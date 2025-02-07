特朗普的「霸總」人設還能保持多久？

第一任期時的特朗普（Donald Trump），商人們對其不屑一顧，政界對他嗤之以鼻，但現在，世界首富馬斯克（Elon Musk）、朱克伯格（Mark Zuckerberg）、貝索斯（Jeff Bezos）們對他俯首帖耳。共和黨的政客萬斯（J.D. Vance）和魯比奧（Marco Rubio）等人一改過往對特朗普的批評加入了特朗普政府。

在首次同沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通電話時，對方有意投資6,000億美元，特朗普當即點名讓沙特投資美國一萬億美元。在達沃斯經濟論壇的視頻演講中，特朗普直言商品要麼在美國生產要麼加稅。加沙必須在特朗普上任前停火，俄烏衝突24小時可以解決，購買格陵蘭、吞併加拿大、掌控巴拿馬運河、接管加沙......特朗普猶如「霸道總裁」般對這個世界指手畫腳。

朱克伯格、Lauren Sanchez、貝索斯和皮柴（Sundar Pichai）等人都出席了特朗普就職典禮。（Reuters）

赤裸裸的威脅，毫無顧忌的勒索，完全的主宰者，這是特朗普的風格。

但這個世界真的任由特朗普發號施令嗎？

特朗普接管加沙的言論一經發出，國際社會包括美國國內一片反對之聲。特朗普一開始還對美軍在加沙推進房地產事業侃侃而談，到了2月6日白宮發言人的意思是特朗普所謂接管加沙，美國既不出錢也不出兵。

美國國務院單方面宣佈美國政府船隻現在可免費通過巴拿馬運河後僅僅4個小時，巴拿馬運河管理局就否認美政府船隻可免費通航。

2025年1月31日，巴拿馬巴拿馬城，圖為民眾在暴力示威中焚毀帶有特朗普和魯比奧肖像的星條旗。（Reuters）

特朗普上任首日簽署了一項重磅行政令，宣佈廢除非法移民後代的「出生公民權」。然而，這道政令剛一頒佈就因「違憲」受到美國多個州的廣泛抵制，「被無限期叫停」。

特朗普1月21日大張旗鼓在白宮宣佈，日本軟銀集團、美國開放人工智能研究中心和美國甲骨文公司三家企業將投資5000億美元（約36397.5億元），打造一個名為「星際之門」（Stargate）的人工智能（AI）項目。而特朗普的最大金主馬斯克隨即公開質疑星際之門，說軟銀等公司缺乏足夠的資金來兑現承諾。

受特朗普貿易政策影響，美國郵政服務（USPS）剛宣布，從2月4日起暫停接收從中國內地和中國香港寄出的包裹，24小時不到又更新公告表示收回這一禁令表態將繼續接收來自中國和香港郵政的所有國際入境郵件和包裹。

面對特朗普的關稅威脅，加拿大和墨西哥強硬回應，並爭取到特朗普答應推遲一個月實施。

白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）4日聽到特朗普的「接管加沙」言論後的震驚表情，在網上廣傳。

除了加沙衝突在1月19日達成停火協議，俄烏衝突並沒有如特朗普所說24小時就停止，目前的進程能在4月停火、5月簽署停戰宣言就已經是最好的結果。依據各方對俄羅斯的了解，俄烏衝突不可能會如此施施然終止。特朗普低估了大國政治鬥爭的殘酷性。

政治的嚴肅性，大國政治的外部性，特朗普全然不顧。信口開河，滿嘴胡扯，特朗普的政治不確定性和發言不穩定性，一如既往。

這種被稱之為利劍高懸式的談判思路真的高明嗎？特朗普就只會這一招嗎？特朗普擅長拉選票，擅長電視真人秀，等同於擅長治國理政嗎？草台班子的即時感太強烈了。

2025年1月23日，華盛頓州西雅圖的聯邦法官頒臨時令，阻特朗普取消出生公民權的行政令執行。圖為有份入稟控告特朗普政府的華盛頓州總檢察長Nick Brown 發表講話。（Reuters）

格陵蘭可能對美國的執意兼併束手無策，巴拿馬運河可能對美國軍艦硬闖無可奈何。但特朗普高聲呵斥可以產生威懾效果，並不適用大多數國家，甚至在美國內部都阻礙重重。美國仍然是世界第一大強國，美國施展霸權，其他國家的勝利餘地仍然較小。但是人們對美國霸道政策的威懾性和持久性日漸存疑。

有聲音說，可以將特朗普的種種行為解釋為美國已經不講究吃相不講究武德，一切不符合美國利益的行為都會被刪除，多餘的付出都會被叫停，特朗普趁美國還是最強國家，在盡力將美國的影響力變現。

但是這真的就是奏效的嗎？即便美國仍然有霸道的空間，也經不起特朗普這般隨意消耗。如果美國已經衰弱到連基本的政治邏輯都不能顧了，特朗普還裝什麼霸道總裁？不過是虛張聲勢罷了。一連串的霸總式政策無疾而終，終將撕下特朗普霸道總裁的虛偽面紗。