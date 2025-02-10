她是特朗普最恨的死敵　如今卻離奇安然無事

有仇必報是信任美國總統特朗普（Donald Trump)最鮮明的性格特徵，而且報仇的時候，他一點都不遮遮掩掩，經常是攤到桌面上，在大庭廣眾下公然下手。

比如最近，他就公開剝奪了拜登（Joe Biden）、沙利文（Jake Sullivan）、布林肯（Antony Blinken）等一眾前朝君臣的安全許可，威脅要開除那些在國會山騷亂中調查抓捕特朗普支持者和在海湖莊園涉密案中搜查他家的聯邦調查局（FBI）探員和相關的法律人員。另外還有調查他稅務醜聞、性醜聞案的司法部官員，地方檢察官等，也都被他逼得紛紛辭職。

在報復這些仇人的時候，特朗普都特別張揚，往往是一邊下手打擊，一邊在記者會宣佈，一邊在社交媒體公布，而且從不吝嗇使用各種羞辱性詞語。

但所有這些特朗普的仇人，和一個人相比，都是小巫見大巫。這個人就是佩洛西（Nancy Pelosi）。沒錯，就是那個任內訪問過台灣引發兩岸陷入緊張局勢的眾議院前議長佩洛西，觀察美國政治和這幾年特朗普動態的人都知道，佩洛西才是特朗普最痛恨、最鄙視，最想剷除的仇人。

美國總統拜登（Joe Biden）於2024年5月3日在美國華盛頓白宮舉行的儀式上向美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）頒發總統自由勳章。（Reuters）

特朗普恨其他人，主要是政治立場不同，治國理念不一樣，恨他們搞壞了美國社會風氣和經濟，弄得一些人男不像男女不像女，讓美國經濟空心化，競爭力下降，非法移民滿地走，社會治安惡化，這是路線之爭。另外還有一些人針對特朗普和他的家人進行打擊報復，他當然要恨。

而特朗普和佩洛西之爭，不僅是這些政治面向的，還有精神層面的。特與佩這兩個人，在精神層面，在價值理念上，對彼此都極度鄙視，都看不起對方。都覺得對方是國家的蛀蟲，是美國的恥辱，都覺得對方骯髒。

這兩人關係差到什麼地步呢？特朗普第一任期，在國會做報告，佩洛西作為主持人需要伸出手和特朗普象徵性握個手。特朗普完全視而不見，根本不理。而佩洛西則一報還一報，當場在國會主席台上，大庭廣眾之下，幾十家媒體鏡頭前，撕掉了特朗普的講稿。

從那之後，兩人經常惡語相向，從來沒有說過對方一句好話。而且用語都非常惡毒。

在特朗普最倒霉的時候，佩洛西曾兩次主導對特朗普的彈劾，這導致了兩人之間的矛盾進一步加深。特朗普對佩洛西的稱呼包括「巫女」和「老巫婆」，而佩洛西則稱特朗普為「犯罪分子」。

在2024年美國大選期間，佩洛西為拜登和賀錦麗助選，每次都對特朗普進行人身羞辱與攻擊。而特朗普在此期間和上任前也咬着牙公開表示，若當選一定會懲罰佩洛西和她的股神老公，要把他們關進監獄。

如今，特朗普已經上位快一個月了。他在民主黨那邊的主要仇人，正逐個被清算。共和黨內的也被他整肅得差不多了。唯有這個最大的仇人佩洛西，現在一直還沒有被收拾的消息。特朗普會在什麼時候，採用什麼辦法收拾這個仇人，特別令美國人和關注白宮政治的觀察家好奇。