚴格來說，這群孕婦赴美生子的夢並未真正幻滅。這是因為，從簽署行政命令到正式修改憲法是一條漫漫長路。

特朗普簽署行政命令後，美國22個州和地區的總檢察長隨即發起訴訟，指特朗普試圖通過行政命令廢除根深蒂固的長期憲法原則，是試圖剝奪成千上萬在美國出生的孩子的公民身份。

1月23日，美國一名聯邦法官裁定，特朗普的行政命令明顯違反憲法，下令暫緩執行。特朗普隨後表示，其政府將對法官的裁決提出上訴。

特朗普（Donald Trump）宣誓就任美國總統後簽署的行政命令，拒絕承認非法移民在美國出生的子女成為公民。取消出生公民權已觸法司法訴訟，指該命令違反憲法第14修正案。而「出生公民權」是源自美國最高法院在1898年的「美國起訴黃金德案」的判決，黃金德的父母來自廣東台山，而他則是美國土生土長。（Reuters，網絡圖片）

英國廣播公司（BBC）引述法律學者指出，特朗普的行政命令執行起來並不容易，需要眾議院和參議院三分之二的投票以及四分之三的美國州批准。

這場拉鋸戰預計將耗上一段時間，一些計劃赴美生子的婦女因此仍抱持希望。

另一陷入焦慮的群體，是為孕婦安排赴美生子的中介和月子中心。

網上很容易便可找到大量美國月子中心的中文資訊。

多年來，赴美生子的趨勢已發展成一條成熟的產業鏈，一些中介提供簽證申辦、醫療和待產服務、孩子出生後辦證等「一條龍」配套。在洛杉磯等熱門「生育旅遊「地點，月子中心也應運而生，為準媽媽提供飲食搭配、外出行程、保姆聘用等服務。

這條產業鏈中不乏違法或遊走灰色地帶的活動。例如，美國加州一對經營「生育旅遊」中介服務的華裔夫婦，因指示中國孕婦入境時向入境官員謊報旅行原因，去年12月和今年1月分別被美國聯邦地區法院判入獄41個月。根據美國法律，孕婦可入境美國並在當地生產，但不得向移民官員謊報來美國的目的。

網民嘲諷：去美國生的孩子更香？

對於特朗普取消出生公民權的計劃，美國社會存在支持和反對的聲音。

支持者認為，禁令有助於防止美國國籍制度的濫用，進而保護美國公民的利益；反對者則認為，這將剝奪移民後代的基本權利，並損害美國的國際形象。

這項禁令是否能真正落實仍有待觀察，但無論如何，特朗普上台後秉持強硬的反非法移民立場，對中國的政策至今也仍充滿不確定性，這些都無形中加劇了在美中國移民的焦慮不安。除了想赴美生子的孕婦計劃可能泡湯，當下還有許多早前非法入境美國的中國移民，正面臨特朗普政府大規模驅逐各國非法移民的命運。

特朗普明言收緊非法移民限制， 更對受憲法保護的「出生公民權」動手。（路透社）

而在長期反美和民族主義的情緒下，部分中國網民對一些家庭赴美生子計劃可能泡湯，倒是沒太多的同情，反而嘲諷道：「那趕緊（在行政命令生效前）剖腹生子吧」「去美國生的孩子就更香嗎？」

中國孕婦赴美生子的初衷一般是為讓孩子有更好的未來，但在中美關係長期緊張、美國反移民情緒回漲的背景下，這一選擇是否換來回報已不是必然。儘管「美國夢」對一部分人還有吸引力，但隨着美國政權更迭、政策不確定性增加，現實的操作已無可避免地變得越來越複雜。